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Неймар получил травму и не смог доиграть матч чемпионата Бразилии

вчера, 08:39
СантосЛоготип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)2 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)Атлетико МинейроМатч завершен

Нападающий «Сантоса» Неймар получил травму и был вынужден покинуть поле в первом тайме матча 4-го тура бразильской Серии А с «Атлетико Минейро».

Футболист впервые вышел в стартовом составе команды после восстановления от предыдущего повреждения, но смог отыграть только 34 минуты. Как сообщает источник, игрок почувствовал боль в левом бедре и покидал поле в слезах.

Отмечается, что форвард почувствовал проблему сразу после забитого защитником Жозе Альмейдой гола и был замечен в трансляции плачущим. Он даже попросил разрешения остаться на поле ещё на несколько минут, но вскоре был заменён нападающим Бенжамином Роллхейсером и покинул поле под аплодисменты болельщиков.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:26
Ну конечно представление. Надоело играть, захотелось поваляться на больничной койке, побездельничать. Филон, одним словом. И слёзы искусственные, наверняка брызнул чем - то в глаза, может, луковицу с собой принёс.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:21
Боль в левом бедре...плачет. Понимаю его и сочувствую. А сочувствую потому, что только - только оправился от серьёзной травмы, и вот опять, снова в лазарете под присмотром врачей. А годы уходят и играть так хочется, хоть вой от бессилия.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:04
получается его на 2 матча хватило ? и опять на пляж )
Wizard 10
Wizard 10
вчера в 12:54
На самом деле, не смотря ни на что, очень классный футболист БЫЛ и толком не раскрылся в полной мере. По моему мнению, не ушел бы из Барселоны, мог бы и выиграть золотой мяч. В Барселоне был более дисциплинированный. А так, очередной бразил, который мог, но не смог.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:42
Солнце с утра на небе взошло, весна пришла вслед за зимой, Неймар получил травму...
Всё как и должно быть.
112910415
112910415
вчера в 11:08
Захарян ему не позвонил ?
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 09:44
Думаю, Сантос его последний клуб. Неймар будет тянуть как может до ЧМ 2026, потом скорее всего завершит карьеру. Потенциал был огромный, но сам всё спустил в трубу. Это, кстати, еще одно подтверждение тому, что на одном таланте далеко не уедешь. Обычно этим Месси попрекают, мол он талантлив и всё, а Роналду тренируется.
НЕ Э Г O И CТ
НЕ Э Г O И CТ
вчера в 09:37
Язык - давно "добытчик" для Неймара.. 😜
j934sbbn2jgy
j934sbbn2jgy
вчера в 09:35
Похоже в большой европейский футбол ему уже не вернуться.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:33
Значит через день-два начнёт постить фото со своих тусовок.
adekvat
adekvat
вчера в 09:33
Неудивительно, у него травм уже больше чем голов.
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:33
То, что Неймар очень травматичен - это не новость, и известно давно. На этом в своё время обожглись ПСЖ, купив его за смашедшие деньги, и по пол сезона любуясь на него в лазарете. Но ситуация в ПСЖ ничему не научила саудовских шейхов, которые то ли не хотели видеть высокую травматичость бразильца, то ли так сильно поверили в свою медицину. Нофакт в том, что в СА Неймар уже подавляющее время нахождения в клубе, провел как самый дорогой в мире талисман команды, но точно не как игрок.

И вот тут удивляет, как после всего этого, Сантос согласился принять этого, уже больше пациента травмотологии чем футболиста. При этом платя ему очень приличную как для Сантоса зарплату. Если предположить, что брали его больше как комерческий проект, для заработка на его былой звёздности, то тут тоже мимо, так как одним из условий Неймара при переходе в Сантос, было права на 80% всех коммерческих сделок связанных с его именем. Так что адекватно объяснить такие действия руководства Сантоса не представляется возможным.
протон
протон ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 09:24
Главное слезу пустить, что бы народ сжалился и поддержал. Ну бэтмен так себя не вел в отличии от этого чудика
протон
протон ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 09:22
А мне кажется, что это постановка сценария для очередного отдыха. ) Грех на душу брать не хочется, но СА показало за твит 400 к евро травматолог получал без труда как трутень . Человек привыкает к такой жизни. Хорошо арабы избавились от персонажа иначе продолжалось
112910415
112910415
вчера в 09:20
надо ему отдохнуть !
сколько ? примерно лет 40 ! )
25ap6zse5u6b
25ap6zse5u6b
вчера в 09:12
Как-то совсем не удивляюсь такой новости
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:54
Это ему бумеранг возвращается за те клоунские изображения адской боли при любом соприкосновении с соперником.. Теперь на самом деле познаёт, что такое боль. Конечно, если это не очередное представление...
Bad Listener
Bad Listener ответ протон (раскрыть)
вчера в 08:51, ред.
Ну может он любит футбол как Кристинка и не знает что без него делать, может футбол был последним оплотом здравомыслия за которое он цеплялся чтобы спастись, а теперь он сопьётся, и глубоко в душе он это понимает уже сейчас, как вам такое предположение?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:49
Ох уж мне этот плачущий Неймар...
Futurista
Futurista
вчера в 08:49
Опять разбил стеклянное бедро...
протон
протон ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 08:49
Игроку 33 года не понимаю слёз.
протон
протон ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 08:47, ред.
Надо восстанавливаться нормально после матчей, а не бухать на вечеринках с девками шуры- муры наводить. И никакая карма не будет преследовать. В общем всё бутсы на гвоздь
Bad Listener
Bad Listener ответ протон (раскрыть)
вчера в 08:47, ред.
Да Барселоне Флика сливному автобусу может кто угодно пригодиться, я в ней разочарован) Интересно с них хоть болельщики спросят за позор в Лртмунде
протон
протон ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 08:46
И теперь вопрос, нужен ли он Барселоне такой?
Bad Listener
Bad Listener ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 08:45, ред.
Ну он возможно так и понял что это его последние минуты на поле, я даже каким то сочувствием к нему проникся прочитав материал. Но это только если правда так, а если завтра опять побежит тогда это всё какая то показуха больше. Но знаю что фальшслезу из себя выдавить очень дело не простое, сложнее чем в футбол играть как Месси
протон
протон
вчера в 08:45
Я, конечно, не злорадствую, но это не серьёзно сколько можно...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:41
Никогда такого не было и вот опять.....
Может пора заканчивать с футболом и заниматься покером?))
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