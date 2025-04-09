Дополнительное время в плей-офф ЛЧ не отменят в сезоне-2025/26

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вчера, 16:09

Представители УЕФА подтвердили журналистам, что действующий формат плей-офф Лиги чемпионов будет сохранён на следующий сезон.

Было отмечено, что предложение об исключении дополнительного времени в стадии плей-офф обсуждалось Комитетом по клубным соревнованиям, но не было принято.