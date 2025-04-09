Слишкович о матче с ЦСКА: «Мы будем бороться до конца и преуспеем»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович заявил, что верит в успех своей команды в предстоящей игре 24-го тура РПЛ против ЦСКА.
Я уже много раз говорил, что мы будем бороться до конца. Я уверен, что мы преуспеем. Нам будет намного легче, если болельщики станут нашим двенадцатым игроком. Когда на нашем стадионе много зрителей, все соперники чувствуют давление. Это отражается на игре.
Данный матч состоится 12 апреля в Оренбурге. Начало в 12:00 по московскому времени. Напомним, «Оренбург» замыкает турнирную таблицу, а ЦСКА расположился на четвёртой строчке. В первом матче этих двух команд сильнее оказались «армейцы» (5:1).