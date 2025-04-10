Онана разозлил соперника МЮ, а у российского голкипера новые проблемы. Кульминация в Лиге Европы

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сегодня, 09:20

Важный вечер для клубов АПЛ .

«Лион» – «Манчестер Юнайтед»

Голкипер Онана случайно задел оппонентов. Андре сказал, что «Манчестер Юнайтед» намного сильнее «Лиона». В ответ хавбек французского клуба Матич посоветовал Онане думать о собственной форме. Серб подчеркнул, что мог бы выслушать критику от Шмейхеля и ван дер Сара. А один из худших голкиперов в новейшей истории МЮ – мнение Матича, не подходит как эксперт. Андре позже уточнил заявление, чтобы сгладить углы. Но ущерб нанёс. В похожую историю вляпался недавно Рафинья. Ромарио вынудил его в грубой форме пообещать, что Бразилия разобьёт Аргентину. Результат – бразильцев вынесли 4:1. Заявление Рафиньи сработало против его сборной. «Манчестер Юнайтед», хотя они не встречают чемпионов мира, не сильнее «Лиона» на голову. У Аморима три победы в последних десяти матчах.

У «Лиона», где произошла смена тренера, 8 побед в последних 10 играх. Их наставник Паулу Фонсека получил 9-месячную дисквалификацию за конфликт с арбитром в Лиге 1. А в еврокубках португалец встретит соотечественника Аморима. У «Лиона» в атаке бегает интересный грузинский нападающий Микаутадзе. Рядом техничный плеймейкер Шерки, которого ведут ведущие клубы Европы. Хотя МЮ фаворит, во французском матче Матич постарается навредить бывшему клубу. Тяжело делать прогнозы на игры Лиги Европы. Специфичный турнир, где «Манчестер Юнайтед» и побеждал, и страдал. Как обычно, надеются на Бруну Фернандеша. А если плеймейкера закроют и Каземиро не проведет ещё один надежный матч, то «Лион» развернется в атаке. После слов Онаны французская публика не будет добра к гостям.

«Рейнджерс» – «Атлетик»

Некоторые эксперты считают «Атлетик» тренера Вальверде фаворитом Лиги Европы. Наставник понимает, что для развития его коллективу не помешает финал подобного уровня. Опыт в плей-офф получили год назад, когда выиграли Кубок Короля. Теперь в финале «Реал» и «Барселона». Зато «Атлетик» на четвертой строчке в Примере. Команда братьев Уильямсов, хотя может полагаться только на баскских игроков, собрала достойный состав. У них есть опыт и желание. Вот только «Рейнджерс» три года назад играл в финале Лиги Европы. Шотландцы уступили «Айнтрахту» лишь в серии пенальти. Тоже любопытный коллектив. В национальной лиге клуб из Глазго уступает соседям из «Селтика». Все силы команда молодого тренера Барри Фергюсона бросит на Лигу Европы. Наставник недавно на посту.

В феврале вместо Клемана выбрали бывшего хавбека «Рейнджерс». Фергюсон пригласил в штаб экс-напарников. С «Фенербахче» справились лишь в серии пенальти. Сначала выиграли в Стамбуле 3:1, а потом уступили в Глазго 0:2. И чуть лучше исполняли удары с «точки». Теперь соперник сильнее, чем команда Моуриньо. «Атлетик» прошел успешную в последние месяцы «Рому». Впрочем, баски пока не прибавляют. Зато опыт позволяет перетерпеть в решающий момент. Речь о любопытном дуэте соперников. Начинают матчем в Глазго, где игрокам «Рейнджерс» надо извиниться перед собственной публикой за поражение от Моуриньо. У шотландцев несколько дисквалифицированных игроков. У испанцев братья Уильямсы в атаке. На Нико прилетят посмотреть скауты грандов из АПЛ .

«Будё-Глимт» – «Лацио»

Из россиян в Лиге Европы остался Хайкин. В прошлом поединке турнира Никита дважды пропустил от форварда «Олимпиакоса» Яремчука. Зато взял пенальти от другого игрока. Греки не отыгрались после разгрома в Норвегии 3:0. Тогда Хайкин тоже сыграл надежно, у Никиты пять сейвов. «Будё-Глимт» ставит на качественный футбол, когда это возможно. Тренер Кнутсен давно работает с командой. Прекрасно знает футболистов. Уважает схему «4-3-3». Просит подопечных при возможности работать через короткий пас. Но чем дальше норвежцы забираются в плей-офф Лиги Европы – тем чаще приходится терпеть удары судьбы. Повезло, что забили «Олимпиакосу» в ответном матче. Если бы позволили грекам отыграться после 3:0, то могли погореть в овертайме на фоне усталости.

Против «Лацио» снова аутсайдеры в паре. Зато плюсы остаются неизменными. У норвежского клуба крутой вратарь Хайкин и толковый форвард Хог. Каспер забил «Олимпиакосу» в двух матчах. Обороне «Лацио» с ним будет непросто. Римляне пропустили 5 мячей от «Болоньи». Допускали ошибки против чешской «Виктории» в Европе. Первый поединок выиграли 1:2, но завершили матч вдевятером. Удалили бывшего защитника «Спартака» Жиго. Самуэль игрок основы. Участвовал в важной выездной победе над «Аталантой». «Лацио» в двух пунктах от «Болоньи» и четвертой строчки. Также в Лигу чемпионов атака с аргентинцем Кастельяносом и датчанином Исаксеном может попасть через Лигу Европы. Если пройдут Хайкина, то сыграют с лучшим в следующей паре.

«Тоттенхэм» – «Айнтрахт»

Тренер лондонцев Постекоглу напоминал, что в новых клубах берет трофей во втором сезоне. Внутренние кубки не заберет. В АПЛ на четырнадцатой строчке. «Шпоры» выиграли один матч из последних пяти. Зато в Лиге Европы устроили камбэк против крепкого голландского клуба АЗ . Уступили в гостях 0:1, а в домашнем матче молодой француз Одобер сделал дубль. Мэддисон добавил свой гол, «шпоры» пошли дальше. Но «Айнтрахт» намного опытнее, чем голландцы. Немецкий клуб выигрывал Лигу Европы в недавнем прошлом. В отличие от «Тоттенхэма», немцы высоко в своей лиге. Пусть «Айнтрахт» в плохой форме в Бундеслиге – четыре поражения в последних шести турах, пока держатся в зоне Лиги чемпионов. Также надеются на новый успех в еврокубках.

Тренер Топмеллер в прошлом раунде выбил перспективный «Аякс» Фариоли. Итальянец дважды проиграл немцу. В Германии счет был 4:1 в пользу «Айнтрахта». Даже без ключевого футболиста первой половины сезона Мармуша – Омар зажигает в «Манчестер Сити», команда работает опасно для защиты соперников. Протестируют Экитике на обороне «шпор», где стало меньше потерь. Вернулся основной голкипер Викарио. Играет чемпион мира Ромеро. Рядом быстрый голландец ван де Вен. Не хватает только шведа Кулусевски. В важном матче должны выйти Соланке и Сон, которых поддержит по правому краю герой предыдущей стадии Одобер. Постекоглу не на что жаловаться. А вот немцы месяц назад потеряли основного голкипера Траппа.