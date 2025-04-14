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В руководстве «Зенита» отреагировали на слухи про завышенные премиальные

вчера, 13:23

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о завышенных премиальных для команды за победу над «Краснодаром».

Прежде всего, поздравляю всех болельщиков «Зенита» с волевой, разгромной и яркой победой над «Краснодаром». Не случайно четыре игрока «Зенита» — Мостовой, Вендел, Глушенков и Лусиано — были включены в сборную тура.

Но, похоже, не всем нравятся игра и победы «Зенита», включая ряд средств массовой информации. Вместо того, чтобы разбирать тактические, технические и индивидуальные действия в этой игре, в которой и «Краснодар» был очень хорош в первом тайме, эти СМИ работали по принципу «брехать — не пахать, сбрехнул — отдохнул». В связи с этим хочется перефразировать другую пословицу: «Ври, но знай меру». Конечно, в «Зените» есть чёткая система премирования, нацеленная на конечный результат. Вброшенные же перед игрой с «Краснодаром» цифры так же далеки от реальности, как Луна от Земли.

Напомним, в рамках 24-го тура РПЛ «Зенит» разгромил «Краснодар» со счётом 4:1.

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cska1948
cska1948 ответ nikolah (раскрыть)
сегодня в 07:17
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заплатил € 40 млн футболистам в минувшем сезоне в качестве премиальных за достижение успехов. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в частности, игроки «Королевского клуба» получили по € 900 тыс. за победу в финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. В той игре «Реал» победил дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.
nikolah
nikolah ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:51, ред.
А хоть кто-то вообще озвучивал цифры?) При победе важных матчах или при завоевании титулов.
Не припомню такого.
cska1948
cska1948
вчера в 20:24
Однако ни Семак , ни Медведев не назвали цифру премиальных. Значит есть что скрывать.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 16:35
Даже если и получили, то что в этом такого сногсшибательного ? В упор не вижу. Матч решал очень многое в борьбе за золото, могли и позолотить ручку.
Futurista
Futurista
вчера в 14:21
Capral
Capral
вчера в 14:04
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 14:04
    Если Медведев отрицает, значит так и было. Он и увеличение контрактов варягам, чтобы их удержать от бегства из Зенита отрицал , и назначение Семака пожизненным тренером отрицал. Ему язык дан, чтобы скрывать свои мысли. А потом кто эти деньги Газпрома считает. Убытков триллион долларов , или на 10 млн больше, разве это важно? Юбилей на носу!!!
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 14:03, ред.
    Вчера во время матча комментатор сказал: "В атаке южная команда".
    И тут я поймал себя на мысли, а какая команда южнее Краснодар или Зенит?
    В итоге по южности игроков в итоге поровну.
    Эх уж этот лимит и надо на поле выпускать трёх россиян.
    Лимит мешает таким командам как Зенит и Краснодар.
    Их бы воля то южноамериканское дерби было бы.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 13:51
    Это латинский характер победил))) Какие на хрен деньги! Все смугленькие просто влюблены в великий Зенит!
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 13:50
      112910415
      112910415
      вчера в 13:43
      да какая разница ?
      играли и победили, это главное
      Bad Listener
      Bad Listener
      вчера в 13:32, ред.
      Ну вообще в масштабах Вселенной расстояние от Луны до Земли короче твоего носа в трилиарды раз, метафора такая себе, хотел показаться умным, но вышло как всегда
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 13:24
      Медведев тот ещё балабол, уже не раз доказал это))
      Гость
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