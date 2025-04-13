«Краснодар» повторил клубный антирекорд по ударам за матч в РПЛ

«Краснодар» нанёс три удара по воротам «Зенита» в гостевом матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги (1:4).
По данным источника, южане повторили свой худший результат по ударам за игру в РПЛ, столько же у них было с «Тереком» в 2014 году и в поединке с «Уралом» в 2023-м.
Также «Краснодар» впервые в своей истории не смог нанести ни одного удара по воротам за второй тайм в Премьер-Лиге.
С Ахматом тоже будет тяжело. Традиционно сложный соперник, ну и два очень важных игрока пропускают игру у быков. И конечно игра в Махачкале будет тяжелейшей. Думаю, с чемпионством у команды не получится, хорошо бы в тройку попасть.
С Ахматом тоже будет тяжело. Традиционно сложный соперник, ну и два очень важных игрока пропускают игру у быков. И конечно игра в Махачкале будет тяжелейшей. Думаю, с чемпионством у команды не получится, хорошо бы в тройку попасть.