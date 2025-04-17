Неймар получил травму и не смог доиграть матч чемпионата Бразилии

Нападающий «Сантоса» Неймар получил травму и был вынужден покинуть поле в первом тайме матча 4-го тура бразильской Серии А с «Атлетико Минейро».
Футболист впервые вышел в стартовом составе команды после восстановления от предыдущего повреждения, но смог отыграть только 34 минуты. Как сообщает источник, игрок почувствовал боль в левом бедре и покидал поле в слезах.
Отмечается, что форвард почувствовал проблему сразу после забитого защитником Жозе Альмейдой гола и был замечен в трансляции плачущим. Он даже попросил разрешения остаться на поле ещё на несколько минут, но вскоре был заменён нападающим Бенжамином Роллхейсером и покинул поле под аплодисменты болельщиков.
И вот тут удивляет, как после всего этого, Сантос согласился принять этого, уже больше пациента травмотологии чем футболиста. При этом платя ему очень приличную как для Сантоса зарплату. Если предположить, что брали его больше как комерческий проект, для заработка на его былой звёздности, то тут тоже мимо, так как одним из условий Неймара при переходе в Сантос, было права на 80% всех коммерческих сделок связанных с его именем. Так что адекватно объяснить такие действия руководства Сантоса не представляется возможным.
И вот тут удивляет, как после всего этого, Сантос согласился принять этого, уже больше пациента травмотологии чем футболиста. При этом платя ему очень приличную как для Сантоса зарплату. Если предположить, что брали его больше как комерческий проект, для заработка на его былой звёздности, то тут тоже мимо, так как одним из условий Неймара при переходе в Сантос, было права на 80% всех коммерческих сделок связанных с его именем. Так что адекватно объяснить такие действия руководства Сантоса не представляется возможным.