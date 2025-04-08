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Умер бывший глава отдела «Спортинга», приложивший руку к раскрытию Роналду

вчера, 17:25

Лиссабонский «Спортинг» сообщил о смерти бывшего тренера и скаута Аурелио да Силвы Перейры на 78-м году жизни.

В 1988 году он создал и возглавил отдел по набору и подготовке игроков. В результате он нашёл множество талантов и привёл их в клуб, где они выросли и добились успеха, а затем вышли на большую арену мирового футбола.

От Паулу Футре до Луиша Фигу и Криштиану Роналду, а также более современных талантов — Аурелиу Перейра в значительной степени ответственен за карьеры нескольких футбольных деятелей Португалии за последние 40 лет, — отмечает пресс-служба «Спортинга».

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