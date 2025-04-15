Скачки, недвижимость и покер. Как футболисты заработали огромные деньги вне поля

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вчера, 22:00

Им позавидуют многие.

Некоторым футболистам повезло не только выполнять работу, о которой большинство из нас мечтает, но и зарабатывать за это большие деньги. Как известно, это довольно короткая карьера, и те, кто играют в низших дивизионах, не получают большие гонорары, но если попасть в топ-чемпионат или топ-клуб, то можно обеспечить себя и свою семью на несколько десятков лет вперед, если не на всю жизнь. Давайте вспомним футболистов, которые заработали приличное количество денег с тех пор, как повесили бутсы на гвоздь.

Робби Фаулер

Любимец болельщиков «Ливерпуля» Фаулер может похвастаться успешной карьерой, хотя она и была омрачена травмами в конце, за это время он заработал довольно приличную сумму денег. Однако после ухода из футбола он стал еще богаче. С помощью серии инвестиций в бизнес, недвижимость и компании, которые он основал сам. Робби и Стив МакМанаман основали бизнес The Macca and Growler Partnership в 2000-х годах, а затем Фаулер создал и сольный проект Robbie Fowler Sports Promotions. В 2017 году его собственный капитал превысил 30 миллионов фунтов стерлингов.

Томас Гравесен

Гравесен запомнился довольно неожиданным переходом в «Реал» из «Эвертона» в 2005 году, где он продержался всего один сезон. Однако после выхода на пенсию в 2009 году датчанин полностью изменил курс и провел большую часть десятилетия, живя в Лас-Вегасе среди звезд, после ряда успешных инвестиций и игры в покер. Его единственный сезон в «Реале» принес ему очень приличную зарплату, но именно работа вне поля позволила ему жить роскошной жизнью в Вегасе. По некоторым данным, сейчас он живет в Дании, но это не точно.

Декстер Блэксток

Блэксток сделал довольно приличную карьеру по меркам Англии, прежде чем повесить бутсы на гвоздь в 2017 году в возрасте 30 лет, выступал за « КПР » с 2006 по 2009 год, а потом до 2016 года за «Ноттингем Форест». Да, не звезда, но по сравнению с обычными гражданами, большой богач, однако его накопления за время игры в футбол не идут ни в какое сравнение с деньгами, которые он заработал в фармацевтике. Блэксток является генеральным директором MediConnect и акционером онлайн-аптеки UK Meds. Он также пробовал свои силы в сфере недвижимости, но в октябре 2019 года допустил 12 нарушений при лицензировании и был оштрафован на 24 000 фунтов стерлингов, когда инспекторы обнаружили некоторые из строений в аварийном состоянии.

Майкл Оуэн

Оуэна в Англии считают довольно скучной персоной, которая снимается в любой рекламе. Но только такого склада ума человек мог иметь успех в скачках. Майкл является заядлым поклонником скачек и владеет несколькими скаковыми лошадьми, в том числе той, которая выиграла Royal Ascot в 2011 году и Кубок мира в Дубае в 2015 году.

Интересы Оуэна в скачках выходят за рамки нескольких лошадей — он является совладельцем конюшни Manor House, которая имеет одну из лучших репутаций в стране и в прошлом продавала лошадей Уэйну Руни.

Матье Фламини

Игры за «Арсенал» и «Милан» было бы достаточно, чтобы озолотиться, но Фламини стал успешным предпринимателем в области охраны окружающей среды после ухода из футбола в 2019 году. В 2022 году The Daily Star заявила, что его собственный капитал оценивается примерно в 11,6 миллиарда фунтов стерлингов. Позже выходили опровержения и сложные схемы, чтобы понять, сколько денег у Матье на самом деле. Подобным источникам верить нельзя, но отрицать, что Матье достаточно богат, довольно сложно. Он является партнером и соучредителем GF Biochemicals, биохимической компании, занимающейся поиском устойчивых альтернатив продуктам на основе нефти. Помимо этого, Фламини стал соучредителем The BioJournal — журнала, посвященного биомиру. Фламини считается добрым и умным парнем, он входил в состав Комитета по охране окружающей среды на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Сунь Цзихай

Сунь стал первым футболистом из Восточной Азии, забившим гол в АПЛ , он тогда играл за «Манчестер Сити» в октябре 2002 года. Цзихай забыт в Англии, но известен в Восточной Азии, играл за сборную Китая и основал HaiQui Sports, еще играя в 2016 году. Это компании по сбору спортивных данных, она выросла до более чем 100 сотрудников и пользуется популярностью, Сунь также организовал разработку спортивного приложения для социальных сетей под названием MiaoHi, которым пользуются 400 миллионов человек.

Рамон Вега

Довольно забавно, что Вега сумел завоевать трофей, играя за «Тоттенхэм», когда они выиграли Кубок Лиги в 1999 году. Редкий футболист может таким похвастаться. Рамон основал швейцарскую компанию по недвижимости в 2006 году и стал одним из основателей Duet Group в 2012 году, финансовой компанией, которая занимается частным капиталом и управлением активами. Уже можно догадаться, что он заработал много денег. Впрочем, из-за Brexit его хедж-фонд Vega Swiss Asset Management (VSAM) закрылся в 2020 году спустя почти 20 лет после начала работы. Тем не менее, у Веги, вероятно, много других деловых интересов и он очень богат. Тот факт, что он пытался купить «Портсмут» в 2009 году, говорит сам за себя.

Луи Саа

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» и «Фулхэма» был хорошо известен в свое время, но так и не раскрыл свой потенциал из-за травм и завершил карьеру в 2013 году. После ухода из футбола он основал AixStars, компанию, которая помогает профессиональным спортсменам в их карьере после выхода на пенсию, предоставляя все, от рекомендаций по финансам до управления различными платформами, а также позволяя им обсуждать свои финансы и образ жизни.