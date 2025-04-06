«Челси» грозит исключение из еврокубков

«Челси» грозит штраф и отстранение от еврокубков на один сезон. «Синие» не вписались в правила финансового фэйр-плей после того, как в УЕФА не разрешили учесть сделку по продаже женской команды «аристократов» за 200 миллионов фунтов стерлингов дочерней компании своих владельцев.
Сейчас «Челси» ведёт переговоры с УЕФА по поводу урегулирования данного вопроса, которое, вероятно, будет включать выплату клубом финансового штрафа и согласования плана расходов на следующие три сезона. Если лондонский клуб снова нарушит правила финансового фэйр-плей, то его отстранят от еврокубков на один сезон.
Ранее сообщалось, что защитник «Челси» Уэсли Фофана был прооперирован.
Интересно на какой строчке в ТТ синие после таких трат небось на первом?)))))))))))
Интересно на какой строчке в ТТ синие после таких трат небось на первом?)))))))))))
А запреты на трансферы уже проходили, под антироссийскими санкциями. К тому же у Челси куплено игроков достаточно, молодняк в основном, но всё же.
Да и надо понимать, что УЕФА и ФИФА это в первую очередь коррумпированная организация, которым нужны лавэ 💶 💵
А запреты на трансферы уже проходили, под антироссийскими санкциями. К тому же у Челси куплено игроков достаточно, молодняк в основном, но всё же.
Да и надо понимать, что УЕФА и ФИФА это в первую очередь коррумпированная организация, которым нужны лавэ 💶 💵
Наверное забыли с УЕФА поделится, все исправимо.... а вот запрет на трансферы был бы более интересной мерой наказания чем штраф или бан в еврокубках, в которые они и так не попадут....
Наверное забыли с УЕФА поделится, все исправимо.... а вот запрет на трансферы был бы более интересной мерой наказания чем штраф или бан в еврокубках, в которые они и так не попадут....
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