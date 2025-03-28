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Утверждено правило 8 секунд для вратарей

вчера, 18:48

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил нововведения в правилах футбола, которые вступят в силу со следующего сезона.

Таким образом, с ближайшего лета арбитр будет назначать угловой удар, если голкипер удерживает мяч в руках более восьми секунд. IFAB после ряда тестов заключил, что новое правило будет соблюдаться строго. Рефери будет отсчитывать последние пять секунд, подняв руку для наглядности. Отсчет начнется с момента, когда судья решит, что вратарь крепко держит мяч руками. Не обязательно, чтобы голкипер при этом стоял на ногах.

Угловой удар будет назначаться с ближайшего угла поля в зависимости от того, где вратарь находился в момент нарушения. Лишь при повторных нарушениях это будет наказываться предупреждением.

К иным нововведениям относятся следующие пункты:

1) На соревнованиях могут вводить правило, согласно которому только капитану будет разрешено подходить к рефери.

2) Если на момент остановки игры мяч находился в штрафной площади, то его передадут голкиперу обороняющейся команды. Если вне штрафной площади – футболисту команды, владевшей им в момент остановки. Если судья не способен определить это, мяч отдадут последней команде, коснувшейся его. Если мяч после остановки уже явно находился у соперника команды, которая коснулась его последней, то передадут мяч той команде, которая фактически владела им.

3) Если член тренерского штаба, запасной футболист, замененный, удаленный или временно покинувший поле игрок случайно коснется мяча, который уже почти покинул пределы поля, арбитр назначит свободный удар. Наказание за этим не последует. В тех случаях, когда тренеры, запасные игроки или иные лица помогают вернуть вышедший за пределы поля мяч в игру как можно быстрее, также будет назначаться свободный удар, но без санкций, если это не повторяется систематически.

4) Если голкипер вбрасывает мяч руками, при определении офсайда будет учитываться последняя точка контакта с мячом, а не первая. Это обеспечит более точную оценку момента положения «вне игры».

На турнирах также могут разрешить судьям публично объявлять и объяснять свои решения после видеопросмотра ВАР или продолжительной проверки.

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Перевод с sport.es Фото: Сайт bavarianfootballworks.com
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Все комментарии
Кавер
Кавер ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 06:52
Фамилия вратаря Оренбурга?
112910415
112910415
сегодня в 06:18
это правило слишком сложное для администрирования !
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 01:46
Логично, если так, то качественно
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:06
3 пункт глупость какая то...
SonicStar
SonicStar ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 23:47
Если вратарь возьмёт 2й раз мяч в руки, то тут же свободный удар назначат. Это то же самое, что брать мяч в руки с передачи своего же игрока
баск
баск
вчера в 22:15, ред.
Сомнительное правило, на мой взгляд..
Скорее мешающее игре, чем развивающее её, и будет привносить неуместную спешку и искусственную сумятицу.

Отнюдь не всякая ситуация на поле, в которой кипер задерживает мяч в руках более означенных секунд, свидетельствует о намеренной затяжке времени.
Тем более, что арбитры и без этого правила имеют в своём распоряжении инструмент для наказания за затяжку- горчичник вратарю.

Кстати, это новое правило и судеек будет неоправданно дополнительно напрягать- им теперь придётся больше бегать и чаще оказываться дальше от некоторых эпизодов, чем следовало бы..
Сп62
Сп62
вчера в 21:18
После того, как вратарь опустил мяч на землю, он не имеет права его повторно брать в руки.
Волнует другой момент, когда мяч вводится в игру от ворот свободным ударом. Именно здесь больше всего имеет место затяжка времени.
Deemon37
Deemon37 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:58
Причем тут ноги? Суть правила что бы вратарь не тянул время впляясь с мячом
Vilar
Vilar
вчера в 20:54
Если вратарь вырвал мяч из-под ног нападающего, но тот его случайно в борьбе вмазал, вратарь лежит и держит мяч, судья считает до 8 сек., но вратарь не может подняться и отдать мяч своим, а судья не знает, что у него травма, ... что будем делать, смотреть ВАР или подавать угловой?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:53, ред.
Что за бред? Если в ногах, то он может хоть помчаться с ним гол забивать, разве кто-то может запретить? Здесь именно про удержание в руках, чтоб время не тянули
протон
протон
вчера в 20:42
Правило 8 секунд вполне разумное, но тут надо добавлять автоматизацию - чтобы камеры считывали мяч в руках гокипера, засекали время автоматически и сигналили на умные часы рефери, если мяч в руках 8+ секунд. Вот тогда будет работать это правило
cska1948
cska1948 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 20:39
Я понял так, что мяч хоть в руках, хоть в ногах вратаря может находиться не более 8 секунд. За эти 8 секунд вратарь должен расстаться с мячом.
Selim Yavuz
Selim Yavuz
вчера в 20:37
Разрешить? Каждая бригада арбитров просто обязана после матчей объяснять свою любовь или нелюбовь к одной из команд, иначе, порой, их действия не назовёшь
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:20
Появятся читерства типа, подержал 6 секунд, положил на землю, пробежал метр и опять взял в руки. Нужно как следует прописать в правилах все подобные нюансы
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:15
все придумают чтоб игра стала быстрей)))
чтоб был такой голевой шанс для другой команды, теперь ни один вратарь не рискнет взять на себя этот грех.
однажды люди из IFAB дойдут и до правило 8 сек баскетбола.
когда сторона владеет мячом на собственной половине поля,
ей дадут 8 секунд на то, чтобы продвинуть мяч на половину поля соперника.
lotsman
lotsman
вчера в 20:10
Теперь вратари будут поменьше крыльями махать.)
Сп62
Сп62
вчера в 19:45
Закон вроде простой, но исполнять его будет ой как сложно.
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 19:30, ред.
Почему 8 секунд, уже бы до 10 секунд округлили.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:27
У Пигфорда траур......:)))

Правило 8 секунд вполне разумное, но тут надо добавлять автоматизацию - чтобы камеры считывали мяч в руках гокипера, засекали время автоматически и сигналили на умные часы рефери, если мяч в руках 8+ секунд. Вот тогда будет работать это правило.... НО .... тут тоже момент с вратарём.... навал, команда отбивается, сэйв, вратарь лежит обяв мяч. Вся команда тискает и хвалит воротника. В это время никто не смотрит на арбитра. И тут уже он решает когда поднять руку.... тут симпатии и антипатии никто не отменял....:)))
Futurista
Futurista
вчера в 19:24
Не думай о секундах свысока )...
drug01
drug01
вчера в 19:19
Вероятно теперь игра будет быстрее???
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:18
Я бы назвал новость "Вид бурной деятельности создан"
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:15
Реалу тогда надо назначать Вини сразу же капитаном
Гость
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