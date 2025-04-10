Семак: «Мы должны делать, что должны и рассчитывать на результат»

Главный тренер «Зенита» высказался в преддверии матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

Всегда надо стараться выиграть, в этой игре особенно. Должны делать то, что мы должны делать и рассчитывать, что сможем добиться результата.

Все в строю, все готовятся. Постепенно возвращаются Васильев и Волков. Васильев на следующей неделе будет готов. Волков — посмотрим когда. Остальные все готовы.