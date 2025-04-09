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Дополнительное время в плей-офф ЛЧ не отменят в сезоне-2025/26

вчера, 16:09

Представители УЕФА подтвердили журналистам, что действующий формат плей-офф Лиги чемпионов будет сохранён на следующий сезон.

Было отмечено, что предложение об исключении дополнительного времени в стадии плей-офф обсуждалось Комитетом по клубным соревнованиям, но не было принято.

Ранее сообщалось о рассмотрении УЕФА возможности отказа от экстра-таймов и перехода к серии пенальти сразу после основного времени матча в случае ничейного результата по сумме двух встреч с целью уменьшения нагрузки на игроков.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 16:28
Ну и правильно, не надо торопиться. Всему свое время.
протон
протон
вчера в 16:12
А вот интересно, как телевидению это, с одной стороны ломает сетку эфиров, но зато столько пауз для рекламы, которую уже 50 минут не показывали.
Гость
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