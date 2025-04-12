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Будущее Томаса Мюллера остаётся туманным

сегодня, 00:09

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, 35-летний немецкий футболист Томас Мюллер, покидающий «Баварию», получил привлекательное предложение от итальянского клуба. Тем не менее, наиболее вероятными сценариями развития его карьеры являются переход в МЛС или завершение карьеры.

Руководство «Баварии» уверено в отличной физической форме Томаса Мюллера и предполагает его продолжение карьеры.

Прощальный матч на «Альянц Арене» будет организован по окончании его профессиональной карьеры.

В настоящее время клуб оказывает содействие игроку в установлении контактов с клубами МЛС.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 06:29
Что то саудиты дремлют, Томасу денежки не помешали бы.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 05:02
Вот такой неожиданный поворот может случиться в карьере
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:49
Мюллеру лучше завершить карьеру футболиста, и заняться любимым делом))
целая трибуна лошадей будут рады.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:41
"Томас выйдет из тумана , вынет мячик из кармана"...)
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:12
Если это Милан то попылить еще сможет
протон
протон
сегодня в 00:21
Мюллер топчик, ещё попылит.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:15
В Америку или на пенсию, хотя это одно и то же...
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