«Ливерпуль» переиграл «Вест Хэм»

«Ливерпуль» выиграл у «Вест Хэма» в матче 32-го тура АПЛ (2:1).
На 18-й минуте мерсисайдцы открыли счёт усилиями Луиса Диаса. Автогол Эндрю Робертсона на 86-й позволил лондонской команде отыграться. Вторым голом в составе хозяев поля отметился Вирджил ван Дейк на 89-й.
«Ливерпуль» лидирует (76 очков). «Вест Хэм» идёт 17-м (35 баллов).
начали агрессивно, размашисто, было хорошее движение игроков - результат красивый розыгрыш и гол Лучо с асситса Мо!
постепенно подсели, полкоманды ходили пешком, в атаке пропал креатив - ВХ взялся за дело и имел реальные шансы сравнять и выйти вперед, но снова команду спасал Али!!!
концовка вышла результативная - сначала Робо помог молотобойцам, но почти сразу Вирджилл забил победный гол!
у красных у половины состава спад, плюс психологически давит ожидаемое чемпионство.. ВХ не решает никакие турнирные задачи, играли раскрепощенно, в свое удовольствие..
Ливерпуль с трудной Победой! Важные три очка в копилку!!!
начали агрессивно, размашисто, было хорошее движение игроков - результат красивый розыгрыш и гол Лучо с асситса Мо!
постепенно подсели, полкоманды ходили пешком, в атаке пропал креатив - ВХ взялся за дело и имел реальные шансы сравнять и выйти вперед, но снова команду спасал Али!!!
концовка вышла результативная - сначала Робо помог молотобойцам, но почти сразу Вирджилл забил победный гол!
у красных у половины состава спад, плюс психологически давит ожидаемое чемпионство.. ВХ не решает никакие турнирные задачи, играли раскрепощенно, в свое удовольствие..
Ливерпуль с трудной Победой! Важные три очка в копилку!!!
Слот в концовке почему то начал играть по конспектам Моуринью (поставил полуавтобус), но потом как только пропустили, достал конспекты Клоппа
Слот в концовке почему то начал играть по конспектам Моуринью (поставил полуавтобус), но потом как только пропустили, достал конспекты Клоппа
Вот и ладушки..., вот и хорошо.
Вот и ладушки..., вот и хорошо.