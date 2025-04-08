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Судьи будут носить нательные камеры на КЧМ-2025

вчера, 16:23

Во время Клубного чемпионата мира-2025 судьи будут использовать нательные камеры. Об этом сообщил глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина. Запись с камер планируется транслировать в режиме реального времени во время матчей.

Мы считаем, что это хороший шанс предложить зрителям новый опыт с точки зрения кадров, снятых с ракурса, который никогда ранее не предлагался.

Это также имеет свою цель с точки зрения тренировки судей. Потому что, конечно, возможность увидеть то, что видит судья, важна при разборе полетов, чтобы понять, как судья принял решение, каково было его мнение и так далее.

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Все комментарии
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 19:30
Со звуком? Если да, то матерный язык прилично обогатится. 🤭
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 17:34
Ну и что, теперь судья, в спорных ситуациях, ещё будет делать просмотр своей нательной камеры?
протон
протон
вчера в 17:27, ред.
Будет весело конечно. Судей превращают в дронов...
Так оно же будет дрыгаться, как в "кино для рук" от первого лица ?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:25, ред.
Не одна камера нательная вам не покажет что видел судья, только если вы её прямо в зрачок глаза встроите разве что. Глупая идея
Гость
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