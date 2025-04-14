Сперцян мог перейти в «Ноттингем Форест», но агент игрока отказал клубу АПЛ

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вчера, 11:39

Один из европейских агентов предложил представителю полузащитника сборной Армении , выступающего за «Краснодар», возможность перехода в английский клуб «Ноттингем Форест».

Однако агент Рафаэла Пимента отклонила данное предложение по неуточненным причинам.

Ранее сообщалось о возможном интересе к Сперцяну со стороны другого английского клуба, «Лидса», в предстоящее летнее трансферное окно.