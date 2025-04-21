Эдегор назвал партнёров по команде, которые могут стать тренерами

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вчера, 18:22

Хавбек «Арсенала» рассказал, планирует ли он стать тренером и кто из игроков «канониров», по его мнению, также смог бы тренировать.

Многие у меня спрашивают, есть ли у меня желание тренировать, и, честно говоря, не уверен в этом. Посмотрим ближе к концу моей карьеры, когда закончу играть, наверное, пойму, чего я хочу. Когда ты так долго живешь в футболе, становится весьма трудно остановиться. Было бы правильным остаться в игре в какой-либо роли, в то же время наша ежедневная работа часто является напряженной, трудной. Вопрос в том, захочешь ли ты еще больше этого, либо тебе нужно отдохнуть. Именно этот вопрос я задам себе в конце карьеры.

О своих одноклубниках в данном контексте игрок сказал следующее: