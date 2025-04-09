Райс — первый игрок, забивший два гола со штрафных в плей-офф ЛЧ

По информации источника, полузащитник «Арсенала» Деклан Райс стал первым игроком, забившим два гола прямым ударом со штрафного в матче плей-офф Лиги чемпионов.
Игрок отличился на 58-й и 70-й минуте первой игры 1/4 финала с мадридским «Реалом» (3:0).
Также, как сообщает Opta, хавбек стал пятым футболистом, реализовавшим два штрафных в одной игре ЛЧ. Ранее это удавалось Хакиму Зиешу (2023), Неймару (2018), Криштиану Роналду (2009) и Ривалдо (2000).
главного ,чтобы это была неслучайность (про метлу все прекрасно
знают), а чтобы фамилия Райс была теперь на слуху!
главного ,чтобы это была неслучайность (про метлу все прекрасно
знают), а чтобы фамилия Райс была теперь на слуху!
А если смотреть лишь штрафные, то вряд ли его отнести к мастерам по ним. Да и Криштиану и штрафные удары - давно уже мем.
А если смотреть лишь штрафные, то вряд ли его отнести к мастерам по ним. Да и Криштиану и штрафные удары - давно уже мем.
Похоже, тем самым он тогда себя и сглазил. 🤔
Похоже, тем самым он тогда себя и сглазил. 🤔