Бензема: «Роналду — лучший игрок в истории, если он так думает»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема поделился мнением о форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Если Криштиану Роналду думает, что он лучший в истории, то так оно и есть.
Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема поделился мнением о форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Если Криштиану Роналду думает, что он лучший в истории, то так оно и есть.
Он сказал что для него настоящий Роналду из Бразилии лучший, соккер, неужели так трудно было всю цитату привести?
Он сказал что для него настоящий Роналду из Бразилии лучший, соккер, неужели так трудно было всю цитату привести?