По информации журналиста Флориана Плеттенберга, 35-летний немецкий футболист Томас Мюллер, покидающий «Баварию», получил привлекательное предложение от итальянского клуба. Тем не менее, наиболее вероятными сценариями развития его карьеры являются переход в МЛС или завершение карьеры.
Руководство «Баварии» уверено в отличной физической форме Томаса Мюллера и предполагает его продолжение карьеры.
Прощальный матч на «Альянц Арене» будет организован по окончании его профессиональной карьеры.
В настоящее время клуб оказывает содействие игроку в установлении контактов с клубами МЛС.
целая трибуна лошадей будут рады.
целая трибуна лошадей будут рады.