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Бывший игрок сборной Франции работает продавцом

вчера, 14:19

В социальных сетях распространились фотографии, на которых бывший защитник сборной Франции Жереми Матье в окружении покупателей одет в куртку сотрудника спортивного магазина «Интерспорт». Татуировка на предплечье подтверждает, что это именно Матье.

По словам нескольких интернет-пользователей, этот магазин «Интерспорт» находится в План-де-Кампань, недалеко от Марселя.

Бывший игрок сборной Франции работает продавцом Бывший игрок сборной Франции работает продавцом

Напомним, Матье завершил карьеру футболиста осенью 2023 года. В составе «Барселоны» француз выиграл множество трофеев, в частности Кубок Испании (трижды), Ла Лигу (дважды) и Лигу чемпионов.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:04
Нормально. Я когда выйду на пенсию, собираюсь заняться огородом. Пенсия конечно не скоро, но время быстро пролетит. Кто знает, может любительское желание превратится в бизнес, буду продавать свои фрукты и овощи...
tzby8qz6kmx9
tzby8qz6kmx9
вчера в 15:59
Теперь он может делать что хочет, может это его мечта или призвание
Atleti
Atleti ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:33
Это и есть Мбаппе, сразу видно же)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:35
Теперь понятно почему Роналду и Месси никак с футболом не завяжут, боятся на кассе в Макдональдс оказаться где нибудь.

А что за чел справа на фотке? Это манекен такой? На живого не похож, не хотелось бы с таким в ночи в тёмном переулке встретиться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:34
Жизнь штука разнообразная...
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:34
А вот справа от Жереми , случайно не родственник Мбаппе ? - Ну уж очень на Килиана похож.)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:34
И че такого-то ?
Римский император Диоклетиан ваще оставил трон и пошёл растить капусту...
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:25
Ну , что тут поделать - "нашёл" Жереми себя в торговле...)
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