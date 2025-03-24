Клубы АПЛ обсудят возможность закрытия трансферного окна до старта сезона

В четверг на заседании лиги планируется обсудить и проголосовать вопрос о установлении 14 августа как крайнего срока для заключения трансферных соглашений. Начало АПЛ запланировано на 16-е число.
Для принятия изменений необходимо согласие не менее 14 клубов. Однако голосование может быть отменено, если предварительные переговоры с владельцами и директорами покажут отсутствие поддержки данной инициативы.
Отмечается, что существуют трудности в убеждении других европейских лиг принять аналогичное решение о закрытии трансферного окна до начала сезона.
Также остается открытым вопрос о трансферной политике клубов Саудовской Аравии, которые в последние годы демонстрируют значительные финансовые возможности при приобретении звездных игроков.
В случае, если ситуация в других чемпионатах не изменится, изменение дедлайна трансферного окна может поставить АПЛ в невыгодное положение.