Судьи будут носить нательные камеры на КЧМ-2025

Во время Клубного чемпионата мира-2025 судьи будут использовать нательные камеры. Об этом сообщил глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина. Запись с камер планируется транслировать в режиме реального времени во время матчей.
Мы считаем, что это хороший шанс предложить зрителям новый опыт с точки зрения кадров, снятых с ракурса, который никогда ранее не предлагался.
Это также имеет свою цель с точки зрения тренировки судей. Потому что, конечно, возможность увидеть то, что видит судья, важна при разборе полетов, чтобы понять, как судья принял решение, каково было его мнение и так далее.
Так оно же будет дрыгаться, как в "кино для рук" от первого лица ?
Так оно же будет дрыгаться, как в "кино для рук" от первого лица ?