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Новое правило для вратарей вступило в силу в турнирах КОНМЕБОЛ

вчера, 20:40

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила о том, что изменения в правила игры, утверждённые Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), будут применяться во всех турнирах под эгидой организации с 1 апреля 2025 года.

Ранее было объявлено, что нововведения вступят в силу со следующего сезона.

Одним из главных новшеств стало правило для вратарей, согласно которому они могут удерживать мяч в руках не более 8 секунд.

В данный момент в Южной Америке проходят два главных международных клубных турнира — Кубок Либертадорес и Южноамериканский кубок.

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Перевод с conmebol.com
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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:42
Много шума из-за ничего. Что то мне подсказывает что не изменится ничего. Ах ну да, вместо свободного удара будет угловой в одном матче из миллиона. Ну и 2 секунды прилипли на легальные валяния на мяче, чисто чтобы не так совесть мучала как раньше
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:04
Сегодня, последний день разрешалось держать мяч вратарю 9 секунд.
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:38
....посмотрим!!!
h8mupyw5947u
h8mupyw5947u
вчера в 20:59
Теперь опять судьи будут отдуваться..
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:48
Посмотрим, насколько революционное правило получилось
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