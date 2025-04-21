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Эдегор назвал партнёров по команде, которые могут стать тренерами

вчера, 18:22

Хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал, планирует ли он стать тренером и кто из игроков «канониров», по его мнению, также смог бы тренировать.

Многие у меня спрашивают, есть ли у меня желание тренировать, и, честно говоря, не уверен в этом. Посмотрим ближе к концу моей карьеры, когда закончу играть, наверное, пойму, чего я хочу. Когда ты так долго живешь в футболе, становится весьма трудно остановиться.

Было бы правильным остаться в игре в какой-либо роли, в то же время наша ежедневная работа часто является напряженной, трудной. Вопрос в том, захочешь ли ты еще больше этого, либо тебе нужно отдохнуть. Именно этот вопрос я задам себе в конце карьеры.

О своих одноклубниках в данном контексте игрок сказал следующее:

Очевидный ответ — Жоржиньо. Думаю, это его сфера, у него много опыта, он умен, у Жоржиньо хорошая тактическая подготовка в плане видения игры, и все в таком духе. Из него точно получится тренер.

Журрьен Тимбер также смог бы. Не знаю, интересно ли ему это. У него тоже много опыта, он смог набрать его и в «Аяксе», он тоже умный парень. Кто кроме них? Алекс Зинченко, наверное. Мне кажется, он тоже мог бы стать тренером.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:35
Вот что значит пить и не закусывать!
Здесь неудобно, даже некорректно писать, что думали о Моуриньо когда он пинал (именно пинал, а не бил по мячу) в третьем или четвертом дивизионе Португалии.
Но вот.... Стал Человеком))
Уже тысячу раз твердили - пока у руля команды не побудешь..., неизвестно что за "тренер" ты и кого можешь тренировать...
Вот жена соседа кажется лучше..., но пока не попробуешь сам..., помочь ей "починить утюг", все разговоры неуместны - только "что вещь маишь в руках"!))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:49
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