Бенитес: «Салах заслуживает получить „Золотой мяч“ по итогам сезона»

Экс-тренер «Ливерпуля» выразил мнение, что вингер «красных» заслуживает «Золотой мяч».

Продление контракта с Мохамедом Салахом является приоритетом для «Ливерпуля», поскольку он является выдающимся футболистом мирового уровня. Вопрос о возрасте Салаха не стоит, так как он продолжает играть на высочайшем уровне и приносить пользу команде в каждом матче. Конечно, Салах заслуживает того, чтобы выиграть «Золотой мяч» по итогам сезона. Почему нет?