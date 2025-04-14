В руководстве «Зенита» отреагировали на слухи про завышенные премиальные

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о завышенных премиальных для команды за победу над «Краснодаром».
Прежде всего, поздравляю всех болельщиков «Зенита» с волевой, разгромной и яркой победой над «Краснодаром». Не случайно четыре игрока «Зенита» — Мостовой, Вендел, Глушенков и Лусиано — были включены в сборную тура.
Но, похоже, не всем нравятся игра и победы «Зенита», включая ряд средств массовой информации. Вместо того, чтобы разбирать тактические, технические и индивидуальные действия в этой игре, в которой и «Краснодар» был очень хорош в первом тайме, эти СМИ работали по принципу «брехать — не пахать, сбрехнул — отдохнул». В связи с этим хочется перефразировать другую пословицу: «Ври, но знай меру». Конечно, в «Зените» есть чёткая система премирования, нацеленная на конечный результат. Вброшенные же перед игрой с «Краснодаром» цифры так же далеки от реальности, как Луна от Земли.
Напомним, в рамках 24-го тура РПЛ «Зенит» разгромил «Краснодар» со счётом 4:1.
По информации источника, в частности, игроки «Королевского клуба» получили по € 900 тыс. за победу в финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. В той игре «Реал» победил дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.
По информации источника, в частности, игроки «Королевского клуба» получили по € 900 тыс. за победу в финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. В той игре «Реал» победил дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.
Не припомню такого.
Не припомню такого.
И тут я поймал себя на мысли, а какая команда южнее Краснодар или Зенит?
В итоге по южности игроков в итоге поровну.
Эх уж этот лимит и надо на поле выпускать трёх россиян.
Лимит мешает таким командам как Зенит и Краснодар.
Их бы воля то южноамериканское дерби было бы.
И тут я поймал себя на мысли, а какая команда южнее Краснодар или Зенит?
В итоге по южности игроков в итоге поровну.
Эх уж этот лимит и надо на поле выпускать трёх россиян.
Лимит мешает таким командам как Зенит и Краснодар.
Их бы воля то южноамериканское дерби было бы.
Без таких слухов и жизнь не мила, скукота.
Без таких слухов и жизнь не мила, скукота.
играли и победили, это главное
играли и победили, это главное