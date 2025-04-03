«Реал» за прошлый сезон Лиги чемпионов получил наибольшую сумму от УЕФА

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вчера, 17:54

«Реал» по итогам прошлого сезона Лиги чемпионов получил от УЕФА наибольшую сумму (около 139 миллионов евро), «сливочные» тогда выиграли турнир. Из этого числа на доход от телевизионных прав приходятся 14 млн.

На втором месте ПСЖ (122,4 млн), топ-3 замыкает «Боруссия» Дортмунд, игравшая в финале (120 млн).

«Манчестер Сити» заработал 110,5 млн евро за участие в Лиге чемпионов и 4,5 млн евро за поединок Суперкубка УЕФА . У «Барселоны» этот показатель составил 98 млн евро.

«Манчестер Юнайтед», который в той кампании занял последнее место в группе, заработал около 61 млн евро. Наименьшую сумму среди участников предыдущего розыгрыша ЛЧ заработал «Антверпен» (менее 22 млн евро).

Среди команд Лиги Европы наибольшую сумму заработал «Байер», уступивший «Аталанте» в финале (41,2 млн евро). Коллектив из Бергамо получил около 34 млн евро.

Общий призовой фонд еврокубковых соревнований в сезоне-2023/24 составил более 2,2 млрд евро. В нынешнем сезоне благодаря обновленному формату турниров он стал больше на 25%.