Дополнительное время в плей-офф ЛЧ не отменят в сезоне-2025/26

Представители УЕФА подтвердили журналистам, что действующий формат плей-офф Лиги чемпионов будет сохранён на следующий сезон.
Было отмечено, что предложение об исключении дополнительного времени в стадии плей-офф обсуждалось Комитетом по клубным соревнованиям, но не было принято.
Ранее сообщалось о рассмотрении УЕФА возможности отказа от экстра-таймов и перехода к серии пенальти сразу после основного времени матча в случае ничейного результата по сумме двух встреч с целью уменьшения нагрузки на игроков.