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Глава профсоюза футболистов: «Садыгов сегодня встретится с ребятами»

вчера, 11:42

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал источнику ситуацию в «Химках».

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что игроки подмосковной команды бойкотировали тренировку на поле после увольнения главного тренера Франка Артиги, проведя 10-минутное занятие в тренажёрном зале. По данным «РБ Спорт», решение не заниматься было консолидированным, футболисты ожидают выплаты задолженностей.

Мы в контакте с основным инвестором клуба, сегодня утром опять созванивались. Он сказал, что финансовых проблем нет, но есть технические — с переводом денег и прочим. Клуб постарается до конца месяца закрыть большую часть долгов — около трёх зарплат, а до конца сезона — все задолженности. Сегодня он встретится с ребятами, объяснит им всю ситуацию.

Я с Туфаном знаком не один год, он меня ни разу не обманывал, поэтому не склонен не верить. Не могу это гарантировать, потому что это не мои деньги, не мои слова. Но я верю.

У меня и моих коллег из профсоюза есть контакты с ребятами. Их тревоги обоснованы. Задержки часто бывают и в других клубах, но когда дело доходит до желания бойкотировать игру, это совсем плохой сигнал.

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Все комментарии
hg2wqx3xny48
hg2wqx3xny48
вчера в 13:57
Верните теперь и тренера.
Брулин
Брулин
вчера в 13:47
Садыгова под суд! Клуб не нужен городу, футболисты там классные, найдут себе команды!
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:46
"Клуб постарается до конца месяца закрыть большую часть долгов — около трёх зарплат" - Вижу два варианта - теперь спокойно постараюсь разобраться - если речь идёт о возмещении 3х месячной задолженности (3 зарплаты) , то здесь требования и действия игроков абсолютно законны и уже можно подключать Минтруд и судебные органы так как задержка з/п на 3 дня уже даёт право обращаться в эти органы, на на 15 дней - можно приостанавливать трудовую деятельность до выплаты з/п .
Вариант второй если речь идёт о погашении задолженности 3 игрокам (3 зарплаты) то было бы интересно узнать как будут определять трёх счастливчиков - неужели жребием.)))
112910415
112910415
вчера в 12:33
Садыгов встретится с ребятами, сказку расскажет ...
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:09
"Он сказал, что финансовых проблем нет," - И скорее всего это чистая правда - у Туфана Садыгов вряд ли есть какие то проблемы с деньгами.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:52
Вообще-то увольнения тренерского штаба это прерогативы руководства клуба, а не игроков.
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