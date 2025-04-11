Иск «Осасуны» к «Барселоне» по участию Иньиго Мартинеса отклонён

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил иск «Осасуны» в адрес «Барселоны».
Наваррский клуб утверждал, что было нарушено правило, согласно которому защитник каталонского клуба Иньиго Мартинес не имел права участвовать в матче 27 марта, поскольку был исключён из состава сборной Испании по причине травмы. «Осасуна» ссылалась на одну из статей регламента Международной федерации футбола (ФИФА), где указывается, что игрок, который не присоединился к своей национальной команде по медицинским показаниям или покинул состав, не будет иметь права выступать в матчах за свой клуб в течение пяти календарных дней после окончания международной паузы.
по другому быть и не может каталонскому льву, когда одни шакалы кругом))
по другому быть и не может каталонскому льву, когда одни шакалы кругом))
правила изучать надо внимательно.
правила изучать надо внимательно.