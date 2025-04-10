Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПревью, анонсы, раскладыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Семак: «Мы должны делать, что должны и рассчитывать на результат»

вчера, 12:53
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар13.04.2025 в 17:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

Всегда надо стараться выиграть, в этой игре особенно. Должны делать то, что мы должны делать и рассчитывать, что сможем добиться результата.

Все в строю, все готовятся. Постепенно возвращаются Васильев и Волков. Васильев на следующей неделе будет готов. Волков — посмотрим когда. Остальные все готовы.

Данная игра состоится в воскресенье в 17:00 по московскому времени. «Краснодар» лидер РПЛ, а «Зенит» располагается на третьей строчке. Команды разделяет пять очков.

Ранее стало известно, кто рассудит матч «Зенит» — «Краснодар».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Онана разозлил соперника МЮ, а у российского голкипера новые проблемы. Кульминация в Лиге Европы
Вчера, 09:20Roman Novikov в блоге Магический шарКомментарии5
У дерзкой «Барселоны» есть футбольные минусы. Разозлились перед встречами с «Боруссией»
09 апреляRoman Novikov в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
Слишкович о матче с ЦСКА: «Мы будем бороться до конца и преуспеем»
09 апреля
Тренеры бывают важнее игроков в Лиге чемпионов. Успех зависит от Анчелотти, Компани и Энрике
08 апреляRoman Novikov в блоге Тренерская доляКомментарии8
У «Интера» идеальный соперник в четвертьфинале. Главное преимущество — опыт
08 апреляМаксим Тарасов в блоге СтолкновенияКомментарии4
«Реал» – главная проверка проекта Артеты. «Арсенал» – заложник статуса «вечно вторых»
08 апреляМаксим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии5
Все комментарии
Lbvfd
Lbvfd ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 13:51
Бомжи на трибунах сидят, по полю не бегают.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 13:49
Как говорил мой командир, во времена службы - Делай что должно и будь что будет.)
112910415
112910415
вчера в 13:38
да он философ из первого ряда ! )
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:54
Матч за 1 место. Быки должны надрать бомжей, если хотят быть чемпионами...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 