Неймар получил травму и не смог доиграть матч чемпионата Бразилии

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вчера, 08:39

Нападающий «Сантоса» получил травму и был вынужден покинуть поле в первом тайме матча 4-го тура бразильской Серии А с «Атлетико Минейро».

Футболист впервые вышел в стартовом составе команды после восстановления от предыдущего повреждения, но смог отыграть только 34 минуты. Как сообщает источник, игрок почувствовал боль в левом бедре и покидал поле в слезах.

Отмечается, что форвард почувствовал проблему сразу после забитого защитником Жозе Альмейдой гола и был замечен в трансляции плачущим. Он даже попросил разрешения остаться на поле ещё на несколько минут, но вскоре был заменён нападающим и покинул поле под аплодисменты болельщиков.