Клубы АПЛ обсудят возможность закрытия трансферного окна до старта сезона

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вчера, 20:44

В четверг на заседании лиги планируется обсудить и проголосовать вопрос о установлении 14 августа как крайнего срока для заключения трансферных соглашений. Начало АПЛ запланировано на 16-е число.

Для принятия изменений необходимо согласие не менее 14 клубов. Однако голосование может быть отменено, если предварительные переговоры с владельцами и директорами покажут отсутствие поддержки данной инициативы.

Отмечается, что существуют трудности в убеждении других европейских лиг принять аналогичное решение о закрытии трансферного окна до начала сезона.

Также остается открытым вопрос о трансферной политике клубов Саудовской Аравии, которые в последние годы демонстрируют значительные финансовые возможности при приобретении звездных игроков.