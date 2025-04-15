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Марио Гомес назвал двух лучших нападающих

вчера, 16:08

Бывший форвард «Баварии» и сборной Германии Марио Гомес назвал лучших нападающих.

Самые талантливые нападающие? Такие игроки, как Роналдо Назарио и Бензема, — лучшие нападающие, игроки, которые могут сделать всё.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:18
Ты о Роналдо Назарио (зубастик, феномен) не слышал?
Я лично в шоке, хотя тебе наверное простительно, если не сильно интересуешься футболом.
А о сборной Бразилии по футболу слышал, что-нибудь?
Он там с 1994 года по 2011 год играл и завоевал по два золота ЧМ, КА и серебро.
Или это всё ради 10 очков для конкурса?
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:23
Сегодня выступил Л.Маттеус, с требованием включить завтра в стартовый состав Т.Мюллера, а игру провести, исключительно в атаках!!!
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:42, ред.
Не ну Марио то вообще мастер, не только игры в футбол, но и тонких манипуляций, так замотивировал Кейна на завтра что тот просто не может теперь позволить себе бить по штангам в упор. И это даже не произнося имени этого самого Кейна, красавчик вообще, вау!)
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:38
Кейна критикуют в Германии за бледную игру с Интером и Дортмундом.
Завтра у него будет шанс доказать обратное...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:34, ред.
Кейна не назвал многозначительно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:24
Первого вообще не слышал...
Гость
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