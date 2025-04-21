Эдегор назвал партнёров по команде, которые могут стать тренерами

Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал, планирует ли он стать тренером и кто из игроков «канониров», по его мнению, также смог бы тренировать.
Многие у меня спрашивают, есть ли у меня желание тренировать, и, честно говоря, не уверен в этом. Посмотрим ближе к концу моей карьеры, когда закончу играть, наверное, пойму, чего я хочу. Когда ты так долго живешь в футболе, становится весьма трудно остановиться.
Было бы правильным остаться в игре в какой-либо роли, в то же время наша ежедневная работа часто является напряженной, трудной. Вопрос в том, захочешь ли ты еще больше этого, либо тебе нужно отдохнуть. Именно этот вопрос я задам себе в конце карьеры.
О своих одноклубниках в данном контексте игрок сказал следующее:
Очевидный ответ — Жоржиньо. Думаю, это его сфера, у него много опыта, он умен, у Жоржиньо хорошая тактическая подготовка в плане видения игры, и все в таком духе. Из него точно получится тренер.
Журрьен Тимбер также смог бы. Не знаю, интересно ли ему это. У него тоже много опыта, он смог набрать его и в «Аяксе», он тоже умный парень. Кто кроме них? Алекс Зинченко, наверное. Мне кажется, он тоже мог бы стать тренером.
Здесь неудобно, даже некорректно писать, что думали о Моуриньо когда он пинал (именно пинал, а не бил по мячу) в третьем или четвертом дивизионе Португалии.
Но вот.... Стал Человеком))
Уже тысячу раз твердили - пока у руля команды не побудешь..., неизвестно что за "тренер" ты и кого можешь тренировать...
Вот жена соседа кажется лучше..., но пока не попробуешь сам..., помочь ей "починить утюг", все разговоры неуместны - только "что вещь маишь в руках"!))
Здесь неудобно, даже некорректно писать, что думали о Моуриньо когда он пинал (именно пинал, а не бил по мячу) в третьем или четвертом дивизионе Португалии.
Но вот.... Стал Человеком))
Уже тысячу раз твердили - пока у руля команды не побудешь..., неизвестно что за "тренер" ты и кого можешь тренировать...
Вот жена соседа кажется лучше..., но пока не попробуешь сам..., помочь ей "починить утюг", все разговоры неуместны - только "что вещь маишь в руках"!))