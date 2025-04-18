Зобнин: «Чтобы думать о сборной, мне нужно стабильно выходить на поле»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказал свое мнение о возможном возвращении в состав сборной России.
Мне надо начать играть, стабильно выходить на поле и не получать лишние травмы. Тогда уже можно будет говорить о сборной. Этот вопрос пока неактуален. Но такого, что я сам решил завершить карьеру в сборной, сейчас нет.
Я кстати об этом писал на страницах соккера, но он сделал большую ошибку оставшись в Спартаке.
В последние голы Зобнин только деградировал, но это не его вина, ну как можно прогрессировать если один тренер делитант сменяет другого.
Я кстати об этом писал на страницах соккера, но он сделал большую ошибку оставшись в Спартаке.
В последние голы Зобнин только деградировал, но это не его вина, ну как можно прогрессировать если один тренер делитант сменяет другого.
стабильно...на своих двоих)...
стабильно...на своих двоих)...