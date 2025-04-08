Судьи будут носить нательные камеры на КЧМ-2025

Во время Клубного чемпионата мира-2025 судьи будут использовать нательные камеры. Об этом сообщил глава судейского комитета ФИФА . Запись с камер планируется транслировать в режиме реального времени во время матчей.

Мы считаем, что это хороший шанс предложить зрителям новый опыт с точки зрения кадров, снятых с ракурса, который никогда ранее не предлагался.

Это также имеет свою цель с точки зрения тренировки судей. Потому что, конечно, возможность увидеть то, что видит судья, важна при разборе полетов, чтобы понять, как судья принял решение, каково было его мнение и так далее.