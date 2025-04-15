В Мали заявили о возможности проведения матча с Россией в этом году

Технический директор Федерации футбола Мали Усман Гвиндо выразил заинтересованность в организации товарищеской встречи между сборными Мали и России в 2025 году.

Товарищеский матч со сборной России возможен в этом году. Это хороший вариант для нас. Но нам надо обсудить это с тренерским штабом и персоналом Федерации футбола Мали. Еще мы вместе посмотрим расписание ФИФА и наличие свободных дат для этой игры.