«Челси» грозит исключение из еврокубков

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вчера, 11:12

«Челси» грозит штраф и отстранение от еврокубков на один сезон. «Синие» не вписались в правила финансового фэйр-плей после того, как в УЕФА не разрешили учесть сделку по продаже женской команды «аристократов» за 200 миллионов фунтов стерлингов дочерней компании своих владельцев.

Сейчас «Челси» ведёт переговоры с УЕФА по поводу урегулирования данного вопроса, которое, вероятно, будет включать выплату клубом финансового штрафа и согласования плана расходов на следующие три сезона. Если лондонский клуб снова нарушит правила финансового фэйр-плей, то его отстранят от еврокубков на один сезон.

Ранее сообщалось, что защитник «Челси» Уэсли Фофана был прооперирован.