Тотти: «Надеюсь, Анчелотти сможет возглавить „Рому“»

Бывший игрок «Ромы» Франческо Тотти хочет видеть главного тренера «Реала» Карло Анчелотти во главе римской команды.
Надеюсь, что Анчелотти сможет возглавить клуб, он всегда болел за эту команду. Полагаю, что настал нужный момент. Я общался с ним какое-то время назад, когда навещал некоторых футболистов. Одно дело – пообщаться по телефону, но вживую можно сказать совсем иные вещи.
Раньери? Он невероятный человек. Он входит на цыпочках, а уходит как король. Все доказывают результаты, поэтому многие клубы стремятся пригласить его. Он уже завершил карьеру, но потом «Рома» снова позвала его из-за своих трудностей. Он всегда говорил «да» «Роме». Он предан клубу и важен как фигура. Для фанатов, для клуба – но, прежде всего, для команды, которая благодаря ему возродилась.
Анчелотти пока тренирует Реал, у него завтра ответный четвертьфинал против Арсенала, который кстати он может ещё и выиграть, это же Реал всё таки.
А Тотти уже ждёт его в Роме во всю. При всём уважении к римскому клубу это сильное понижение в классе для Карло, возможно даже чересчур.
Анчелотти пока тренирует Реал, у него завтра ответный четвертьфинал против Арсенала, который кстати он может ещё и выиграть, это же Реал всё таки.
А Тотти уже ждёт его в Роме во всю. При всём уважении к римскому клубу это сильное понижение в классе для Карло, возможно даже чересчур.