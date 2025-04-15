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Тотти: «Надеюсь, Анчелотти сможет возглавить „Рому“»

вчера, 19:21

Бывший игрок «Ромы» Франческо Тотти хочет видеть главного тренера «Реала» Карло Анчелотти во главе римской команды.

Надеюсь, что Анчелотти сможет возглавить клуб, он всегда болел за эту команду. Полагаю, что настал нужный момент. Я общался с ним какое-то время назад, когда навещал некоторых футболистов. Одно дело – пообщаться по телефону, но вживую можно сказать совсем иные вещи.

Раньери? Он невероятный человек. Он входит на цыпочках, а уходит как король. Все доказывают результаты, поэтому многие клубы стремятся пригласить его. Он уже завершил карьеру, но потом «Рома» снова позвала его из-за своих трудностей. Он всегда говорил «да» «Роме». Он предан клубу и важен как фигура. Для фанатов, для клуба – но, прежде всего, для команды, которая благодаря ему возродилась.

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SonicStar
SonicStar ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:46
Затем, что Анчелотти романиста и сам неоднократно говорил, что его мечта - это однажды возглавить Рому
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:32
Зачем Анчелотти нужна Рома? Папа Карло работает только с топовыми клубами. Римляне к таковым сейчас совсем не относятся. Мне кажется, что Тотти просто решил напомнить о себе. На следующем этапе Франческо начнёт рассказывать о том, как многие клубы хотят, чтобы он возобновил карьеру и даже видят его в своём составе.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:49, ред.
У нас даже название есть для такого - делить шкуру неубитого медведя.
Анчелотти пока тренирует Реал, у него завтра ответный четвертьфинал против Арсенала, который кстати он может ещё и выиграть, это же Реал всё таки.
А Тотти уже ждёт его в Роме во всю. При всём уважении к римскому клубу это сильное понижение в классе для Карло, возможно даже чересчур.
Гость
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