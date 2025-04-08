Лукман может перейти в «Ювентус»

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман может в ближайшее время перейти в туринский «Ювентус».
Причиной ухода футболиста из клуба стало разногласие с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.
Туринский клуб заинтересован в приобретении нигерийского форварда, однако ему предстоит конкуренция со стороны клубов АПЛ.
игровой и командной.
игровой и командной.
лисы были только рады, когда Лукман перешел в Лейцпиг.
в Бундеслиге немного пришел в себя, и этого было достаточно, чтоб Аталанта
обратила внимание на него. время показало, что Бергамо попал в точку.
вот только Миранчук окончательно стал лавочником.
зато Аталанта выиграла Лигу Европы.
это сейчас для нас загадка, почему за ним раньше не выстроилась очередь из топ- и околотоп-клубов.
Аталанта это первый клуб где Лукман что то показывает.
лисы были только рады, когда Лукман перешел в Лейцпиг.
в Бундеслиге немного пришел в себя, и этого было достаточно, чтоб Аталанта
обратила внимание на него. время показало, что Бергамо попал в точку.
вот только Миранчук окончательно стал лавочником.
зато Аталанта выиграла Лигу Европы.
это сейчас для нас загадка, почему за ним раньше не выстроилась очередь из топ- и околотоп-клубов.
Аталанта это первый клуб где Лукман что то показывает.
В Барселоне так и вовсе позиция левого вингера - открытая.
Короч., много вариантов у парня. Ну а Гаспер пусть теперь локти кусает...
В Барселоне так и вовсе позиция левого вингера - открытая.
Короч., много вариантов у парня. Ну а Гаспер пусть теперь локти кусает...