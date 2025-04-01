Новое правило для вратарей вступило в силу в турнирах КОНМЕБОЛ

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила о том, что изменения в правила игры, утверждённые Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), будут применяться во всех турнирах под эгидой организации с 1 апреля 2025 года.
Ранее было объявлено, что нововведения вступят в силу со следующего сезона.
Одним из главных новшеств стало правило для вратарей, согласно которому они могут удерживать мяч в руках не более 8 секунд.
В данный момент в Южной Америке проходят два главных международных клубных турнира — Кубок Либертадорес и Южноамериканский кубок.