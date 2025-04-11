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В «Локомотиве» отреагировали на слухи о контракте Тикнизяна

вчера, 09:59

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал источнику информацию о том, что клуб не планирует предлагать новый контракт защитнику Наиру Тикнизяну.

Такие в кавычках «новости» — просто проявление непрофессионализма и создание шума из ничего. Мы неоднократно уже говорили, и готовы повторить ещё раз — и для представителей медиа, и в первую очередь для тех, кто переживает за «Локомотив» — в клубе есть чёткий план и выстроенный диалог со всеми без исключения игроками и их представителями. Повторю то, что уже говорилось в СМИ: на данный момент полная концентрация на оставшейся части сезона, после его окончания мы будем обсуждать все детали контрактов.

Договорённости с представителями игроков об этом есть, понимание данной позиции клуба с их стороны тоже есть. Сохранение этой команды — одна из приоритетных целей в работе клуба. Помимо того, что это рабочая задача, это ещё и искреннее желание, у нас сложился амбициозный, сплочённый коллектив, который будет прогрессировать и в ближайшей перспективе способный на многое. Кстати, представитель Наира уже назвал «новость», которую мы сейчас обсуждаем, фейком.

В целом уже привычно, что перед ответственным и непростым матчем в медиапространство вбрасывается информация, не имеющая отношения к действительности. Если это попытки повлиять на рабочую обстановку в коллективе, внести дисбаланс, то, во-первых, они не приводят к желаемому результату, а во-вторых, свидетельствуют о том, что «Локомотив» опасаются и пытаются оказать влияние на результаты команды всеми возможными способами, в том числе, используя как инструмент медиасреду.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:46
ну да, ну да
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:42
Главный армянин недели ☝️😉
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:35, ред.
Одни армяне в новостях... Хоть одного покажите, кто из них мяч пинает !!
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 10:32
Журналисты уже достали до печёнок с темой о Тикнизяне.)
7wr4smkxznac
7wr4smkxznac
вчера в 10:28
Армянское радио опять уток запускает
Гость
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