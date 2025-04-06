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Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих фланговых защитников

вчера, 16:11

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих фланговых защитников в мире. Топ-10 выглядит следующим образом:

1 — 2. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») — 75 миллионов евро.

1 — 2. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») — 75 миллионов евро.

3. Ашраф Хакими (ПСЖ) — 70 миллионов евро.

4 — 6. Алехандро Бальде («Барселона») — 60 миллионов евро.

4 — 6. Жюль Кунде («Барселона») — 60 миллионов евро.

4 — 6. Федерико Димарко («Интер») — 60 миллионов евро.

7. Нуну Мендеш (ПСЖ) — 55 миллионов евро.

8 — 10. Журрьен Тимбер («Арсенал») — 50 миллионов евро.

8 — 10. Альфонсо Дэвис («Бавария») — 50 миллионов евро.

8 — 10. Бен Уайт («Арсенал») — 50 миллионов евро.

Ранее портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих центральных защитников мира.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:48
И всё равно всё относительно , даже в этом списке - Бен "пацан" по сравнению с Йошкой...)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:43
Кто составлял список?
Агенты тех кто в списке?))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 17:33, ред.
Выделяй всех, я не запрещаю.))
Baggio R.
Baggio R. ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:32
Шта?! Половина рейтинга - левофланговые левши. Почему выделять нужно одного Мендеша?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:03, ред.
Некорректный список.
Классный - профильный Левша в защите ( как Нуну Мендеш) - редчайший футбольный бриллиант нынче на футбольном рынке, поэтому и стоить он должен на порядок больше, нежели правый деф, о чём скажет любой футбольный тренер и селекционеры клубов.

Торгашам из Маркта эти нюансы, канеш., - до фени.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:16, ред.
Смотрю по этим топам у Арсенала прямо таки не дешёвый состав, на бумаге они должны дать бой Реалу, особенно такому какой он сейчас, но всё равно слабо верится в проход лондонцев. А Реала кстати ни центральных ни крайних защитников в топ-10 нет.
Гость
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