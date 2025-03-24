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Клубы АПЛ обсудят возможность закрытия трансферного окна до старта сезона

вчера, 20:44

В четверг на заседании лиги планируется обсудить и проголосовать вопрос о установлении 14 августа как крайнего срока для заключения трансферных соглашений. Начало АПЛ запланировано на 16-е число.

Для принятия изменений необходимо согласие не менее 14 клубов. Однако голосование может быть отменено, если предварительные переговоры с владельцами и директорами покажут отсутствие поддержки данной инициативы.

Отмечается, что существуют трудности в убеждении других европейских лиг принять аналогичное решение о закрытии трансферного окна до начала сезона.

Также остается открытым вопрос о трансферной политике клубов Саудовской Аравии, которые в последние годы демонстрируют значительные финансовые возможности при приобретении звездных игроков.

В случае, если ситуация в других чемпионатах не изменится, изменение дедлайна трансферного окна может поставить АПЛ в невыгодное положение.

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Перевод с telegraph.co.uk
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Все комментарии
bx2g9vpvbefz
bx2g9vpvbefz
сегодня в 00:47
Так логичнее, но с другой стороны, нужно синхронизироваться с остальными топовыми чемпионатами. А всякие южане на такое не пойдут.
drug01
drug01
вчера в 20:49
Надо общими усилиями решать этот вопрос!
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