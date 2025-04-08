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«Зенит» и «Динамо» обратились в ЭСК РФС по итогам 23-го тура РПЛ

вчера, 13:15

Московское «Динамо» и «Зенит» обратились в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по результатам 23 тура РПЛ Премьер-Лиги. Об этом сообщил отдел коммуникаций РФС.

«Зенит» в гостях сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), матч обслуживала бригада Артёма Чистякова.

«Динамо» уступило ЦСКА (1:3), встречу обслуживал Сергей Карасёв.

Московское «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам: на 88‑й минуте встречи главный арбитр встречи Сергей Карасев принял решение не удалять футболиста ЦСКА Кирилла Глебова за серьезное нарушение правил, а также по поводу эпизода на 91‑й минуте с назначенным пенальти в ворота «бело‑голубых», несмотря на возможный офсайд нападающего армейцев Сауля Гуарирапы. «Зенит» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с забитым голом «Локомотива» (на момент нарушения полузащитника Дмитрия Баринова).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:09
Привет, Володя!!!
Мне так показалось. Возможно ошибся. На своей правоте не настаиваю.))) А про жалобы ВТБ я всё подробно изложил- они не святые, чтобы жалобы строчить...
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:50
Виктор, доброе утро! Вот уж не думал, что мне придётся ТЕБЕ объяснять, что офсайды бывают активные и пассивные. Если Гуарирапа был в активном офсайде, то назови игрока «Динамо», которому он помешал овладеть мячом? Я специально сейчас посмотрел этот момент. Так вот, около мяча находятся Гуарирапа и Глебов. В радиусе минимум ТРИ метра от них игроков «Динамо» нет! О каком активном офсайде в таком случае можно говорить?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:07
Capral.
Виктор Семенович! Полностью согласен. Такое поведение руководства Динамо и ВТБ привело к появлению совсем неадекватных поклонников этого клуба, один из которых на этом сайте фактически призывает к расправе над Карасевым! Мы что где в Колумбии, или Парагвае? Не зря ведь говорят Господа, не забывайте, что вы в ответе за тех, кого приручили. Мне кажется руководство Динамо и ВТБ дискредитировали себя по полной.
Capral
Capral
вчера в 21:20
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 21:00
    Володя, добрый вечер! А в Динамо разве не знают. что все 100% голов в РПЛ проверяются на ВАР. При сомнениях по поводу офсайда строятся офсайдные линии. Возможно руководство ВТБ не знает, что офсайд определяется в момент паса. А в момент паса Глебова, Гуарирапа находился сильно сзади. Я сделал у себя на компе стоп кадр и видно, что как минимум 1 м до офсайда. Я думаю пора вводить штрафы за необоснованные жалобы клубов в ЭСК. Динамо (ВТБ) и Зенит (Газпром) сильно пополнили бы бюджет РФС. Первые жалобщики в РПЛ
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 20:01
    Привет, Володя!!!
    Офсайд, пожалуй был. Но какие претензии к Карасю, ведь в данном случае- это ошибка бокового судьи.
    баск
    баск
    вчера в 19:08, ред.
    Карасёва ни в коем случае нельзя отпускать, необходимо долбать этого клоуна при любой возможности, и руководство динамовского клуба всё делает правильно.

    Перечень результативных судейских "ошибок", допущенных этим бодрилой в отношении Динамо, настолько внушителен, что его давно стоило бы отстранить от судейства в РПЛ, а не лепить из него "лучшего рефери страны".

    Что ему сделало Динамо- я не в курсе, слухи разные разливаются (может тоже обидело отсутствием ментов в руководстве клуба), но чувачок явно ходит по лезвию бритвы.

    Ранее один уже доходился, имеется ввиду Безбородов, который, правда, в последние годы при обслуживании матчей Динамо прибавил в пристойности, но в десятые сей чародей нагадил Динамо столько, что даже Карасёву ещё придётся постараться, чтобы его догнать..

    По-хорошему, клубам неплохо бы предоставить хотя бы ограниченное право по отводу судей при назначении их на матчи, да с возможностью предоставления мотивировочной части. Такое не предусмотрено регламентами, а надо бы предусмотреть- как ещё в цивилизованной форме бороться с мерзавцами?
    112910415
    112910415
    вчера в 16:44
    вот же беспокойные люди ... )
    cska1948
    cska1948
    вчера в 16:35
    "...а также по поводу эпизода на 91‑й минуте с назначенным пенальти в ворота «бело‑голубых», несмотря на возможный офсайд нападающего армейцев Сауля Гуарирапы..."
    ---------------------
    Динамовцы красавцы! Сами сомневаются в том, что Гуарирапа был в офсайде,но в ЭСК обратились.
    albucid
    albucid
    вчера в 15:43
    Подсказка для тупоголовых.
    Жалобу на судейство надо подавать не после матча, а ещё до начала игры!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 15:19
    Толку от этих жалоб никогда не было. Ну, разве что картон отменить, но он на счёт не влияет. А так только судеек в тонусе держать, не более...
    Сколот
    Сколот
    вчера в 14:54
    Не пора ли Зениту подать жалобу на Краснодар. Так сказать, заранее соломки подстелить.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 14:34
    Поздно пить Боржоми....
    Напрасный труд, Разве что для самоуспокоения )))).
    альсато
    альсато
    вчера в 13:59
    Вот в КХЛ, если тренер из команд (участвующих в игре) просит арбитров рассмотреть тот или иной эпизод в игре, то если он прав-то арбитр отменяет свое решение, а если коуч, кто подал заявку (во время игры) оказался не прав, то его команда следующую смену начинает в меньшинстве!..И это правильное решение!..ВСЕ вопросы решайте во время игры, а не после драки!)))
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 13:58
    С Зенитом нужно ухо держать востро...
    Capral
    Capral
    вчера в 13:50
    А кто там обращается, гафло?! Ну в таком случае я требую пересмотреть игру ростовщиков в Махачкале, где Тюкавин симулировал на себе нарушение, а нигер ударом с левого штрафного принес ростовщикам три очка. Или напомнить игру с Рубином, в которой весьма сомнительный пенальти в ворота Рубина задал тон и характер игре?! А еще лучше, вспомнить весну 2022, и тот судейский бардак, который сопутствовал шварцу и "краснодарское убийство"!!! Но тогда, гафин молчал. Да, нарушение было, как и был офсайд у армейца, но точно не гафину об этом говорить!!!
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 13:45
    А, ну Зениту пора, не выиграли значит судьи опять не заметили офсайд у Мартинса
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 13:44
    Походы Зенита в ЭСК РФС воспринимаются как данность)))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 13:39
      6z4mamw99476
      6z4mamw99476
      вчера в 13:23
      Бразильская деревня ! Господа, это футбол! В приличном обществе так себя не ведут!
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 13:18
      Зенит оттуда и не уходит уже который тур)
      Гость
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