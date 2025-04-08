«Зенит» представил общее фото клуба, на котором запечатлены 1235 человек

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вчера, 13:56

Руководство, игроки и персонал «Зенита» приняли участие в масштабной фотосессии, посвященной юбилею клуба. Съемка состоялась на стадионе «Газпром Арена» и стала частью серии мероприятий, приуроченных к 100-летнему юбилею команды.

На снимке запечатлены 1235 человек и две собаки. Автор фотографии – Вячеслав Евдокимов, многолетний фотограф клуба.

На переднем плане расположены руководители клуба: председатель правления , председатель правления ПАО «Газпром» , главный тренер и председатель совета директоров Елена Илюхина.

За ними выстроились игроки и тренеры основного состава, члены правления и совета директоров, руководители ключевых направлений. С левой стороны от них – представители женских команд, с правой – игроки молодежного состава и «Зенита»-2. Замыкают построение на поле участники команд «Газпром»-Академии. На трибуне D расположились сотрудники клуба – работники офиса, базы, стадиона и других подразделений.

Юбилейный год для «Зенита» начнется 25 мая 2025 года.