Бывший игрок сборной Франции работает продавцом

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вчера, 14:19

В социальных сетях распространились фотографии, на которых бывший защитник сборной Франции в окружении покупателей одет в куртку сотрудника спортивного магазина «Интерспорт». Татуировка на предплечье подтверждает, что это именно Матье.

По словам нескольких интернет-пользователей, этот магазин «Интерспорт» находится в План-де-Кампань, недалеко от Марселя.

Напомним, Матье завершил карьеру футболиста осенью 2023 года. В составе «Барселоны» француз выиграл множество трофеев, в частности Кубок Испании (трижды), Ла Лигу (дважды) и Лигу чемпионов.