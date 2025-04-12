Будущее Томаса Мюллера остаётся туманным

1744405789

сегодня, 00:09

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, 35-летний немецкий футболист , покидающий «Баварию», получил привлекательное предложение от итальянского клуба. Тем не менее, наиболее вероятными сценариями развития его карьеры являются переход в МЛС или завершение карьеры.

Руководство «Баварии» уверено в отличной физической форме Томаса Мюллера и предполагает его продолжение карьеры.

Прощальный матч на «Альянц Арене» будет организован по окончании его профессиональной карьеры.