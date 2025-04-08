«Зенит» и «Динамо» обратились в ЭСК РФС по итогам 23-го тура РПЛ

Московское «Динамо» и «Зенит» обратились в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) по результатам 23 тура РПЛ Премьер-Лиги. Об этом сообщил отдел коммуникаций РФС .

«Зенит» в гостях сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), матч обслуживала бригада .

«Динамо» уступило ЦСКА (1:3), встречу обслуживал .