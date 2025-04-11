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Иск «Осасуны» к «Барселоне» по участию Иньиго Мартинеса отклонён

вчера, 16:52
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил иск «Осасуны» в адрес «Барселоны».

Наваррский клуб утверждал, что было нарушено правило, согласно которому защитник каталонского клуба Иньиго Мартинес не имел права участвовать в матче 27 марта, поскольку был исключён из состава сборной Испании по причине травмы. «Осасуна» ссылалась на одну из статей регламента Международной федерации футбола (ФИФА), где указывается, что игрок, который не присоединился к своей национальной команде по медицинским показаниям или покинул состав, не будет иметь права выступать в матчах за свой клуб в течение пяти календарных дней после окончания международной паузы.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:10
в Барселоне сильные юристы.
по другому быть и не может каталонскому льву, когда одни шакалы кругом))
Capral
Capral ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 17:41
Почти как Гинер.)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 17:23
Осасуне лучше уволить своих малограмотных юристов))
правила изучать надо внимательно.
4a57rd3sd2hx
4a57rd3sd2hx
вчера в 17:05
Приличная лига, но много желающих вокруг на дополнительные заработки! А все гниет с головы! Впрочем, как и у нас!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:56
Перес всё купил
nkmdrh6s94k8
nkmdrh6s94k8
вчера в 16:55
    Гость
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