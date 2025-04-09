У дерзкой «Барселоны» есть футбольные минусы. Разозлились перед встречами с «Боруссией»

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сегодня, 16:26

Встретят знакомого оппонента.

Каталонцы завелись на фоне усталости

Гави выругался на пресс-конференции перед матчем с «Боруссией». Журналист задал долгий нудный вопрос, где упомянул критиков испанского полузащитника. Хавбек сразу заявил, что кому его игра не нравится – тот не разбирается в футболе. А затем употребил любимое испанское ругательство. Вызвал смешки и даже аплодисменты в зале. Гави умеет играть в футбол. Но вместе с напарниками по «Барселоне» слишком рано заговорили о четырех трофеях за сезон.

Флик, хотя сам включал в расписание финалы Лиги чемпионов и Кубка Испании, попросил подопечных успокоиться. Своевременно. Накануне сорвался капитан Рафинья. Повздорив с рефери после матча с «Бетисом», бразилец не услышал просьбы успокоиться от Левандовски, Флика и тер Штегена. Роберта трогать руками испугался. А тренера атаковал физически, как и тер Штегена. Слишком рано парень, которые недавно играл за «Лидс», позволяет себе истерики.

Каталонский слух, что Ямаль просит Флика чаще выпускать Торреса, поскольку Ферран делится мячом, в отличие от Левандовски, дополняют картину. Как и заявление 17-летнего вингера о требле. Ламин прав, что важно верить в себя, иначе нет смысла выходить на поле. Но в наглости как лекарстве важна дозировка. У «Барселоны» самоуверенно идут по футбольной жизни ветераны Щесны и Левандовски. Но молодые напарники знают их полную историю.

У Щесны пока ни одной победы в Лиге чемпионов. А Роберт много и часто проигрывал в решающих матчах плей-офф Лиги чемпионов, пока не уложил заветный кубок в постель. Впрочем, рядом с ребятами, которые плохо держат себя в руках, у «Барселоны» есть бойцы. Модник Кунде сыграл в 100 поединках за клуб и сборную Франции без пропусков, впечатляющая серия. Педри радуется, что может играть постоянно, в природе хавбека двужильный футбол.

У де Йонга или Бальде нет такой стабильности, как у Педри. Зато эти ребята могут пахать на команду, когда в настроении. Ямаль, хотя существует опасность разбаловать юниора, тоже чаще дерется, чем кривляется. В начале апреля 2025-го года «Барселона» похожа на команду, которая способна завоевать много трофеев. У испанцев красивый футбол с мячом. Однако не стоит забывать, что впереди матчи против соперников, которые огрызаются со знанием дела.

Оборона остаётся слабым звеном фаворита

«Барселона» не всегда обороняется плохо. И не любит защищаться в принципе. Флик поднимал линию слишком высоко, нарываясь на атаки соперников. Отдельные оппоненты этим не пользовались. А самые хитрые забивали в ворота Щесны. Конечно, Войцех успешен. С ним в воротах «Барселону» сложно обыграть. Вот только польский курильщик не может спасать всегда. С Войцехом впервые сыграли вничью в Ла Лиге на выходных против «Бетиса».

В еврокубках поляк пропустил четыре гола в диком матче против «Бенфики» в прошлом году. В плей-офф против «орлов» было проще, выиграли 1:0 и 3:1. А чуть раньше против «Аталанты» оборона «Барселоны» ошибалась, допустили два мяча итальянцев. Клуб из Бергамо потом вылетел из Лиги чемпионов от «Брюгге». Надо признать, что «Барселона» не встречала в еврокубках неудобных соперников. Даже «Баварию» разбили на общем этапе крупно 4:1.

Проиграли «Монако», было дело. Едва не уступили «Бенфике». Но парадокс в том, что победную «Барселону» прощали сильные соперники. «Атлетико» мог забить им больше. После четырех мячей в первом полуфинале Кубка Испании нападающие Симеоне не огорчили каталонцев ни разу. Просчет «матрасников». «Бенфика» тоже в домашнем поединке откровенно простила «Барселону». Нанесли 26 ударов, ведь почти весь матч провели в большинстве.

«Бенфика» не забила, в отличие от Рафиньи. У каталонцев есть везение и реализация в атаке. Против «Реала» придумали 5 голов после 8 ударов в финале Суперкубка Испании. До этого было четыре мяча после девяти метких попыток в первом круге чемпионата. Подопечные Флика – зрелищная команда. Даже когда чудят в обороне. Каталонцы привычно высоко прессингуют. Но если пройти за спины форвардам, то можно добраться до ворот Войцеха Щесны.

Победная серия всегда опасна в плей-офф ЛЧ

«Бавария» дома не проигрывала в еврокубках в 22 матчах. Встретили «Интер» – сразу уступили. Самые четкие по игре команды не всегда побеждают в Лиге чемпионов. «Манчестер Сити» вылетал, играя феноменально чисто. Идеальный футбольный слух был у рационального «Ливерпуля». Нарвались на ПСЖ – вылетели. Нет гарантии, что «Боруссия» Дортмунд с их опытом не включит привычную шарманку. На общем этапе уступили каталонцам 2:3.

Также «Барселоне», если пройдут немцев, светят игры против ПСЖ . Парижане показывают феноменальный футбол. И у них намного ниже нагрузки. У команды Флика безумный календарь, а у подопечных Энрике досрочное чемпионство во Франции, одной проблемой меньше. У «Барселоны» сложная гонка в Ла Лиге. Зато каталонцы подошли к сражениям против «Боруссии» с крутой серией. У них двадцать два поединка без поражений во всех турнирах.

Опасно быть настолько крутыми накануне плей-офф Лиги чемпионов. «Арсенал» вот ковылял, ковылял и зарядил по челюсти самому «Реалу». У новой «Барселоны» нет чемпионского опыта в Европе, как у «сливочных». Зато есть вылеты из Лиги Европы от «Айнтрахта» и «Манчестер Юнайтед». Суперкомпьютер выдвинул «Барселону» на первое место среди претендентов на кубок чемпионов. Но сразу за Фликом идёт размашистая команда Луиса Энрике.