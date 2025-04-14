Сперцян мог перейти в «Ноттингем Форест», но агент игрока отказал клубу АПЛ

Один из европейских агентов предложил представителю полузащитника сборной Армении Эдуарда Сперцяна, выступающего за «Краснодар», возможность перехода в английский клуб «Ноттингем Форест».
Однако агент Рафаэла Пимента отклонила данное предложение по неуточненным причинам.
Ранее сообщалось о возможном интересе к Сперцяну со стороны другого английского клуба, «Лидса», в предстоящее летнее трансферное окно.
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто..."
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто..."