Гендир «Крыльев Советов»: «Будем бороться за максимально высокие места»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян заявил, что самарцы будут бороться за высокие места в таблице РПЛ .

Огромное спасибо команде и болельщикам, которые гнали нас вперёд в матче с «Химками». Было ощущение, что «Крылья» играют дома. Мы начали матч не очень хорошо, но завершили его прекрасно. Будем бороться за максимально высокие места в таблице. Конечно, у меня есть уверенность в том, что «Крылья» выполнят задачу и останутся в РПЛ .