Семак: «Мы должны делать, что должны и рассчитывать на результат»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара».
Всегда надо стараться выиграть, в этой игре особенно. Должны делать то, что мы должны делать и рассчитывать, что сможем добиться результата.
Все в строю, все готовятся. Постепенно возвращаются Васильев и Волков. Васильев на следующей неделе будет готов. Волков — посмотрим когда. Остальные все готовы.
Данная игра состоится в воскресенье в 17:00 по московскому времени. «Краснодар» лидер РПЛ, а «Зенит» располагается на третьей строчке. Команды разделяет пять очков.
Ранее стало известно, кто рассудит матч «Зенит» — «Краснодар».