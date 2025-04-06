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Опубликован список самых дорогих центральных защитников мира

вчера, 13:33

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих центральных защитников в мире.

1 — 2. Вильям Салиба («Арсенал») — 80 миллионов евро.

1 — 2. Алессандро Бастони («Интер») — 80 миллионов евро.

3. Габриэл Магальяес («Арсенал») — 75 миллионов евро.

4 — 5. Пау Кубарси («Барселона») — 70 миллионов евро.

4 — 5. Рубен Диаш («Манчестер Сити») — 70 миллионов евро.

6. Ибраима Конате («Ливерпуль») — 60 миллионов евро.

7 — 11. Лени Йоро («Манчестер Юнайтед») — 55 миллионов евро.

7 — 11. Мурильо («Ноттингем Форест») — 55 миллионов евро.

7 — 11. Леви Колуилл («Челси») — 55 миллионов евро.

7 — 11. Мики ван де Вен («Тоттенхэм») — 55 миллионов евро.

7 — 11. Кристиан Ромеро («Тоттенхэм») — 55 миллионов евро.

Ранее был опубликован список самых дорогих вратарей мира.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Bryan (раскрыть)
вчера в 19:33
Обычно, если футболист продолжает прогрессировать, то его цена возрастает, тем более, что ему только 24 года....унего есть еще пару лет на это
STVA 1
STVA 1 ответ Bryan (раскрыть)
вчера в 16:34
Позвольте с Вами не согласится! Года четыре , если у него будет прогресс , то он будет только расти в цене!Специально заглянул в профиль Ван Дейка на трансфермаркете!Его пиковая цена достигла 100 млн , в 2019 году , когда ему было 28 лет!Потом 19 октября 2020 года кресты и тут цена упала до 80 млн и потихоньку с возрастом она падала! Даже сейчас он стоит 28 млн!
m3qvkax6umga
m3qvkax6umga
вчера в 16:34
Рейтинг Transfermarkt представляет собой интересный срез текущего состояния рынка, но не является абсолютным показателем качества игры каждого отдельного защитника.
Bryan
Bryan ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 16:23
Цена с возрастом будет только уменьшится а не расти, он же защитник.
Vilar
Vilar
вчера в 16:00
Трампа на этих считалок нет. Совсем обесценили деньги.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:49
Приятно видеть в тройке сразу двух игроков Арсенала. Салиба всего 24 года, если не будет травм, то он еще будет прогрессировать, а значит и цена на него будет расти! Вообще, связка наших центральных защитников одна из лучших в европе,но нужно уже подыскивать им замену/подмену.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:43, ред.
Дорогие, но не лучшие. Бастони да, крутой, но остальные, так понимаю - продукт футбольной коммерции АПЛ, и не более. Ле Норманн и Упамекано не повезло, что в АПЛ не играют.)) Да и какие из англичан защитники ?! Маркт видать ценник на нынешних английских мальчиков со времён Терри и Фердинанда не корректировал, - по наследству перешли.)))
Ваня Дейк - пенсионер так и вовсе круче всех из списка, хотя его там нет.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:52
Думаю если не будет травм , то Кубарси скоро буде во главе этого списка!
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:19
Дорогие но половину из них не показывают топ уровень
shlomo
shlomo
вчера в 13:45
АПЛ просто доминирует в этом списке....
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