Райс — первый игрок, забивший два гола со штрафных в плей-офф ЛЧ

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сегодня, 00:59

По информации источника, полузащитник «Арсенала» стал первым игроком, забившим два гола прямым ударом со штрафного в матче плей-офф Лиги чемпионов.

Игрок отличился на 58-й и 70-й минуте первой игры 1/4 финала с мадридским «Реалом» (3:0).