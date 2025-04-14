«Реал» далёк от камбэка с «Арсеналом». У Мбаппе удаление, всей команде не хватает дисциплины

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сегодня, 16:40

Сломалась древняя система.

Организованность была козырем «Реала» десять лет

Нужно вспоминать древние времена тасования наставников, чтобы найти расхлябанный тактически «Реал». Бывали перепады формы. Но ещё со времен Моуриньо «сливочные» демонстрировали умение работать чётко. Сбои случались лишь в решающих матчах. «Барселона» громила «Реал», а потом били каталонцев. А вот во всех победных плей-офф в Лиге чемпионов клуб из Мадрида чётко понимал, что делать. На победы соперников отвечали своими.

Но «Реал» не такой мастер камбэков, как хотелось бы их фанатам. Сложно отыграть три мяча в плей-офф Лиги чемпионов. Чаще ремонтады были в матчах «Барселоны». Каталонцы отыграли поражение 0:4 против ПСЖ . А потом сами пропустили дальше «Рому» и «Ливерпуль», хотя в первых матчах плей-офф побеждали в три мяча. Но для многих грандов такой размен – редкость. «Реал» проигрывал когда-то «Дерби» в Кубке чемпионов после стартовой победы 4:1.

Анчелотти и его футболисты говорят о камбэке против «Арсенала». Теоретически возможный результат. Но вероятность такого исхода объективно низкая. «Арсенал» выжал максимум в Лондоне. Реализовали два штрафных удара. Улыбнулась удача, а «Реал» остался ни с чем. Без выездного гола тяжело рассчитывать на проход дальше. Также вылет из Лиги чемпионов может негативно сказаться на концовке испанского сезона. С трудом обыгрывают средних соперников.

Корень проблем в обороне и при переходе в атаку. Раньше защита тоже чудила, Куртуа был в центре внимания. А когда Тибо лечился, то спасал Лунин. Но полузащитники начинали атаки образцово. Решение Крооса уйти на пенсию существенно ударило по «Реалу». Не аналог травмы Родри в «Манчестер Сити». Зато поломали структуры, которые работали как часы 10 лет с Тони. А Модрич купил акции «Суонси» и готовится через год поменять профессию.

Агрессия ради агрессии вредит в большом футболе

У Серхио Рамоса хватало подлых поступков на поле. Но такие игроки, как бывший защитник «Реала», умело контролировали себя. Рамос получал красные карточки, ведь оценивал эпизоды и считал, что выгоднее нарушить правила, чем пустить соперника к воротам «Реала». Конечно, порой злым игрокам, вроде португальца Пепе, срывало крышу. Однако в большинстве случаев, особенно в самых успешных сезонах, Анчелотти и Зидан прекрасно контролировали футболистов.

Моуриньо тоже отдавал приказы пользоваться грязными уловками. Чаще всего в матчах против «Барселоны». Тогда это был план. Спорный, скандальный, но план. Сейчас Мбаппе в ненужном эпизоде врезал шипами по ноге соперника. Чистая красная карточка. Арбитр указал, что Килиан мог достать мяч. И это сомнительное утверждение. Килиан теперь не пропустит много поединков. Скорее всего, его ждёт дисквалификация на одну игру. Француз не подлый игрок.

Но рядом есть ребята, которые умеют провоцировать. Беллингем получил дисквалификацию за ругань в адрес арбитра. Винисиус вечно провоцирует всех подряд. Высказывал недовольство даже в адрес Анчелотти. Не похоже, чтобы в этот раз Карло планировал все эти представления. Футболисты понимают, что итальянец уйдёт в конце сезона. Из-за этого позволяют себе больше, чем при стабильном и прогрессирующем тренере. Также агрессия – символ игровых проблем.

Отчего столько разговоров о подписаниях «Реала» следующим летом? Руководители клуба общаются с футболистами. Лидеры жалуются на отношение отдельных игроков к работе. Также очевидно, что резервисты не оправдали доверие. Даже некоторые футболисты старта, вроде Менди, не прибавляют. Алаба после травмы допускал ошибки. Рюдигеру нужен надёжный напарник в центре обороны. Также скоро придётся определиться с будущим ветерана Куртуа.

У Анчелотти проблемы с тактической дисциплиной

Фанаты «Реала», а они часто смотрят все поединки, не защищают тренера. Учитывают травмы и нагрузки, но фиксируют другие факты. «Реалу» повезло со спадом у «Барселоны» в середине сезона. Разница в Ла Лиге могла быть крупнее, ведь у каталонцев более агрессивный атакующий и слаженный футбол. У Мбаппе хорошая статистика, чего не скажешь о Родриго и Винисиусе. Беллингем в более высокой позиции год назад тоже играл результативнее и намного свежее.

Тройки уровня Модрича, Крооса и Каземиро больше нет. Анчелотти сломал собственные тактические установки в центре. Кадровый потенциал ниже, чем в золотые годы, поэтому впереди трансферы. А если будет перестройка, какой смысл оставлять ветерана тренерской профессии? Мадридские журналисты говорят о контракте с Хаби Алонсо. Репортёры переписываются с Пересом. Президент «Реала» сливает информацию, чтобы получать поблажки в сложные дни.

Журналисты с длинным языком, не могут удержаться, чтобы не заложить Переса и его привычки. Также Флорентино слухами о новом тренере пытается надавить на Анчелотти. Карло много раз публично заявлял, что хочет остаться. Если так, то нужно поднимать бровь и побеждать «Арсенал» со счётом 3:0 в среду. А если спокойно оценивать матчи против «Алавеса», «Валенсии» и «Леганеса», то тактически «Реал» далёк от полной готовности к историческому камбэку.

Вся надежда на панику в рядах «Арсенала». И когда на всех уровнях – поведения, тактики, даже подготовки к матчам, видим проколы, то виноват тренер «Реала». Гюлера ловили в ночных клубах. Футболисты «Реала» летали в США на баскетбол, когда могли отдыхать. Мбаппе травмированным очутился в Стокгольме. Причина была банальной – отдыхал с друзьями. Слишком низкая дисциплина, чтобы вот этот «Реал» заслужил очередную победу в Лиге чемпионов.

В далёком 2004-м году «Депортиво» заработал камбэк против великого «Милана». Команда Валерона и Пандиани под руководством подходящего тренера Ируреты демонстрировала цельный футбол. В Ла Лиге «Депортиво» финишировал выше «Реала». Но важно напомнить о судьбе клуба из Ла-Коруньи после победы над «Миланом» 4:1. Испанцы вылетели от «Порту» Моуриньо. «Реал» надломился задолго до лондонского матча и рвался вперёд на классе и характере.