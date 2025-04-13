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«Ливерпуль» переиграл «Вест Хэм»

вчера, 17:57
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

«Ливерпуль» выиграл у «Вест Хэма» в матче 32-го тура АПЛ (2:1).

На 18-й минуте мерсисайдцы открыли счёт усилиями Луиса Диаса. Автогол Эндрю Робертсона на 86-й позволил лондонской команде отыграться. Вторым голом в составе хозяев поля отметился Вирджил ван Дейк на 89-й.

«Ливерпуль» лидирует (76 очков). «Вест Хэм» идёт 17-м (35 баллов).

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:46
в идеале Ливерпулю надо выиграть две апрельские ближайшие игры с лисами и шпорами и дальше можно валять балду....
матос
матос
вчера в 19:27
Ливерпуль с победой и чемпионством!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:24
очередной валидольный матч красных
начали агрессивно, размашисто, было хорошее движение игроков - результат красивый розыгрыш и гол Лучо с асситса Мо!
постепенно подсели, полкоманды ходили пешком, в атаке пропал креатив - ВХ взялся за дело и имел реальные шансы сравнять и выйти вперед, но снова команду спасал Али!!!
концовка вышла результативная - сначала Робо помог молотобойцам, но почти сразу Вирджилл забил победный гол!
у красных у половины состава спад, плюс психологически давит ожидаемое чемпионство.. ВХ не решает никакие турнирные задачи, играли раскрепощенно, в свое удовольствие..
Ливерпуль с трудной Победой! Важные три очка в копилку!!!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 19:17
Тяжёлая победа. В защите какой то проходной двор, один Алиссон как всегда крут!
Слот в концовке почему то начал играть по конспектам Моуринью (поставил полуавтобус), но потом как только пропустили, достал конспекты Клоппа
sv_1969
sv_1969 ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 18:48
Тут в этой ситуёвине главное три очка! Тем более Арсенал потерял очки!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:40
Всё стабильно в английском королевстве: Ливер - чемпион; МС - в ЛЧ.
Вот и ладушки..., вот и хорошо.
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:31
Нет игры у Ливеруля команда устала
112910415
112910415
вчера в 18:20
чемпионство никуда не уйдёт !
YNWA
YNWA
вчера в 18:12
Ливерпуль с победой!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:00
Ух ты...до 89-й мин ничья была? Но победа есть всё-таки
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