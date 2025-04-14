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Сперцян мог перейти в «Ноттингем Форест», но агент игрока отказал клубу АПЛ

вчера, 11:39

Один из европейских агентов предложил представителю полузащитника сборной Армении Эдуарда Сперцяна, выступающего за «Краснодар», возможность перехода в английский клуб «Ноттингем Форест».

Однако агент Рафаэла Пимента отклонила данное предложение по неуточненным причинам.

Ранее сообщалось о возможном интересе к Сперцяну со стороны другого английского клуба, «Лидса», в предстоящее летнее трансферное окно.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:06
Сомнительно всё это, чтобы агент отказался от такого заманчивого мероприятия.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 14:00
Думаю, сейчас его агент кусает локти, ведь Ноттингем идет на третьем месте в АПЛ.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:58
В Ноттингем Форесте в курсе?
nubom
nubom
вчера в 12:27
"...Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто..."
112910415
112910415
вчера в 12:05
агент готовит переход в Реал, прочим отказывает !
pz9kw75k3d28
pz9kw75k3d28
вчера в 12:05
Лучше сразу перейти к Захаряну и жить не напрягаясь.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:02
Зря отказал но он не уровень Нотингема Фореста сидел бы на лавочке
NFFC
NFFC
вчера в 11:57
Хорошо что отказал!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:52
НФ точно в еврокубках будет в следующем сезоне, велика вероятность, что попадут в лч)) з
drug01
drug01
вчера в 11:50
Предложения если есть то это хорошо!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:47
Больно, наверное, ему сейчас
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