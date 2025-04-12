«Реалу» отказали в переносе матча с «Алавесом» на субботу

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вчера, 12:30

Просьбу «Реала» перенести матч Ла Лиги с «Алавесом» с воскресенья на субботу отклонили.

Отмечается, что оппонент «сливочных» был не против такого изменения расписания. Другие участники 1/4 финала Лиги чемпионов также сыграют сегодня, среди них «Бавария», «Интер», «Арсенал», «Астон Вилла» и дортмундская «Боруссия».