Агент Сильянова оценил слухи об интересе «Спартака» к игроку

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Локомотива» , высказался о предполагаемом интересе к игроку со стороны «Спартака».

Странно звучит, что «Спартак» сохраняет интерес, потому что от них не было никакой заинтересованности по Сильянову. В прошлое межсезонье «Локомотив» контактировал с «Зенитом» и «Динамо», но «Спартака» не было. И на сегодняшний день у меня тоже нет информации об интересе «Спартака» к Сильянову.

Насколько вероятен уход Сильянова из «Локомотива» летом? Мы контактируем с «Локомотивом». Чем это закончится, пока сложно сказать, потому что в этом вопросе мы в начале пути. Но, как минимум, заинтересованность у «Локомотива» в продлении Сильянова точно есть. Клуб это обозначил.