Сакки: «Перес слишком много внимания уделяет нападающим»

Бывший тренер сборной Италии полагает, что президент «Реала» слишком сильно сфокусирован на покупке нападающих.

Я неплохо знаю обстановку в «Реале», и я знаком с Флорентино Пересом, поскольку работал техническим директором клуба. Он замечательный президент, но он слишком много внимания уделяет нападающим.

Только представьте, мне пришлось биться три месяца, чтобы убедить его приобрести Серхио Рамоса, поскольку он даже не смотрит на защитников.