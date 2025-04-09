Слишкович о матче с ЦСКА: «Мы будем бороться до конца и преуспеем»

1744184158

вчера, 10:35

Главный тренер «Оренбурга» заявил, что верит в успех своей команды в предстоящей игре 24-го тура РПЛ против ЦСКА .

Я уже много раз говорил, что мы будем бороться до конца. Я уверен, что мы преуспеем. Нам будет намного легче, если болельщики станут нашим двенадцатым игроком. Когда на нашем стадионе много зрителей, все соперники чувствуют давление. Это отражается на игре.