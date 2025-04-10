Левандовски – лучший ветеран в футболе. Роберт играет ещё успешнее Де Хеа и Зоммера

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сегодня, 18:57

Поляк подтвердил класс в Лиге чемпионов.

Роберт Левандовски, «Барселона», 36 лет

Месси и Роналду возят время от времени безвкусных соперников на разных континентах. Несерьезный футбол, как ни крути. А Левандовски – основной форвард «Барселоны». Команда лидирует в Ла Лиге, где Роберт забил 25 мячей. Вторым идет Мбаппе, у него 22 точных удара. Левандовски будет драться за приз лучшему снайперу сезона до последнего тура. Хотя футболисту 36 лет, что невероятно много для центрального форварда на таком уровне, поляк в шикарной физической форме. Не делится мячом так часто, как когда-то Бензема в «Реале». Зато умеет открыться на правильной позиции. В ворота любимого соперника – своего бывшего клуба «Боруссии» из Дортмунда, забил дважды. Теперь у Левандовского 29 голов и 3 ассиста в 28 поединках. Издевается над старыми знакомыми со времен «Баварии», куда перешел свободным агентом. В «Барселоне» понимают, что им надо планировать на два шага вперед. Подыскивают форварда на замену ветерану. А пока Левандовски в такой форме, глупо спешить. Тем более, Ферран Торрес удачно выходит на замену. Просто вдумайтесь. Даже когда Ямалю исполнится 18 лет, вингер останется вдвое моложе, чем его напарник. Роберт мог быть отцом Ламина. Мунир Ямаль, папа вингера «Барселоны», на несколько лет моложе, чем Левандовски.

Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль», 33 года

Нижней отметкой в списке классных ветеранов ставим 33 года. В таком возрасте 99.99% футболистов сложно поддерживать былую форму. Уникумов в расчет не берем. Ван Дейк не уникум. Его долго не замечали. В юности в Нидерландах парень едва не умер. Врачи упустили из виду сразу несколько параллельных болезней желудка, проблемы с почками и аппендицит. Как умудрились довести молодого парня до глубокой ямы – вопрос. От ван Дейка остались кожа и кости. Его не узнавали знакомые. Два месяца валялся в больнице. Написал завещание, чтобы его первые деньги не достались отцу, с которым не общается. Ван Дейк пережил много отказов в карьере. Играл за «Селтик» и «Саутгемптон». Поздно дебютировал в сборной Нидерландов. Вирджил знает, что такое страдания в футболе. Зато это единственный центральный защитник, помимо Каннаваро, имевший шансы на «Золотой мяч» в 21 веке. Пришел вторым после Месси. Сейчас ван Дейк не в лучшей форме. Весной допускал ошибки в футболке «Ливерпуля». Но тренер Слот хочет сохранить соотечественника в команде. Вирджил может продлить контракт.

Давид Де Хеа, «Фиорентина», 34 года

Появились слухи, что «Манчестер Сити» хочет вернуть Давида в команду. Вряд ли подобное случится. Расстались неважно. Де Хеа долго не мог найти себе новый клуб. Думали, что завершит карьеру. А затем появился тренер «Фиорентины» Палладино. Невзирая на проблемы с психологией, Де Хеа показался ему правильным голкипером для основы «фиалок». В новом сезоне Давид отражал пенальти, помогал команде во многих матчах в Серии А. «Фиорентина» снова пытается выиграть Лигу конференций. Давид Де Хеа стал важным звеном в команде, хотя ему 34 года и пережил много болезненных ошибок в воротах «Манчестер Юнайтед». Давид как-то сказал напарникам в Англии, что МЮ прокляли. Как видите, не был главной преградой для «дьяволов» на пути в футбольный рай. Бывший голкипер «Интера» Онана ощутил на себе давление футболки великого клуба. А вот де Хеа наслаждается Флоренцией, вкусной итальянской едой и поигрывает в неплохой футбол. В этом сезоне возрастные вратари на первом плане во многих лигах. Де Хеа отразил 74.8% ударов в Серии А, у него 81 сейв.

