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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Бензема: «Роналду — лучший игрок в истории, если он так думает»

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Agamaga005
Agamaga005 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:46
Ответил чтоб не обидеть криша. Этим он дал понять, что сам так не считает.
112910415
112910415
сегодня в 08:30
Криштиану может думать всё, что угодно !
Fiji Wave
Fiji Wave
сегодня в 02:22
"Everyone can say what they want. If he thinks he is the best in history, then he is. For me, for example, it is Ronaldo of Brazil."

Он сказал что для него настоящий Роналду из Бразилии лучший, соккер, неужели так трудно было всю цитату привести?
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:58
Не знаю как кто, но я вижу здесь троллинг 100 уровня)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:46
А своего мнения нету?) или как вообще это понимать?))
mwgzw5xyu4e3
mwgzw5xyu4e3
вчера в 21:33
Каждый может думать что хочет,за него скажут болельщики
Petruccio
Petruccio
вчера в 21:19
Это больше на подъ.б похоже.
HЕ Э Г О И СT
HЕ Э Г О И СT
вчера в 21:04
Я тоже лучший.. Я так думаю.. 🤭
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