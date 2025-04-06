Опубликован список самых дорогих центральных защитников мира

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих центральных защитников в мире.
1 — 2. Вильям Салиба («Арсенал») — 80 миллионов евро.
1 — 2. Алессандро Бастони («Интер») — 80 миллионов евро.
3. Габриэл Магальяес («Арсенал») — 75 миллионов евро.
4 — 5. Пау Кубарси («Барселона») — 70 миллионов евро.
4 — 5. Рубен Диаш («Манчестер Сити») — 70 миллионов евро.
6. Ибраима Конате («Ливерпуль») — 60 миллионов евро.
7 — 11. Лени Йоро («Манчестер Юнайтед») — 55 миллионов евро.
7 — 11. Мурильо («Ноттингем Форест») — 55 миллионов евро.
7 — 11. Леви Колуилл («Челси») — 55 миллионов евро.
7 — 11. Мики ван де Вен («Тоттенхэм») — 55 миллионов евро.
7 — 11. Кристиан Ромеро («Тоттенхэм») — 55 миллионов евро.
Ранее был опубликован список самых дорогих вратарей мира.
Ваня Дейк - пенсионер так и вовсе круче всех из списка, хотя его там нет.
Ваня Дейк - пенсионер так и вовсе круче всех из списка, хотя его там нет.