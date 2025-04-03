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Стало известно, сколько РФС получил от УЕФА за сезон-2023/24

вчера, 18:48

По итогам сезона-2023/24 Российский футбольный союз (РФС) получил от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 5,526 млн евро.

В 2023 году генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщал, что РФС продолжает получать выплаты в рамках программы «Хет-трик». Её создали для обеспечения финансовой помощи ассоциациям — членам УЕФА для развития футбола на всех уровнях. В сезоне-2023/24 РФС получил по этой программе 700 тыс. евро. На финансирование сборной был направлен 1,445 млн, клубов — 3,381 млн.

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Перевод с uefa.com
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