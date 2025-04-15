В Мали заявили о возможности проведения матча с Россией в этом году

Технический директор Федерации футбола Мали Усман Гвиндо выразил заинтересованность в организации товарищеской встречи между сборными Мали и России в 2025 году.
Товарищеский матч со сборной России возможен в этом году. Это хороший вариант для нас. Но нам надо обсудить это с тренерским штабом и персоналом Федерации футбола Мали. Еще мы вместе посмотрим расписание ФИФА и наличие свободных дат для этой игры.
И что игроки этой сборной выступают за такие клубы, как Тоттенхэм (Биссома),
АльСадд, ранее Монако (Камара), РеалСосьедад (Амари Траоре), Штутгарт (Туре), Брест (Думбия, Массадио Айдара), Зальцбург (Нене), Лейпциг (Амаду Айдара), Ланс (Дукуре), ЦСКА (Койта), Брага (Ниакате)..
Вот всё людям не слава богу))
И что игроки этой сборной выступают за такие клубы, как Тоттенхэм (Биссома),
АльСадд, ранее Монако (Камара), РеалСосьедад (Амари Траоре), Штутгарт (Туре), Брест (Думбия, Массадио Айдара), Зальцбург (Нене), Лейпциг (Амаду Айдара), Ланс (Дукуре), ЦСКА (Койта), Брага (Ниакате)..
Вот всё людям не слава богу))
экзотических стран, насколько нравстенно,комфортно играть с теми,
кто в принципе не понятно кто! Про рост мастерства,история умалчивает! Хорошего дня!
экзотических стран, насколько нравстенно,комфортно играть с теми,
кто в принципе не понятно кто! Про рост мастерства,история умалчивает! Хорошего дня!