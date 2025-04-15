Бенитес: «Салах заслуживает получить „Золотой мяч“ по итогам сезона»

Экс-тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес выразил мнение, что вингер «красных» Мохамед Салах заслуживает «Золотой мяч».
Продление контракта с Мохамедом Салахом является приоритетом для «Ливерпуля», поскольку он является выдающимся футболистом мирового уровня. Вопрос о возрасте Салаха не стоит, так как он продолжает играть на высочайшем уровне и приносить пользу команде в каждом матче. Конечно, Салах заслуживает того, чтобы выиграть «Золотой мяч» по итогам сезона. Почему нет?
более того, дотащил такую атаку до чемпионства!
это приблизительно уровень Месси и Роналду, да, не дотягивает до них, но уровень высокий.
шансы на ЗМ есть, но не повезло, что Ливерпуль рано попался на крутой ПСЖ.
более того, дотащил такую атаку до чемпионства!
это приблизительно уровень Месси и Роналду, да, не дотягивает до них, но уровень высокий.
шансы на ЗМ есть, но не повезло, что Ливерпуль рано попался на крутой ПСЖ.
поставить галочку и всё!!! А если "Ливер" чемпионом станет, вообще
вопросов нет! Моё мнение - ДА!!! (Египетская Сила!)
поставить галочку и всё!!! А если "Ливер" чемпионом станет, вообще
вопросов нет! Моё мнение - ДА!!! (Египетская Сила!)