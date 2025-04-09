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Слишкович о матче с ЦСКА: «Мы будем бороться до конца и преуспеем»

вчера, 10:35
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА12.04.2025 в 12:00 Не начался

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович заявил, что верит в успех своей команды в предстоящей игре 24-го тура РПЛ против ЦСКА.

Я уже много раз говорил, что мы будем бороться до конца. Я уверен, что мы преуспеем. Нам будет намного легче, если болельщики станут нашим двенадцатым игроком. Когда на нашем стадионе много зрителей, все соперники чувствуют давление. Это отражается на игре.

Данный матч состоится 12 апреля в Оренбурге. Начало в 12:00 по московскому времени. Напомним, «Оренбург» замыкает турнирную таблицу, а ЦСКА расположился на четвёртой строчке. В первом матче этих двух команд сильнее оказались «армейцы» (5:1).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:13
не надо думать, что это пустые угрозы !
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:06, ред.
Ох Владимир, ну вот зачем ты так с собой и командой, вроде бы разумный и здравомыслящий человек был, а тут такое заявление. Хорошо когда настрой есть в раздевалке, но выносить его на все общее обозрение надо на матче а не в каком то предматчевом интервью, всё это очень часто плохо заканчивается, закон кармы
4edz5nue6m54
4edz5nue6m54
вчера в 10:58
От вылета уже все равно ничего не спасет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:55
Будет трудно конечно цска. Раннее начало матча , исскуственное поле и свои стены...так что любой результат может быть в этом матче. К тому же очень много сил и эмоций армейцы отдали в матче с динамо...
Capral
Capral
вчера в 10:46
Думаю, армейцам действительно будет не просто. Но класс ЦСКА выше, а значит должны побеждать. Но надо настраиваться на серьезную борьбу.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:41
Конец уже близок для Оренбурга
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:41
Когда обычно так говорят то получается всё наоборот
Гость
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