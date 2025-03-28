Утверждено правило 8 секунд для вратарей

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вчера, 18:48

Международный совет футбольных ассоциаций ( IFAB ) утвердил нововведения в правилах футбола, которые вступят в силу со следующего сезона.

Таким образом, с ближайшего лета арбитр будет назначать угловой удар, если голкипер удерживает мяч в руках более восьми секунд. IFAB после ряда тестов заключил, что новое правило будет соблюдаться строго. Рефери будет отсчитывать последние пять секунд, подняв руку для наглядности. Отсчет начнется с момента, когда судья решит, что вратарь крепко держит мяч руками. Не обязательно, чтобы голкипер при этом стоял на ногах.

Угловой удар будет назначаться с ближайшего угла поля в зависимости от того, где вратарь находился в момент нарушения. Лишь при повторных нарушениях это будет наказываться предупреждением.

К иным нововведениям относятся следующие пункты:

1) На соревнованиях могут вводить правило, согласно которому только капитану будет разрешено подходить к рефери.

2) Если на момент остановки игры мяч находился в штрафной площади, то его передадут голкиперу обороняющейся команды. Если вне штрафной площади – футболисту команды, владевшей им в момент остановки. Если судья не способен определить это, мяч отдадут последней команде, коснувшейся его. Если мяч после остановки уже явно находился у соперника команды, которая коснулась его последней, то передадут мяч той команде, которая фактически владела им.

3) Если член тренерского штаба, запасной футболист, замененный, удаленный или временно покинувший поле игрок случайно коснется мяча, который уже почти покинул пределы поля, арбитр назначит свободный удар. Наказание за этим не последует. В тех случаях, когда тренеры, запасные игроки или иные лица помогают вернуть вышедший за пределы поля мяч в игру как можно быстрее, также будет назначаться свободный удар, но без санкций, если это не повторяется систематически.

4) Если голкипер вбрасывает мяч руками, при определении офсайда будет учитываться последняя точка контакта с мячом, а не первая. Это обеспечит более точную оценку момента положения «вне игры».

На турнирах также могут разрешить судьям публично объявлять и объяснять свои решения после видеопросмотра ВАР или продолжительной проверки.