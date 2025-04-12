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Агент Сильянова оценил слухи об интересе «Спартака» к игроку

вчера, 12:55

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Локомотива» Александра Сильянова, высказался о предполагаемом интересе к игроку со стороны «Спартака».

Странно звучит, что «Спартак» сохраняет интерес, потому что от них не было никакой заинтересованности по Сильянову. В прошлое межсезонье «Локомотив» контактировал с «Зенитом» и «Динамо», но «Спартака» не было. И на сегодняшний день у меня тоже нет информации об интересе «Спартака» к Сильянову.

Насколько вероятен уход Сильянова из «Локомотива» летом? Мы контактируем с «Локомотивом». Чем это закончится, пока сложно сказать, потому что в этом вопросе мы в начале пути. Но, как минимум, заинтересованность у «Локомотива» в продлении Сильянова точно есть. Клуб это обозначил.

Контракт футболиста с «красно-зелеными» рассчитан до лета 2026 года.

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Remarque
Remarque ответ Lbvfd (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 14:08
    Juriur
    Juriur
    вчера в 13:07
    Лучшее место для Сильянова Локомотив, нечего менять шило на мыло.
    2thyxdzkfsaq
    2thyxdzkfsaq
    вчера в 13:03
    Только не в спартак, так Барков хватает.
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 13:02, ред.
    Ну так у нас ещё верили в Денисова, а теперь всё поменялось. Но только это не поможет, как бы не был хорош футболист в составе какой-то команды в Спартаке он станет как Хлусевич из-за атмосферы которую развел Лукойл внутри клуба
    Гость
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