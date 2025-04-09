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Райс — первый игрок, забивший два гола со штрафных в плей-офф ЛЧ

сегодня, 00:59
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

По информации источника, полузащитник «Арсенала» Деклан Райс стал первым игроком, забившим два гола прямым ударом со штрафного в матче плей-офф Лиги чемпионов.

Игрок отличился на 58-й и 70-й минуте первой игры 1/4 финала с мадридским «Реалом» (3:0).

Также, как сообщает Opta, хавбек стал пятым футболистом, реализовавшим два штрафных в одной игре ЛЧ. Ранее это удавалось Хакиму Зиешу (2023), Неймару (2018), Криштиану Роналду (2009) и Ривалдо (2000).

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Все комментарии
shur
shur ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 10:01
...красиво,попросил,приныл и из под Рюдегера плюнул в нижний,правый от Куртуа...!!!
shur
shur
сегодня в 09:55
...пробил вчера классно, да своего рода достижение, но для меня
главного ,чтобы это была неслучайность (про метлу все прекрасно
знают), а чтобы фамилия Райс была теперь на слуху!
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 09:40
Смотрю футбол с 80-х годов и что касается Роналду, то залез в статистику. Роналду со штрафных забил 60-т мячей. А, например, с пенальти - 174-ре гола. Если пенальти посчитать частным случаем штрафных, то в сумме да, почти четверть всех его забитых мячей.
А если смотреть лишь штрафные, то вряд ли его отнести к мастерам по ним. Да и Криштиану и штрафные удары - давно уже мем.
Маг_тм
Маг_тм ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 09:34
Я не знаю как давно ты смотришь футбол, но Рон в свое время был одним из лучших исполнителей штрафных. Да, последние лет 6-7 плохо бил, но его профессиональная карьера началась с 17 лет.
azkan
azkan
сегодня в 09:13
Но и гол Мерино хорош. Он затерялся перед мячами Райса. Но в отдельности он тоже прекрасен.
Futurista
Futurista
сегодня в 07:50
Выиграл в лотерею...больше не забьёт такие)...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:15
И кому забил , - самому Реалу ☝️😉
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:01
Самое интересное, что в обоих случаях не было нарушений на Сака, обычная борьба
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 06:57
Может быть, пенальти для него тоже считается штрафным ударом? По сути, это так и есть...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:29
Райс красавец конечно!Четко их положил
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 06:24
Больше всего в этой новости удивило другое. Криштиану забил со штрафного? Даже два раза в одной игре???
Похоже, тем самым он тогда себя и сглазил. 🤔
ABir
ABir
сегодня в 05:43
А еще это были два гола в ворота Реала.
112910415
112910415
сегодня в 05:38
большущий мастер, факт !
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 04:55
Когда второй бил я подумал ну не может же один игрок в таком матче два положить, оказалось может, и это ещё третий не назначили, а я бы глянул с удовольствием
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:03
Ну надеюсь, что не последний))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:15
Очень красивые голы со штрафных...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:49
В следующей игре надо побить этот рекорд Райсу))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:43
Кто-то же сидит и считает
He Э Г O И CT
He Э Г O И CT
сегодня в 01:17, ред.
Это хорошее достижение.. Тем более, это первые голы Райса в карьере со штрафных.. У Мбаппе, к слову, их нет вовсе..👏
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 01:02
Не зря Арсенал выложил за него 100+
Гость
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