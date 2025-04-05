Опубликован список самых дорогих вратарей мира. Сафонов входит в топ-25

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих вратарей в мире.
1 — 2. Давид Райя («Арсенал») — 40 миллионов евро.
1 — 2. Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд) — 40 миллионов евро.
3. Диогу Кошта («Порту») — 38 миллионов евро.
4 — 5. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) — 35 миллионов евро.
4 — 5. Гильельмо Викарио («Тоттенхэм») — 35 миллионов евро.
6. Андре Онана («Манчестер Юнайтед») — 32 миллиона евро.
7 — 8. Гиорги Мамардашвили («Валенсия») — 30 миллионов евро.
7 — 8. Лукас Шевалье («Лилль») — 30 миллионов евро.
9. Унаи Симон («Лилль») — 28 миллионов евро.
10 — 19. Барт Вербругген («Брайтон») — 25 миллионов евро.
10 — 19. Анатолий Трубин («Бенфика») — 25 миллионов евро.
10 — 19. Марко Карнесекки («Аталанта») — 25 миллионов евро.
10 — 19. Эдерсон («Манчестер Сити») — 25 миллионов евро.
10 — 19. Алекс Ремиро («Реал Сосьедад») — 25 миллионов евро.
10 — 19. Мик Меньян («Милан») — 25 миллионов евро.
10 — 19. Ян Облак («Атлетико») — 25 миллионов евро.
10 — 19. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») — 25 миллионов евро.
10 — 19. Тибо Куртуа («Реал») — 25 миллионов евро.
10 — 19. Алиссон («Ливерпуль») — 25 миллионов евро.
20 — 21. Куимхин Келлехер («Ливерпуль») — 22 миллиона евро.
20 — 21. Матвей Сафонов (ПСЖ) — 22 миллиона евро.
Напомним, вчера Сафонов показал трофей Клубного чемпионата мира.