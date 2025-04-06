Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих фланговых защитников в мире. Топ-10 выглядит следующим образом:
1 — 2. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») — 75 миллионов евро.
1 — 2. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») — 75 миллионов евро.
3. Ашраф Хакими (ПСЖ) — 70 миллионов евро.
4 — 6. Алехандро Бальде («Барселона») — 60 миллионов евро.
4 — 6. Жюль Кунде («Барселона») — 60 миллионов евро.
4 — 6. Федерико Димарко («Интер») — 60 миллионов евро.
7. Нуну Мендеш (ПСЖ) — 55 миллионов евро.
8 — 10. Журрьен Тимбер («Арсенал») — 50 миллионов евро.
8 — 10. Альфонсо Дэвис («Бавария») — 50 миллионов евро.
8 — 10. Бен Уайт («Арсенал») — 50 миллионов евро.
Ранее портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих центральных защитников мира.
Классный - профильный Левша в защите ( как Нуну Мендеш) - редчайший футбольный бриллиант нынче на футбольном рынке, поэтому и стоить он должен на порядок больше, нежели правый деф, о чём скажет любой футбольный тренер и селекционеры клубов.
Торгашам из Маркта эти нюансы, канеш., - до фени.
Классный - профильный Левша в защите ( как Нуну Мендеш) - редчайший футбольный бриллиант нынче на футбольном рынке, поэтому и стоить он должен на порядок больше, нежели правый деф, о чём скажет любой футбольный тренер и селекционеры клубов.
Торгашам из Маркта эти нюансы, канеш., - до фени.