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Гендир «Крыльев Советов»: «Будем бороться за максимально высокие места»

вчера, 10:49

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян заявил, что самарцы будут бороться за высокие места в таблице РПЛ.

Огромное спасибо команде и болельщикам, которые гнали нас вперёд в матче с «Химками». Было ощущение, что «Крылья» играют дома. Мы начали матч не очень хорошо, но завершили его прекрасно. Будем бороться за максимально высокие места в таблице. Конечно, у меня есть уверенность в том, что «Крылья» выполнят задачу и останутся в РПЛ.

После двадцати четырёх туров «Крылья Советов» занимают 11-е место в таблице.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что долг самарцев не повлияет на лицензирование клуба.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:23
Трепещи Зенит, Крылья идут)
Vilar
Vilar
вчера в 10:55
Про какие места речь? Займите одно любое место выше 13-го, иначе пердив.
Гость
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