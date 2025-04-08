«Зенит» и «Динамо» обратились в ЭСК РФС по итогам 23-го тура РПЛ

Московское «Динамо» и «Зенит» обратились в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по результатам 23 тура РПЛ Премьер-Лиги. Об этом сообщил отдел коммуникаций РФС.
«Зенит» в гостях сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), матч обслуживала бригада Артёма Чистякова.
«Динамо» уступило ЦСКА (1:3), встречу обслуживал Сергей Карасёв.
Московское «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам: на 88‑й минуте встречи главный арбитр встречи Сергей Карасев принял решение не удалять футболиста ЦСКА Кирилла Глебова за серьезное нарушение правил, а также по поводу эпизода на 91‑й минуте с назначенным пенальти в ворота «бело‑голубых», несмотря на возможный офсайд нападающего армейцев Сауля Гуарирапы. «Зенит» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с забитым голом «Локомотива» (на момент нарушения полузащитника Дмитрия Баринова).