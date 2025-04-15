Марио Гомес назвал двух лучших нападающих

Бывший форвард «Баварии» и сборной Германии Марио Гомес назвал лучших нападающих.
Самые талантливые нападающие? Такие игроки, как Роналдо Назарио и Бензема, — лучшие нападающие, игроки, которые могут сделать всё.
Бывший форвард «Баварии» и сборной Германии Марио Гомес назвал лучших нападающих.
Самые талантливые нападающие? Такие игроки, как Роналдо Назарио и Бензема, — лучшие нападающие, игроки, которые могут сделать всё.
Я лично в шоке, хотя тебе наверное простительно, если не сильно интересуешься футболом.
А о сборной Бразилии по футболу слышал, что-нибудь?
Он там с 1994 года по 2011 год играл и завоевал по два золота ЧМ, КА и серебро.
Или это всё ради 10 очков для конкурса?
Я лично в шоке, хотя тебе наверное простительно, если не сильно интересуешься футболом.
А о сборной Бразилии по футболу слышал, что-нибудь?
Он там с 1994 года по 2011 год играл и завоевал по два золота ЧМ, КА и серебро.
Или это всё ради 10 очков для конкурса?
Завтра у него будет шанс доказать обратное...
Завтра у него будет шанс доказать обратное...