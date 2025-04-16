Глава профсоюза футболистов: «Садыгов сегодня встретится с ребятами»

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов ( ОПСФ ) прокомментировал источнику ситуацию в «Химках».

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что игроки подмосковной команды бойкотировали тренировку на поле после увольнения главного тренера Франка Артиги, проведя 10-минутное занятие в тренажёрном зале. По данным «РБ Спорт», решение не заниматься было консолидированным, футболисты ожидают выплаты задолженностей.

Мы в контакте с основным инвестором клуба, сегодня утром опять созванивались. Он сказал, что финансовых проблем нет, но есть технические — с переводом денег и прочим. Клуб постарается до конца месяца закрыть большую часть долгов — около трёх зарплат, а до конца сезона — все задолженности. Сегодня он встретится с ребятами, объяснит им всю ситуацию.

Я с Туфаном знаком не один год, он меня ни разу не обманывал, поэтому не склонен не верить. Не могу это гарантировать, потому что это не мои деньги, не мои слова. Но я верю.

У меня и моих коллег из профсоюза есть контакты с ребятами. Их тревоги обоснованы. Задержки часто бывают и в других клубах, но когда дело доходит до желания бойкотировать игру, это совсем плохой сигнал.