Крис Вуд и Матц Зельс, «Ноттингем Форест», по 33 года

Сразу два представителя команды, которая хочет попасть в Лигу чемпионов. Пять клубов АПЛ претендуют на путевки в престижный турнир, поскольку выиграли бонусное место. Команда Нуну Эшпириту Санту на третьей строчке. «Челси», «Ньюкасл» и «Манчестер Сити» слишком близко. Даже если бельгийский голкипер Зельс и новозеландский форвард Вуд не смогут забраться в главный европейский кубок, сезон для «Ноттингема» сложился удачно. Крис и Матц на старости футбольных лег стали героями. Историю «Лестера» не повторят, «Ливерпуль» слишком далеко в таблице. Но «лесники» гоняются за крутыми командами. Например, «Арсенал» огрел по голове «Реал». Вуд и Зельс всего в пяти очках от «канониров» в таблице. Дважды в сезоне забирали баллы у «Ливерпуля». Даже выиграли на «Энфилде». Благодаря такому отношению ветеранов молодые игроки «Ноттингем Форест» получили шанс раскрыться. Команду собрали грамотные скауты. Вуд будет готовиться к ЧМ -2026 с Новой Зеландией, постарается радовать фанатов его клуба и в будущем сезоне.

Генрих Мхитарян и Янн Зоммер, «Интер», по 36 лет

Ещё одна связка великолепных ветеранов. Только «Интер», в отличие от «Ноттингем Форест», ведет борьбу за победу в Серии А и переиграл «Баварию» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов. Зоммер пропустил от ещё одного ветерана Мюллера, но в 36 лет демонстрирует прекрасный футбол. Янн спокоен и круто управляет защитой. А Мхитарян ключевой в центре поля. Генрих не может быть таким результативным, как в молодости, ведь у Индзаги выполняет другие функции. Речь о невероятном футбольном интеллекте. Бывший игрок «Арсенала» и МЮ давно в Серии А. Выиграл с «Интером» чемпионство после перехода из «Ромы». Генрих Гамлетович – пример прекрасного тонкого хавбека, который готов играть на любой позиции от опорной зоны до места ложного форварда. Мхитарян сватает в «Интер» Сперцяна, работает армянское футбольное радио. Опытный голкипер Зоммер тоже с радостью посоветует Индзаги крутого молодого швейцарца, если такой появится на горизонте. У голкипера нет рекорда сезона в Серии А по отраженным ударам, лучше всех летает Свилар из «Ромы». Но у Янна 74% отраженных ударов. Вратарь «Интера» спас 69 раз. Неплохо, особенно если напомнить, что Зоммер пропустил три матча. Янн будет важен через неделю в ответном бою против «Баварии».

Войцех Щесны, 34 года

Можно вспомнить успешные отрезки в исполнении Гризманна в «Атлетико». А сейчас у Антуана непростой период. Похожий опыт переживает великолепный Модрич. В 39 лет тяжело тягаться с Райсом, Партеем и Эдегором. А Щесному в воротах чуть проще. Войцех после ухода из «Ювентуса» завершил карьеру. Затем тер Штеген получил сложную травму. «Барселона» могла подписать только свободного агента, готового согласиться на невысокую зарплату. Войцех попросил за спасения 3 миллиона евро до уплаты налогов. Даже юный защитник Кубарси получает на миллион больше до подписания улучшенного контракта. Войцех сделал одолжение Флику, а Ханси получил везучего голкипера. Щесны пропускает голы, ведь у «Барселоны» рискованная манера игры в защите. Но с польским голкипером команда пока не проигрывала ни разу. Разнесли «Боруссию» из Дортмунда, а Войцех получил «сухарь». Вратарь положился на харизму. Даже когда есть пробелы в подготовке, ведь Щесны не такой маньяк как Левандовски, помогают опыт и здоровое безразличие. Войцех не слишком старается, и это его путь к однозначному успеху.