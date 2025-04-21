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Сакки: «Перес слишком много внимания уделяет нападающим»

вчера, 17:20

Бывший тренер сборной Италии Арриго Сакки полагает, что президент «Реала» Флорентино Перес слишком сильно сфокусирован на покупке нападающих.

Я неплохо знаю обстановку в «Реале», и я знаком с Флорентино Пересом, поскольку работал техническим директором клуба. Он замечательный президент, но он слишком много внимания уделяет нападающим.

Только представьте, мне пришлось биться три месяца, чтобы убедить его приобрести Серхио Рамоса, поскольку он даже не смотрит на защитников.

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Все комментарии
Petruccio
Petruccio
вчера в 20:11
Деньги есть ума не надо. Нопомнить как Реал собирал команду. Сколько денег выкинул скупая Роналду, Кака, Бензема и т.д.
Incredulous
Incredulous ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:05
Напомнить сколько ЛЧ взял такой плохой функционер Перес, который кроме ошибок больше ничего не умеет делать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:47
Перес топ менеджер. Ему видней, что делать в собственном хозяйстве.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ pmebe68dbn62 (раскрыть)
вчера в 19:33
у переса были большие ошибки. будут еще.
и тогда пауза продлится в годы.
создатель политики Галактикос на собственном горьком опыте должен был многому научится. а таких провалов достаточно.
а его ошибка это не подписании форвардов топ-уровня, а продажи важных командных игроков. Йерро, Макелелее, Роббен, Рибери, Озил и т.д.
вмешательство в дела тренера. от Дель Боске до Анчелотти это тянется.
Перес продолжит брать звездных игроков. таких как мбаппе и трент.
и это будет по принципу маркетинга, а не футбольные соображения.
и никаких воспитанников мадридской академии.
неоправданных рисков будут больше и больше.
таких как мбаппе.
а кроосы уходят. и модричи уйдет. и тчуамени продаст.
pmebe68dbn62
pmebe68dbn62
вчера в 19:04
Проблем нет если Реал возьмёт паузу, не каждый же год выигрывать
shur
shur
вчера в 18:01
...какие бы защитники не были первоклассными, забивать всё равно
игрокам играющим впереди,однозначно!!!
shlomo
shlomo
вчера в 17:44
Главное что добился и это уже хорошо
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:28
Кто больше распиарен, того и берет.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:26
Думаю в его словах есть доля правды
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