В руководстве «Зенита» отреагировали на слухи про завышенные премиальные

Председатель правления «Зенита» опроверг информацию о завышенных премиальных для команды за победу над «Краснодаром».

Прежде всего, поздравляю всех болельщиков «Зенита» с волевой, разгромной и яркой победой над «Краснодаром». Не случайно четыре игрока «Зенита» — Мостовой, Вендел, Глушенков и Лусиано — были включены в сборную тура.