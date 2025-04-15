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Бенитес: «Салах заслуживает получить „Золотой мяч“ по итогам сезона»

вчера, 16:49

Экс-тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес выразил мнение, что вингер «красных» Мохамед Салах заслуживает «Золотой мяч».

Продление контракта с Мохамедом Салахом является приоритетом для «Ливерпуля», поскольку он является выдающимся футболистом мирового уровня. Вопрос о возрасте Салаха не стоит, так как он продолжает играть на высочайшем уровне и приносить пользу команде в каждом матче. Конечно, Салах заслуживает того, чтобы выиграть «Золотой мяч» по итогам сезона. Почему нет?

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 20:24
Салах получит ЗМ только если Барселона не выиграет ЛЧ. В противном случаи, Рафинья как Обладатель ушастого, будет иметь больше шансов.
112910415
112910415
вчера в 18:21
Салах тоже заслуживает, факт !
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:17
Согласен... можно и дать за все его заслуги.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:51
Салах олицетворять всю атаку Ливерпуля.
более того, дотащил такую атаку до чемпионства!
это приблизительно уровень Месси и Роналду, да, не дотягивает до них, но уровень высокий.
шансы на ЗМ есть, но не повезло, что Ливерпуль рано попался на крутой ПСЖ.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:37
ПСЖ считают что нет, и меня в принципе в целом смогли тоже в этом убедить. Другое дело что кандидатов на ЗМ вообще нет в принципе и придётся выбирать из тех неплохих футболистов что есть, при таком раскладе может и Салах получить, но заслуживает ли? Однозначно нет
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:31
Думаю этого не случится. А жаль конечно
dax34essuvcy
dax34essuvcy
вчера в 17:25
Тоже такого мнения
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:59, ред.
Ну, если бы Салах, как в общем и Ливерпуль, держали планку, которую сами же задрали в первой половине сезона, то египтянин вполне заслуженно претендовал бы на ЗМ. А так слишком быстро выдохлись Салах и компания, и теперь катятся по инерции. И если бы не запас очков, набранных ранее и не резкое падение Ман Сити, то остался бы Ливерпуль вконце этого сезона ни с чем. И за Салаха бы никто и не вспомнил. ЗМ должен получать лучший игрок сезона, а не лучший игрок отрезка сезона.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:56
В ЛЧ рановато вылетел, а так конечно хорош фараон!!
shur
shur
вчера в 16:55, ред.
...больше разговоров, отдать наконец то Салаху и успокоится,
поставить галочку и всё!!! А если "Ливер" чемпионом станет, вообще
вопросов нет! Моё мнение - ДА!!! (Египетская Сила!)
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