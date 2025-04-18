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Зобнин: «Чтобы думать о сборной, мне нужно стабильно выходить на поле»

вчера, 15:34

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказал свое мнение о возможном возвращении в состав сборной России.

Мне надо начать играть, стабильно выходить на поле и не получать лишние травмы. Тогда уже можно будет говорить о сборной. Этот вопрос пока неактуален. Но такого, что я сам решил завершить карьеру в сборной, сейчас нет.

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Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:34
Зобнину ещё лет 6-7 назад надо было уходить из Спартака, после чемпионского сезона и ЧМ 2018 на него был неплохой спрос.
Я кстати об этом писал на страницах соккера, но он сделал большую ошибку оставшись в Спартаке.
В последние голы Зобнин только деградировал, но это не его вина, ну как можно прогрессировать если один тренер делитант сменяет другого.
Futurista
Futurista
вчера в 15:36, ред.
Причём просто выходить...
стабильно...на своих двоих)...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:36
Ага, а Денисову бы стабильно сидеть на лавке, вот была бы идиллия, кто бы только с мозгами был и догадался что так можно, но это не про Станковича.
Гость
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