Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Сборные 2025

В Мали заявили о возможности проведения матча с Россией в этом году

вчера, 13:30

Технический директор Федерации футбола Мали Усман Гвиндо выразил заинтересованность в организации товарищеской встречи между сборными Мали и России в 2025 году.

Товарищеский матч со сборной России возможен в этом году. Это хороший вариант для нас. Но нам надо обсудить это с тренерским штабом и персоналом Федерации футбола Мали. Еще мы вместе посмотрим расписание ФИФА и наличие свободных дат для этой игры.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ведутся переговоры о проведении матча России с латиноамериканской сборной
14 апреля
«Реалу» отказали в переносе матча с «Алавесом» на субботу
12 апреля
ОфициальноВремя начала матчей «Динамо» – «Рубин» и ЦСКА – «Крылья Советов» изменено
09 апреля
В сборной Ирана подтвердили, что осенью сыграют со сборной России
09 апреля
ОфициальноМатч минского «Динамо» и «Немана» перенесли на лето из-за снегопада
08 апреля
ОфициальноВремя начала матча «Спартак» — ЦСКА изменено
08 апреля
Сортировать
Все комментарии
Vilar
Vilar ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:06
В Африке 54 суверенных государства (!) есть, куда развиваться по рекордам.
баск
баск
вчера в 18:22
Забавно- некоторые комментаторы не в курсе, что стоимость состава сборной Мали сопоставима с российской)

И что игроки этой сборной выступают за такие клубы, как Тоттенхэм (Биссома),
АльСадд, ранее Монако (Камара), РеалСосьедад (Амари Траоре), Штутгарт (Туре), Брест (Думбия, Массадио Айдара), Зальцбург (Нене), Лейпциг (Амаду Айдара), Ланс (Дукуре), ЦСКА (Койта), Брага (Ниакате)..

Вот всё людям не слава богу))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 18:18
В то же время в Африке как минимум 5 стран посильнее на будут и не факт, что Россия у них выиграет. Это Марокко, Сенегал, Египет, Нигерия м Алжир.
Vilar
Vilar
вчера в 18:01
Благо в Африке стран до...уя, так можно играть и играть, устанавливая рекорды: результативности, "сухих ворот", количества замен и кол-ва игроков сыгравших в сборной. Многие рекорды в будущем будут вечны!
shur
shur ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:36
...даже в далёком детстве, в дворой команде мы сильно переживали, а кто завтра выйдет против нас играть в команде из соседнего двора?! Интересно, что наши парни чувствуют при названии этих
экзотических стран, насколько нравстенно,комфортно играть с теми,
кто в принципе не понятно кто! Про рост мастерства,история умалчивает! Хорошего дня!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:13, ред.
Очередная калитка для наших рекордсменов? Так Дзюбин рекорд не долго протянет.
dc47kdtge7xb
dc47kdtge7xb
вчера в 15:39
Организация товарищеского матча между сборными Мали и России — отличная возможность для обеих команд подготовиться к будущим соревнованиям и обменяться опытом.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 