«Реалу» отказали в переносе матча с «Алавесом» на субботу

Просьбу «Реала» перенести матч Ла Лиги с «Алавесом» с воскресенья на субботу отклонили.
Отмечается, что оппонент «сливочных» был не против такого изменения расписания. Другие участники 1/4 финала Лиги чемпионов также сыграют сегодня, среди них «Бавария», «Интер», «Арсенал», «Астон Вилла» и дортмундская «Боруссия».
Игру ПСЖ и «Нанта» перенесли с 13 на 22 апреля по просьбе парижан, парижский клуб попросил дать больше времени на восстановление между поединками с «Астон Виллой» в ЛЧ.
если Райс не получит травмы в матче с Брентфордом, все шансы повторить дубль, если не хет-трик.
здоровья и удачи Деклану Райсу!!!
если Райс не получит травмы в матче с Брентфордом, все шансы повторить дубль, если не хет-трик.
здоровья и удачи Деклану Райсу!!!
на клубные интересы ему фиолетово.
просто мадридисты верят в различные теории заговоры)) это когда игра не идет.
еще хуже, когда игра Барсы идет.
на клубные интересы ему фиолетово.
просто мадридисты верят в различные теории заговоры)) это когда игра не идет.
еще хуже, когда игра Барсы идет.
Реал победит. возможно.
Арсенал лучший.
Реал победит. возможно.
Арсенал лучший.
у сливочных психика еще не устаканилась после поражений Реала.
но это проблемы Реала, а не Табеса.
он не обязан сдувать пылинки с королевского клуба.
Реал и Барса почти всегда закрывал рты всему миру забитыми мячами и трофеями, это лучшее что может сделать футболисты, и не только.
теперь Реал ноет ноет ноет.
у сливочных психика еще не устаканилась после поражений Реала.
но это проблемы Реала, а не Табеса.
он не обязан сдувать пылинки с королевского клуба.
Реал и Барса почти всегда закрывал рты всему миру забитыми мячами и трофеями, это лучшее что может сделать футболисты, и не только.
теперь Реал ноет ноет ноет.
до 15 апреля в таком плотном графике.
у Анчелотти в команде 26 игроков.
из них травмированных - Себальос, Милитао, Карвахаль.
Алаба и Менди восстановились.
до 15 апреля в таком плотном графике.
у Анчелотти в команде 26 игроков.
из них травмированных - Себальос, Милитао, Карвахаль.
Алаба и Менди восстановились.
он сам это говорит, а не фанаты Барселоны.
он сам это говорит, а не фанаты Барселоны.
2-1.
2-1.
120 (!!!!) часов отдыха, 5 дней))) и вот она игра с Алавесом в воскресенье.
это всего лишь Алавес, при всем уважении к клубу. А-ла-вес.
Барса играла во среду, сегодня игра, 72 часов.
120 (!!!!) часов отдыха, 5 дней))) и вот она игра с Алавесом в воскресенье.
это всего лишь Алавес, при всем уважении к клубу. А-ла-вес.
Барса играла во среду, сегодня игра, 72 часов.
А вот Реалу, похоже, уже ничего не поможет- с переносом или без. Такому Реалу как сейчас, трудно надеяться на чудо.
А вот Реалу, похоже, уже ничего не поможет- с переносом или без. Такому Реалу как сейчас, трудно надеяться на чудо.
сегодня играет Барселона. завтра играет Реал.
обхват аудитории эти 2 дня. все рассчитали, и календарь составили. одобрили.
сегодня играет Барселона. завтра играет Реал.
обхват аудитории эти 2 дня. все рассчитали, и календарь составили. одобрили.