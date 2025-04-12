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«Реалу» отказали в переносе матча с «Алавесом» на субботу

вчера, 12:30

Просьбу «Реала» перенести матч Ла Лиги с «Алавесом» с воскресенья на субботу отклонили.

Отмечается, что оппонент «сливочных» был не против такого изменения расписания. Другие участники 1/4 финала Лиги чемпионов также сыграют сегодня, среди них «Бавария», «Интер», «Арсенал», «Астон Вилла» и дортмундская «Боруссия».

Игру ПСЖ и «Нанта» перенесли с 13 на 22 апреля по просьбе парижан, парижский клуб попросил дать больше времени на восстановление между поединками с «Астон Виллой» в ЛЧ.

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Все комментарии
Bryan
Bryan ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:34
Ещё нужно чтобы он выдал опять Жуниньо-матч)))
RM_35
RM_35
вчера в 18:05
ну что еще раз доказывает, что ла лига против Реала!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Bryan (раскрыть)
вчера в 17:53
понял))
если Райс не получит травмы в матче с Брентфордом, все шансы повторить дубль, если не хет-трик.
здоровья и удачи Деклану Райсу!!!
Bryan
Bryan ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 17:43
Но это не отменяет тот факт что он болел Реала, а при поступлении в должность президента он сказал типа, "то что я фан Реала, не будет обеспечить предвзятость в их сторону, ну чё, поверим)))
Bryan
Bryan ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:41
не, я понял, имел в виду выиграют канониры))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Bryan (раскрыть)
вчера в 17:38
Тебас защищает свою организацию, и личную власть.
на клубные интересы ему фиолетово.
просто мадридисты верят в различные теории заговоры)) это когда игра не идет.
еще хуже, когда игра Барсы идет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Bryan (раскрыть)
вчера в 17:35
роялисты - приверженцы королевской крови)) бланкос.
Реал победит. возможно.
Арсенал лучший.
Incredulous
Incredulous ответ Bryan (раскрыть)
вчера в 17:33
Уже ответил на это. Почитай мой коммент чуть ниже.
Bryan
Bryan ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:58
Так скажу, Тебас знал что у Барсы все законно с регистрацией Ольмо и Виктора, но 3 раз подал апелляцию на регистрацию, и ради этого и слил суперконфиденциальную информацию про заработок и счет Барсы, зная что Барса права.
Bryan
Bryan ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:54
Он же сам признался что он болельщик Реала))) Загугли типа "тебас фанат реала" и выйдут результаты)))
Bryan
Bryan ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:52
Их называют канонирами))
Bad Listener
Bad Listener ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:00
Каталонцы это разве Реал? Мне почему то всегда казалось что это Барса. Чот не соображу. Ну да ладно. А сколько из этих семи игр в Ла Лиге? Ведь по сути только Ла Лиге и испанскому футболу должно быть дело до своих команд. Могли бы и перенести что то наверное, хотя конечно проблема графика сейчас актуальна для всей Европы с новыми этими форматами и турнирами
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 13:59
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 13:52
    после матчей сборных у каталонцев 7 игр за 19 дней ))
    до 15 апреля в таком плотном графике.
    у Анчелотти в команде 26 игроков.
    из них травмированных - Себальос, Милитао, Карвахаль.
    Алаба и Менди восстановились.
    Incredulous
    Incredulous ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 13:51
    Человека определяют не его слова, а его поступки. Если завтра Перес скажет, что он фанат Барселоны, а Лапорта, что он фанат Реала, ты тоже им просто на слово поверишь. Отвечать не обязательно, вопрос риторический.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 13:46
    Тебес фанат Реала.
    он сам это говорит, а не фанаты Барселоны.
    Шишанутый
    Шишанутый ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 13:44
    Пусть победят Алавес 2-1 главное взять три очка.
    Bad Listener
    Bad Listener ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 13:44, ред.
    В прошлом туре была всего лишь Ва-лен-си-я. только перед нами нынче всего лишь Ре-ал, ни разу не гранд и не суперклуб. И у всего лишь Ар-се-нала 3 гола преимущества перед ответной игрой ещё)
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 13:43
    Наглядная ситуация, особенно на в сравнении с переносом игры ПСЖ. Одна лига пытается всячески помогать клубу из своей страны, перенося матч на более удобное время для клуба, а другая лига регулярно вставляет палки в колёса своим клубам, пытаясь померяться приборами с президентами этих клубов. Не в одном европейском чемпионате нет такого президента-клоуна как в Ла Лиге. Смешнее всего на фоне этого выглядят утверждения некоторых болельщиков Барселоны, что Тебас фанат Реала.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Шишанутый (раскрыть)
    вчера в 13:43
    думаю, роялисты победят.
    2-1.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 13:42
    матч в Лондоне был во вторник.
    120 (!!!!) часов отдыха, 5 дней))) и вот она игра с Алавесом в воскресенье.
    это всего лишь Алавес, при всем уважении к клубу. А-ла-вес.
    Барса играла во среду, сегодня игра, 72 часов.
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 13:42
    Ла лига ставит Реалу палки в колеса но Реал все равно победит во преки всем!!
    Маг_тм
    Маг_тм
    вчера в 13:04
    Эх.. жаль что у фанатов барсы нет повода написать под этим постом: ПЕРЕС ВСЕ КУПИЛ)
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 12:57
    Автор ветки недописал в перечень Барселону. Она, как участник ЛЧ, также играет в субботу.
    Capral
    Capral
    вчера в 12:56
    А ПСЖ чего переживать, игра сделана, с середняком АПЛ, счёт комфортный.
    А вот Реалу, похоже, уже ничего не поможет- с переносом или без. Такому Реалу как сейчас, трудно надеяться на чудо.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 12:54
    Считаю, что зря , в таких случаях надо идти на встречу. В международных турнирах , команды борются в том числе и за престиж страны , да и той же лиги. В данном случаи Ла Лиги.
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 12:51, ред.
    Получается Арсенал ещё и отдохнёт подольше перед ответной игрой в Мадриде. Я подробностей не знаю, но так вот со стороны выглядит как будто свои же топят своих же. Ла Лига топит Реал чтобы у того было меньше шансов на международной арене. Вставляет палки в колёса игроку сборной Дани Ольмо пытаясь отозвать его регистрацию. Какая то диверсия изнутри направленная против испанского футбола. Самосаботаж, надоело быть лучшими.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 12:47
    конечно, Лалига откажется.
    сегодня играет Барселона. завтра играет Реал.
    обхват аудитории эти 2 дня. все рассчитали, и календарь составили. одобрили.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 12:41
    А у ПСЖ вообще халява постоянная.....
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 12:41
      Гость
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