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Инфантино предложил увеличить число женских сборных на Олимпиадах

вчера, 14:45

Президент ФИФА Джанни Инфантино выдвинул предложение о расширении количества женских футбольных команд на Олимпийских играх. Для реализации этого плана он предлагает сократить число мужских команд.

Как вы знаете, футбол является частью Олимпийских игр. В настоящее время в мужском турнире участвуют 16 команд, а в женском – только 12. Мы обратились в Международный олимпийский комитет с просьбой увеличить женский турнир до 16 команд. Но если это невозможно, мы считаем, что нам следует рассмотреть обмен: 16 женских команд и 12 мужских команд.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 15:59
Женщины они выносливы - они любое количество игр вынесут - по логике Инфантино...)
протон
протон
вчера в 15:55
Чиновников надо заменять на ИИ. Хотя бы зарплату платить не придётся.
tunkr4dekha3
tunkr4dekha3
вчера в 14:47
Зрительский интерес к женскому футболу намного меньше, чем у мужских. Уж лучше количество мужских команд увеличить.
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