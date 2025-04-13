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«Краснодар» повторил клубный антирекорд по ударам за матч в РПЛ

вчера, 21:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Краснодар» нанёс три удара по воротам «Зенита» в гостевом матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги (1:4).

По данным источника, южане повторили свой худший результат по ударам за игру в РПЛ, столько же у них было с «Тереком» в 2014 году и в поединке с «Уралом» в 2023-м.

Также «Краснодар» впервые в своей истории не смог нанести ни одного удара по воротам за второй тайм в Премьер-Лиге.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:33
слабоваты в коленках оказались (
qrjjsswtz6w4
qrjjsswtz6w4
сегодня в 05:18
Игра была явно не чемпионская.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:29
С Ахматом дома, но это ни о чем не говорит, дома, помнится, быки проигрывали-0:5.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:22
Тяжело с Ахматом будет несомненно. Но тут вроде дома. А Махачкала это огонь в гостях
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:14
3 удара по воротам - это сродни "состоянию грогги"...)
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:00, ред.
Привет, Володя!!!
С Ахматом тоже будет тяжело. Традиционно сложный соперник, ну и два очень важных игрока пропускают игру у быков. И конечно игра в Махачкале будет тяжелейшей. Думаю, с чемпионством у команды не получится, хорошо бы в тройку попасть.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:49
Привет Виктор! Вряд ли! Если Ахмат дома еще смогут думаю обыграть! То 25 апреля выезд в Махачкалу еще то испытание! Хотя хотелось бы ошибиться!
Capral
Capral
вчера в 22:38
Посмотрел календарь Краснодара. Очень непростой, мягко говоря. Даже не знаю, осилят ли, не знаю.
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:13
Слабаки
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:59, ред.
Возможно не только Спартаку нельзя портить отношения с Зенитом, а уж тем более в год столетия. Ну кстати с Тереком осталось повторить или улучшить антирекорд в следующем туре и дело в шляпе - отношения с Зенитом будут прекрасными. В шляпе которую потом съест Боярский
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:55
Слили игру просто....
Гость
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