Инфантино предложил увеличить число женских сборных на Олимпиадах

Президент ФИФА выдвинул предложение о расширении количества женских футбольных команд на Олимпийских играх. Для реализации этого плана он предлагает сократить число мужских команд.

Как вы знаете, футбол является частью Олимпийских игр. В настоящее время в мужском турнире участвуют 16 команд, а в женском – только 12. Мы обратились в Международный олимпийский комитет с просьбой увеличить женский турнир до 16 команд. Но если это невозможно, мы считаем, что нам следует рассмотреть обмен: 16 женских команд и 12 мужских команд.