«Реал» – главная проверка проекта Артеты. «Арсенал» – заложник статуса «вечно вторых»

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сегодня, 12:05

Четвертьфинал ЛЧ – повод для глобальной оценки команды.

Не тянут на молодых и перспективных

Если говорить глобально, у «Арсенала» переходный период. Команду уже не назовёшь молодой и перспективной, неопытной, зато по-спортивному наглой. При этом и в полноценного гранда «канониры» не превратились. Что касается первого – «тёмной лошадкой» лондонцы считались два-три года назад. Когда неожиданно ворвались в чемпионскую гонку с «Манчестер Сити» – на следующий сезон после того, как финишировали в топ-5. Вот тогда банде Артеты подходил этот статус. Команда без соответствующего опыта, зато с многообещающей группой лидеров – Салиба, Сака и Мартинелли было всего 21-22 года, капитанскую повязку носил на тот момент 23-летний Мартин Эдегор.

Сейчас лидеры повзрослели. Все давно подтвердили свой уровень стабильность. Мартин и Букайо вообще выросли в игроков с такой степенью влияния, что их отсутствие резко сокращает потенциал всей команды – в этом мы убедились осенью и зимой.

Опыт тоже уже не соответствует изначальному статусу. Молодые лондонцы побывали в чемпионской гонке. Получили важный урок от «Манчестер Сити». Усвоили ошибки, стали лучше, снова ввязались в драку. Опять получили – правда, на этот раз «драка» была равна, а результат получился на тоненького. И вот теперь идёт третий сезон, когда «канониры» участвуют в чемпионских разборках.

И, наконец, уровень состава. Опять же, в сезоне-22/23 тинейджеры были главным и единственным козырем, атакующей силой. Поэтому их титул был утопией – в итоге не хватило опыта и сил на концовку. После начались трансферы, команда обросла мышцами – пришли топ-футболисты Райс, Калафьори, Хаверц, Мерино, качество ротации повысили Жоржиньо и Стерлинг, Троссард.

В общем, «Арсенал» Артеты уже и близко не напоминает команду-подростка.

Близки к статусу неудачников

Так получается, что лидеры «Арсенала» растут, закрепляют за собой статус топ-игроков – только вот к принципиально иным результатам это не приводит. Подписание Райса и Хаверца, аренда вратаря Райи не помогла обойти «Сити». «Горожане» опередили «канониров» всего на два балла, так что всё же можно сказать о прогрессе. При этом развязка в таком противостоянии напрашивалась в нынешней кампании. Эдегор – давно дирижёр атак лондонцев, без которого не обойтись, а Сака и Мартинелли – два вихря на флангах.

Но даже сейчас для «Арсенала» нашлась преграда. Как же иронично, что ей стал только перестроившийся «Ливерпуль». С новым тренером, без значительного опыта. Ситуация очень похожа на сценарий сезона-22/23. Только «канониры» в итоге дрогнули, а опытный «Сити» догнал. Теперь опытный «Арсенал» дрогнул, а молодой «Ливерпуль» оторвался на 11 очков.

Ещё пара таких осечек – и лондонцев в пору будет записывать в неудачники. Вроде мощная команда – а постоянно что-то мешает. Настоящий английский гранд.

Артета игнорирует важную позицию

Большую роль сыграло отношение Артеты к позиции форварда. Испанец летом 2022 года просил Габриэла Жезуса – бразильца, который приглянулся Гвардиоле, но так и не стал лидером «Сити», осел на скамейке. Микелю нравилась его универсальность, да и для того «Арсенала» Жезус – стопроцентное усиление.

Только когда борьба за титул стала для «канониров» постоянной, клуб не нашёл себе бомбардира по статусу. Так получалось, что на европейском рынке поиски не удавались – и «канониры» обращались к вариантам внутри АПЛ . Только в таком случае неизбежны были огромные переплаты. «Пушкари» торговались как могли с «Брентфордом» по Айвену Тоуни – в итоге летом форвард уехал в Саудовскую Аравию. Минувшей весной пытались переманить Исака – «Ньюкасл» также ожидаемо заломил астрономический ценник.

Тут вопросы ко всем. К Артете – потому, что так и не проявил гибкость. Пеп согласился на Холанда, хотя тот выбивался из философии тренера. В первый же год с норвежцем взяли требл. К клубу – потому, что раз за разом ведут бессмысленные переговоры. «Сороки» не отдадут своего лидера на пике формы по скидке. «Брентфорд» не собирался торговаться в той же конфигурации. С таким же успехом можно выйти на «Реал» и предложить 60 млн евро за Мбаппе. И потом говорить, то поиски ведутся.

«Реал» – ирония или благословение

«Канониры» так и не сделали последний шаг к чемпионству, пропустив «Ливерпуль». Продолжают грешить осечками в матчах, где кровь из носу нужна победа (1:1 с МЮ и «Эвертоном», 0:0 с «Ноттингемом»). А ведь они бы уже сделали чемпионскую гонку возможной. «Канониры» сами по себе не готовы к переходу на новый уровень – и вдруг оттуда в соперники по четвертьфиналу спускается «Реал». Это было бы столкновение под стать играм между «сливочными» и «Сити».

Но пока у пары есть стопроцентный фаворит и аутсайдер. «Тёмная лошадка». Для «горожан» же тоже «сливочные» были настоящим проклятием. Когда испанцы оказывались в оптимальной форме, что бы Пеп ни делал, победителями выходили они. Чемпионский ген был только у мадридцев. Но когда «Сити» попал в мясорубку из «Баварии», «Челси» и «Реала» в одной части сетки, прошёл и мюнхенцев, и «сливочных» – вот тогда это стало благословением (правда, сейчас всё вернулось на круги своя). Возможно, «Арсенал» ждёт такой путь. Сейчас они скорее мальчики для битья.

Или Артета пройдёт эту проверку, а «канониры» превратятся в полноценный гранд, либо опять последует поражение – и клуб застрянет в приевшемся статусе, который давно уже не подходит.