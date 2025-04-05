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Опубликован список самых дорогих вратарей мира. Сафонов входит в топ-25

вчера, 16:07

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих вратарей в мире.

1 — 2. Давид Райя («Арсенал») — 40 миллионов евро.

1 — 2. Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд) — 40 миллионов евро.

3. Диогу Кошта («Порту») — 38 миллионов евро.

4 — 5. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) — 35 миллионов евро.

4 — 5. Гильельмо Викарио («Тоттенхэм») — 35 миллионов евро.

6. Андре Онана («Манчестер Юнайтед») — 32 миллиона евро.

7 — 8. Гиорги Мамардашвили («Валенсия») — 30 миллионов евро.

7 — 8. Лукас Шевалье («Лилль») — 30 миллионов евро.

9. Унаи Симон («Лилль») — 28 миллионов евро.

10 — 19. Барт Вербругген («Брайтон») — 25 миллионов евро.

10 — 19. Анатолий Трубин («Бенфика») — 25 миллионов евро.

10 — 19. Марко Карнесекки («Аталанта») — 25 миллионов евро.

10 — 19. Эдерсон («Манчестер Сити») — 25 миллионов евро.

10 — 19. Алекс Ремиро («Реал Сосьедад») — 25 миллионов евро.

10 — 19. Мик Меньян («Милан») — 25 миллионов евро.

10 — 19. Ян Облак («Атлетико») — 25 миллионов евро.

10 — 19. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») — 25 миллионов евро.

10 — 19. Тибо Куртуа («Реал») — 25 миллионов евро.

10 — 19. Алиссон («Ливерпуль») — 25 миллионов евро.

20 — 21. Куимхин Келлехер («Ливерпуль») — 22 миллиона евро.

20 — 21. Матвей Сафонов (ПСЖ) — 22 миллиона евро.

Напомним, вчера Сафонов показал трофей Клубного чемпионата мира.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:34
Бредовый рейтинг какой то.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:12
Не сказал бы, что Меньян настолько дешевле Раисы, вообще не сказал бы ни что он дешевле, ни что он хуже
Incredulous
Incredulous ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:07, ред.
Ну, судя по тому, что Алиссон, Куртуа и Облак стоят столько же, сколько и Трубин, то совпадение с качеством где-то в районе нуля. Даже делая скидку на разницу в возрасте, которая для вратаря не так критична, то думаю если бы любому клубу предложили купить кого-то из этих четырёх вратарей за одинаковую цену, то кандидатура Трубина даже не рассматривалась бы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:22
диогу кошта))) ценник с португальским налогом.
грузин намного сильней.
пора ему в ливерпуле начать новый этап карьеры.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:10
Интересно насколько он совпадает с рейтингом самых качественных вратаерей?
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