Новое правило для вратарей вступило в силу в турнирах КОНМЕБОЛ

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вчера, 20:40

Южноамериканская конфедерация футбола ( КОНМЕБОЛ ) объявила о том, что изменения в правила игры, утверждённые Международным советом футбольных ассоциаций ( IFAB ), будут применяться во всех турнирах под эгидой организации с 1 апреля 2025 года.

Ранее было объявлено, что нововведения вступят в силу со следующего сезона.

Одним из главных новшеств стало правило для вратарей, согласно которому они могут удерживать мяч в руках не более 8 секунд.

В данный момент в Южной Америке проходят два главных международных клубных турнира — Кубок Либертадорес и Южноамериканский кубок.