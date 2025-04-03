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«Реал» за прошлый сезон Лиги чемпионов получил наибольшую сумму от УЕФА

вчера, 17:54

«Реал» по итогам прошлого сезона Лиги чемпионов получил от УЕФА наибольшую сумму (около 139 миллионов евро), «сливочные» тогда выиграли турнир. Из этого числа на доход от телевизионных прав приходятся 14 млн.

На втором месте ПСЖ (122,4 млн), топ-3 замыкает «Боруссия» Дортмунд, игравшая в финале (120 млн).

«Манчестер Сити» заработал 110,5 млн евро за участие в Лиге чемпионов и 4,5 млн евро за поединок Суперкубка УЕФА. У «Барселоны» этот показатель составил 98 млн евро.

«Манчестер Юнайтед», который в той кампании занял последнее место в группе, заработал около 61 млн евро. Наименьшую сумму среди участников предыдущего розыгрыша ЛЧ заработал «Антверпен» (менее 22 млн евро).

Среди команд Лиги Европы наибольшую сумму заработал «Байер», уступивший «Аталанте» в финале (41,2 млн евро). Коллектив из Бергамо получил около 34 млн евро.

Общий призовой фонд еврокубковых соревнований в сезоне-2023/24 составил более 2,2 млрд евро. В нынешнем сезоне благодаря обновленному формату турниров он стал больше на 25%.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 06:17
За вычетом это сколько примерно?
Agamaga____05
Agamaga____05 ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:46
В вашей шифровке всё равно у Спартака титулов больше!
shur
shur ответ Agamaga____05 (раскрыть)
вчера в 22:39, ред.
...перевожу шифровку! Больше фанатов у Спартака, а чемпион всегда Зенит...!!!
М - математика!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:56
А теперь представьте сколько в евриках те 3% которые УЕФА не распределяет. Если занявшая последнее место в группе команда получает 61 лям. Какие там просто деньги вертятся и почему расход 3% от них на неизвестно что вызывает у меня огромные вопросы.
Agamaga____05
Agamaga____05 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 20:16
Я не считал, я читаю новости, что у Барселоны больше фанатов. Здесь речь не идёт, кто больше титулов выиграл.
Тому же МЮ можно и не выигрывать титулы оказывается, чтобы быть почти в лидерах по стоимости бренда.
Маг_тм
Маг_тм ответ Agamaga____05 (раскрыть)
вчера в 19:35
Ты сам считал что ли?) Барса отличный клуб, в этом сезоне точно сильнее Реала, но касаемо популярности, со сливочными никто не сравнится. Думаю каталонцы будут в топ 10, но не уверен что они популярнее МЮ, Баварии, Арсенала и Ливерпуля. Да, у вас был хороший временой отрезок при Роналдиньо, Иньесты, Месси. Эти времена давно прошли, как и времена МЮ. Сейчас вы только возвращаетесь обратно в элиту Европейского футбола, отличный состав собрали, сильный Реал, Барса и Атлетико меня только радует. Ла лига и все испанские клубы много денег потеряла, из-за того что Барса не та, что была раньше.
112910415
112910415
вчера в 19:05
пустячок, а приятно ! )
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:00
Хорошо что и награда есть, да еще в ней и денежка добавляется...
Agamaga____05
Agamaga____05 ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:53
Я вас уверяю, больше всех они получают только от Барселоны!)
Agamaga____05
Agamaga____05 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 18:52
Больше фанатов у Барселоны, а самый популярный Реал?
М - математика!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:50
Ведущие клубы Европы получили неплохую добавку к годовому бюджету. Особенно радует Реал - он ещё раз подтверждает, что сегодня он сильнейший клуб в мировой табели о рангах. Да, сейчас Королевский клуб немного сбавил свой ход, но такое бывает со всеми - когда понадобится Реал выстрелит.
протон
протон
вчера в 18:47
Не удивительно, самый популярный клуб в мире должен получать больше всех. За последние 10 лет 5 ЛЧ
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:45
Хороший заработок)) зачем Пересу возмутительной Суперлиги и ссора с УЕФА???
протон
протон
вчера в 18:37
Байкал-38. не прав на счёт минуты славы. Поверь, я обделён тщеславием и призы не столь важны. Я всегда отказывался от призов при многократных победах в КП. У меня с тобой нет конфузов. Я буду более чем рад, если ты будешь активно проявлять себя в КП, побеждать, общаться, делиться информацией с игроками, набирать очки и попадать в топ лучших комментариев. Мы все работаем, зарабатываем на жизнь. и когда человек много времени уделяет сайту, это не значит, что он безработный. Меня с фермером объединяет только одно - это участие на сайте, которое не означат тщеславие. Это некая лепта и вклад в развитие самого себя и сайта обогащая спортивными новостями о футболе вот и всё.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:35
Нуу, в этом году получается где-то 180 лямов заработает победитель. Думаю Реал в любом случаи будет в топ 3 по заработку там. Даже если их выкинули бы в 1/8. Самый популярный клуб как никак, лицо ЛЧ так сказать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:22
Молодцы ребятушки, так держать .
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