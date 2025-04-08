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«Зенит» представил общее фото клуба, на котором запечатлены 1235 человек

вчера, 13:56

Руководство, игроки и персонал «Зенита» приняли участие в масштабной фотосессии, посвященной юбилею клуба. Съемка состоялась на стадионе «Газпром Арена» и стала частью серии мероприятий, приуроченных к 100-летнему юбилею команды.

На снимке запечатлены 1235 человек и две собаки. Автор фотографии – Вячеслав Евдокимов, многолетний фотограф клуба.

На переднем плане расположены руководители клуба: председатель правления Александр Медведев, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, главный тренер Сергей Семак и председатель совета директоров Елена Илюхина.

За ними выстроились игроки и тренеры основного состава, члены правления и совета директоров, руководители ключевых направлений. С левой стороны от них – представители женских команд, с правой – игроки молодежного состава и «Зенита»-2. Замыкают построение на поле участники команд «Газпром»-Академии. На трибуне D расположились сотрудники клуба – работники офиса, базы, стадиона и других подразделений.

Юбилейный год для «Зенита» начнется 25 мая 2025 года.

«Зенит» представил общее фото клуба, на котором запечатлены 1235 человек

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:14, ред.
Жаль фотку в Бразилии не видят, - страна бы гордилась!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:58
+ дивиденды по акциям...)
112910415
112910415
вчера в 18:52
на фото явно не все !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 15:42
    Capral
    Capral ответ Lbvfd (раскрыть)
    вчера в 15:40
    Будьте проще, мой юный друг.))) Всё в этой жизни относительно и мой юмор тоже. У вас очень ранимая душа, но обидеть вас, как болельщика Зенита, я не хотел, поверьте. Берегите здоровье- это главное.
    adekvat
    adekvat
    вчера в 15:34
    И блогадаря первому ряду на фото Зенит останется без чемпионства в юбилейный год.
    Lbvfd
    Lbvfd ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:31
    От вас не ожидал такой пошлости.
    Lbvfd
    Lbvfd
    вчера в 15:30
    Хорошая фотография. Весь клуб на одном фото.
    albucid
    albucid
    вчера в 15:29
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 15:27
      Покорители Европы
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 15:08
      Трудно даже ориентировочно прикинуть какие огромные бюджетные деньги тратятся на эту ненужную цацку Миллера. Миллиарды. А между тем с 1 июля цены на газ для населения РФ сильно возрастут. Почему мы должны оплачивать эти забавы Миллера, Медведева и их челяди? Где Счетная палата, где Генпрокуратура?
      Capral
      Capral
      вчера в 14:45
      Зенит решил наглядно продемонстрировать расширенный штат нахлебников и тунеядцев. Ну чтож, впечатляет...
      djocer
      djocer
      вчера в 14:28
      с наступающим вас бомжи)
      Futurista
      Futurista
      вчера в 14:04
      Собаки тоже зарплату получают?)...
      drug01
      drug01
      вчера в 14:01
      Это войдет в историю клуба!!!
      Гость
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