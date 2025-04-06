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«Челси» грозит исключение из еврокубков

вчера, 11:12

«Челси» грозит штраф и отстранение от еврокубков на один сезон. «Синие» не вписались в правила финансового фэйр-плей после того, как в УЕФА не разрешили учесть сделку по продаже женской команды «аристократов» за 200 миллионов фунтов стерлингов дочерней компании своих владельцев.

Сейчас «Челси» ведёт переговоры с УЕФА по поводу урегулирования данного вопроса, которое, вероятно, будет включать выплату клубом финансового штрафа и согласования плана расходов на следующие три сезона. Если лондонский клуб снова нарушит правила финансового фэйр-плей, то его отстранят от еврокубков на один сезон.

Ранее сообщалось, что защитник «Челси» Уэсли Фофана был прооперирован.

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Все комментарии
Nick Ch
Nick Ch ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:15
Он и на 20 не играл никогда
112910415
112910415
вчера в 18:32
закон суров ...
протон
протон
вчера в 18:05
Неужели за эти мошеннические схемы Челси взялись? Тот же Ньюкасл, который куда меньше и разумнее тратит уже затюкали, а Челси уже 2 млрд скоро сольют на трансферы и хоть бы хны!
Интересно на какой строчке в ТТ синие после таких трат небось на первом?)))))))))))
Romeo 777
Romeo 777 ответ Nick Ch (раскрыть)
вчера в 15:26
Так по факту то заплатили 70 мультов, а 30 млн бонусов Шахтер никогда не увидит с его дохлой игрой, и тем более с его дисквалификацией по допингу нелепому
Nick Ch
Nick Ch ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 13:44
Плюс 30 бонусами = 100 👌
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:17
Много тратил Челси почти лярд а находятся на 4 позиции с Физруком.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Nick Ch (раскрыть)
вчера в 12:47, ред.
Мудрика купили за 70 млн.евро👌🏽 и 70 много конечно, но это не 100+ всё же
adekvat
adekvat ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:45
Конечно америкосы разведут, все будет хорошо для Челси.
Romeo 777
Romeo 777 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 12:44
А с чего это Челси и так не попадут в еврокубки?🤦🏽‍♂️😁 Челси на 4 месте идут так то в АПЛ (первые 5 мест это ЛЧ), плюс скорее всего выиграют ЛК, а это уже проход в Лигу Европы на следующий сезон, если даже скатятся ниже 6-7 места в чемпионате.
А запреты на трансферы уже проходили, под антироссийскими санкциями. К тому же у Челси куплено игроков достаточно, молодняк в основном, но всё же.
Да и надо понимать, что УЕФА и ФИФА это в первую очередь коррумпированная организация, которым нужны лавэ 💶 💵
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 12:34
Придётся всё же деньги считать, а то привыкли по 100+ за мудриков раздавать…
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 11:57
Интересно а сумма штрафа какая? 10% от суммы не вписывания или..?
6fs976grqfza
6fs976grqfza
вчера в 11:56
Штраф с них взять,да пусть играют дальше
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:50
Лондонцы уже просят Абрамовича вернуться?....:)))))

Наверное забыли с УЕФА поделится, все исправимо.... а вот запрет на трансферы был бы более интересной мерой наказания чем штраф или бан в еврокубках, в которые они и так не попадут....
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Haizenberg (раскрыть)
вчера в 11:23
Здравствуйте.

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:15
Штраф заплатят, да и все на этом
Гость
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