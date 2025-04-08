Тренеры бывают важнее игроков в Лиге чемпионов. Успех зависит от Анчелотти, Компани и Энрике

1744125344

сегодня, 18:15

Футболисты воплощают идеи наставников.

Когда у «Реала», ПСЖ и «Баварии» пошла игра, то часто говорят, что удалось победить без тренера. Но у каждого из восьми участников плей-офф Лиги чемпионов случались плохие матчи. Только включения наставников спасали. Или мешали. Анчелотти часто критикуют в «Реале». Энрике поставил ПСЖ прекрасный футбол. Но когда его подопечные не пробили Алиссона в Париже, то нарвались на несправедливое поражение. Компани любит рисковать в «Баварии». Едва не допустил проблемы в боях против «Селтика». Зато учел опыт против «Байера» Хаби Алонсо. «Интер» чисто тренерская команда, как и «Астон Вилла». Важно оценить состояние всех тренеров накануне первых четвертьфиналов Лиги чемпионов.

В отличной форме. Энрике ( ПСЖ ), Флик («Барселона»), Эмери («Астон Вилла»)

У Энрике накануне был праздник. Заслуженная и легкая победа в Лиге 1. «Марсель» и «Монако» не угнались за ПСЖ . Сафонов впервые в жизни стал чемпионом. Матвей добавил большой трофей к Суперкубку Франции. Энрике может пройти сезон в Лиге 1 без поражений, но шейхам важнее Лига чемпионов. У испанца шикарно работает атака. Зимний новичок Кварацхелия мгновенно прижился. В порядке молодые Дуэ и Баркола. Дембеле набрал лучшую форму в жизни. Заслуга тренера, как и работа хавбеков. У Флика в «Барселоне» больше конфликтов в коллективе и неприятностей на поле. Но каталонцы часто побеждают. Смотрят в будущее с оптимизмом. Флик справляется, хотя у «Барселоны» сложный календарь. Также прекрасно работает Эмери. Опыт Унаи помог, ведь бывший тренер ПСЖ подошел к матчам против французов с победной серией из семи игр.

«Астон Вилла» сначала просела, а потом включился опытный наставник. Также помог директор Мончи. Зимой подписал Асенсио и Рэшфорда. Футболисты с опытом пойдут только к сильному тренеру. Как к Луису Энрике в чемпионат Франции. После жесткого спада «Ливерпуля» именно команда испанца впечатляет сильнее всех в Европе. Впрочем, «Астон Вилла» с первой попытки зашла в восьмерку лучших команд в престижном еврокубке. Если магия Эмери сработает ещё раз, то случится сенсация в противостоянии с ПСЖ . А вот Флику важно не допустить ошибки при подготовке к знакомому сопернику из Дортмунда. Ханси старается не растрачивать эмоции и силы. Немец понимает, сколько ещё впереди у «Барселоны» сложных испытаний. Скоро будет Эль Класико в финале Кубка Испании. И ответный поединок в чемпионате против «Реала». Анчелотти попробует ответить на два разгрома.

В средних кондициях. Компани («Бавария»), Индзаги («Интер»), Ковач («Боруссия» Д)

Всем бы такие плохие кондиции, как у Компани или Индзаги. Но нельзя поставить эту тройку в одну категорию с предыдущими наставниками. Компани лидирует в Бундеслиге, так как ему помог «Байер». А ещё выручали Кейн, Киммих и Мусиала. А теперь у «Баварии» много травм. Потеря Джамала повлияет, хотя Компани прививал агрессивный стиль без жесткой привязки к одному игроку. Так проще закрывать кадровые проплешины. Молодой бельгиец оказался смелым наставником. А проверит его Индзаги. Симоне давно работает с «Интером». Был в финале Лиги чемпионов. Хочет туда ещё раз. В случае прохода «Баварии» надо будет сыграть с Фликом или Ковачем. Итальянский наставник не на пике формы. Хотя так было и перед решающими матчами плей-офф в сезоне, когда «Интер» сыграл против «Манчестер Сити» в финале и показал достойный футбол.

Индзаги хитрый наставник. У него по два человека на многих позициях. Система игры отработана. Здесь «Баварии» Компани нельзя тягаться с крутым итальянцем. Вот только «Интер» не всегда играет красиво. У них есть режим мучений себя и соперника. Отчасти из-за умения Индзаги грамотно предать красивый футбол они настолько опасны. В разговоре о тренерской проработанности «Интер» – одна из главных команд нового десятилетия. А вот величие Симоне прижмет к сердцу, если выиграет нечто крупное. Пока тренер пользуется осечками конкурентов в Серии А, чтобы спокойно готовиться к «Баварии». А вот Ковачу в Дортмунде намного сложнее, чем Компани с Индзаги. Нико пришел в «Боруссию» вместо Шахина. Ставит на опыт, приблизился к зоне Лиги чемпионов в Бундеслиге. Но его команде будет сложно сотворить сенсацию в дуэли с «Барселоной».

В ужасном состоянии. Анчелотти («Реал»), Артета («Арсенал»)

Артета напоминает Семака. И это не комплимент тренеру «Арсенала». Но у Микеля нет серии из шести подряд чемпионств в АПЛ , как у тренера «Зенита» в РПЛ . Зато на бровке оба растерянные. У Семака хотя бы табун форвардов. Можно тасовать в надежде на успех. А у Артеты кадровые проблемы. Самое время опытному наставнику, которому дали достаточно времени в «Арсенале», показать себя. Поединки против «Реала» его экзамен. Соперник ведь подумывает о смене наставника. У Анчелотти многое не получается. Часто проигрывал, нередко терял очки. На выходных уступил «Валенсии». Тогда как «Арсенал» не обыграл «Эвертон», Артета недоработал. Минимальные победы тоже не значат, что «канониры» в хорошем состоянии. «Реал» и «Арсенал» тренируют классные наставники в плохой форме. Даже ужасной, поскольку Артета упустил попытку выиграть, а папа Карло разгромлен в Эль Класико.