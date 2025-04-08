У «Интера» идеальный соперник в четвертьфинале. Главное преимущество — опыт

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сегодня, 14:56

Но есть и минусы.

Европейский гранд и тренер-новичок – сомнительное сочетание, которое работает

Венсан Компани – экс-футболист сборной Бельгии и «Манчестер Сити», который перенял идеи Пепа Гвардиолы и начал тренерский путь в родном «Андерлехте», а потом перебрался обратно на туманный Альбион. К лету 2024 года в его тренерском резюме было ровно два клуба: собственно, «Андерлехт» и «Бёрнли», который менеджер вывел из Чемпионшипа в АПЛ и с которым сразу вылетел обратно.

«Бавария» – клуб, который в представлении не нуждается. Гранд, перед которыми стоят самые амбициозные цели даже в кризисном состоянии. В прошлом году руководство мюнхенцев сменилось и ждало повода для расставания с Томасом Тухелем. Это сказывалось на атмосфере и ситуации в команде.

И как-то получилось, что две эти вселенные соприкоснулись – и специалист без опыта на топ-уровне оказался в большом немецком клубе. Самое главное – это пока что работает. «Бавария» лидирует в чемпионате, проиграв всего два матча из 28. И в Лиге чемпионов коллектив дошёл уже до четвертьфинала. И не сказать, что незаслуженно. «Баварцы» пока мчат на пути к титулу и имеют неплохие шансы побороться за главный еврокубок.

«Байер» – всё ещё головная боль мюнхенцев

Оценка сезона для «Баварии» вырисовывается положительная – но опять все карты спутать могут выскочки из Леверкузена. «Байер» в прошлом году уже обошёл мюнхенцев – воспользовался внутренними проблемами конкурента и захватил лидерство. Причём сами «баварцы» оказались не способны переломить ситуацию, так что «Байеру» оказалось проще, чем было «Боруссии» в сезоне-22/23.

Самое интересное – после этого «фармацевты» по логике должны были уйти в тень. Европейские гранды присматривались к лидерам клуба и были готовы их растащить, сам Алонсо попал в шорт-лист «Реала», «Ливерпуля» и той же «Баварии». Даже при сохранении всех шанс повторить перформанс был невелик – это было фантастическое стечение обстоятельств.

Но вот 28 туров за спиной, и «Байер» – опять заноза для «баварцев». Шесть очков форы ещё ни о чём не говорят. Случились же недавно 2:3 от «Бохума» – а на финише предстоит играть с дортмундцами и «Лейпцигом». «Байер» дышит в спину и не даёт «Баварии» расслабиться.

У главного бомбардира атаки – спад

Индзаги привык играть по схеме «3-5-2», «нерадзурри» отточили её – всем понятны свои обязанности. И понятно распределение ролей в паре нападающих. У миланцев есть топ-завершитель в лице Лаутаро Мартинеса – аргентинец был подносчиком снарядов для Лукаку, также в гонке бомбардиров оставался в тени Иммобиле и Роналду, но в прошлом сезоне стал главной звездой и лучшим бомбардиром Серии А. И есть многофункциональный футболист в подыгрыше – Маркус Тюрам. Француз перебрался в Италию свободным агентом и стал самым удачным приобретением «нерадзурри» за последнее время.

Текущий сезон для Лаутаро складывается явно хуже. Результативность в чемпионате упала почти вдвое. В прошлом сезоне было 24 гола за 33 матча, теперь отыграл 28 – отметился только 11 мячами. В январе у аргентинца был рывок результативности – тогда он забивал в пяти встречах подряд. По одному голу положил в играх с «Болоньей», «Эмполи», «Спартой» и «Лечче», а с «Монако» стал автором всех трёх мячей. Правда, с тех пор «Интер» провёл 10 матчей во всех турнирах – а Лаутаро свою пушку расчехлил только трижды. Каждый раз сил хватало только на один заряд. А теперь ещё и травму получил, пропустив дерби.

У «нерадзурри» были отличные расклады, последние осечки – не к месту

Тайминги для команды Индзаги складываются отлично. «Наполи» и «Аталанте» не хватило опыта и скамейки, чтобы стабильно провести весь сезон – хладнокровный «Интер» дождался своего шанса и вырвался в лидеры. Причём форма конкурентов и фора намекали на то, что судьба гонки решена. Это произошло очень вовремя – в момент, когда начались матчи 1/8 финала ЛЧ . Там «Интеру» тоже повезло – достался «Фейеноорд», который отлично подходил для разминки.

По логике вещей сейчас «Интер» должен быть на пике – потренировался на голландцах и подготовился к «Баварии», а чемпионат не отвлекает из-за спада конкурентов. Последние матчи внесли долю сумбура – «нерадзурри» в Кубке сыграли вничью с «Миланом», а в чемпионате потеряли очки с «Пармой», у неаполитанцев есть шанс на камбэк.

Доминация «нерадзурри» осталась в прошлом 10-летии

Команды пересекались не так часто – последняя встреча датируется ноябрём 2022 года, тогда сильнее оказались мюнхенцы. Немцы, к слову, выиграли оба очных противостояния в 2020 годах. Ещё одно столкновение в официальном турнире произошло за 11 лет до этого – в 2011 году взявший в прошлом сезоне требл «Интер» прошёл мюнхенцев в 1/8 финала ЛЧ , но уже в четвертьфинале капитулировал перед «Шальке». Лишь на отрезке 2006-2011 годов у «Интера» преимущество – две победы и ничья в четырёх матчах.

Прогноз Soccer.ru: «Бавария» Компани всё ещё не вызывает уверенности – кажется, в самый неподходящий момент вскроется недостаток опыта. И как раз «Интер» – соперник, который в состоянии этим воспользоваться. «Нерадзурри» было бы сложно играть с условным «Атлетико» – командой с выстроенной оборонительной системой. Но против «Баварии» куда проще, поскольку мюнхенцы и сами играют, и другим дают. При этом на выезде в победу поверить сложно. Поставим на ничью. Разборки соперники оставят до ответного матча.