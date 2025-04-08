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Лукман может перейти в «Ювентус»

вчера, 09:17

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман может в ближайшее время перейти в туринский «Ювентус».

Причиной ухода футболиста из клуба стало разногласие с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

Туринский клуб заинтересован в приобретении нигерийского форварда, однако ему предстоит конкуренция со стороны клубов АПЛ.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:40
Это понятно!Значит психолог плохой!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:42
Гасперини требует от игроков дисциплины.
игровой и командной.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:41
Эвертон, Лестер...и очень неудачно.
лисы были только рады, когда Лукман перешел в Лейцпиг.
в Бундеслиге немного пришел в себя, и этого было достаточно, чтоб Аталанта
обратила внимание на него. время показало, что Бергамо попал в точку.
вот только Миранчук окончательно стал лавочником.
зато Аталанта выиграла Лигу Европы.
это сейчас для нас загадка, почему за ним раньше не выстроилась очередь из топ- и околотоп-клубов.
Аталанта это первый клуб где Лукман что то показывает.
sv_1969
sv_1969 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:35
Да уж Гасперини что то не то сотворил
sv_1969
sv_1969 ответ матос (раскрыть)
вчера в 11:34
Да я помню. Но щас то вроде должно получиться
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:22
Теперь понятно, корень всего конфликта с Гасперини. Просто использовал незабитие пенальти и слома тренера в нужный момент. Во имя жертвы)) а Ювентус забирает лучших просто так
nikolah
nikolah
вчера в 10:39
Не стоит, а то будет вторым влаховичем
матос
матос ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 09:50
был он уже в АПЛ , не особо у него там задалось
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 09:40, ред.
В Ла Лиге, кстати, он бы тоже погоду у Топ-3 не испортил бы.
В Барселоне так и вовсе позиция левого вингера - открытая.

Короч., много вариантов у парня. Ну а Гаспер пусть теперь локти кусает...
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 09:34
Я вот тоже подумал про это. Тем более думаю о мог спокойно в АПЛ потащить
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:22
Лучше уж поискать команду посерьезнее, чем нынешний юве
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