Сакки: «Перес слишком много внимания уделяет нападающим»

Бывший тренер сборной Италии Арриго Сакки полагает, что президент «Реала» Флорентино Перес слишком сильно сфокусирован на покупке нападающих.
Я неплохо знаю обстановку в «Реале», и я знаком с Флорентино Пересом, поскольку работал техническим директором клуба. Он замечательный президент, но он слишком много внимания уделяет нападающим.
Только представьте, мне пришлось биться три месяца, чтобы убедить его приобрести Серхио Рамоса, поскольку он даже не смотрит на защитников.
и тогда пауза продлится в годы.
создатель политики Галактикос на собственном горьком опыте должен был многому научится. а таких провалов достаточно.
а его ошибка это не подписании форвардов топ-уровня, а продажи важных командных игроков. Йерро, Макелелее, Роббен, Рибери, Озил и т.д.
вмешательство в дела тренера. от Дель Боске до Анчелотти это тянется.
Перес продолжит брать звездных игроков. таких как мбаппе и трент.
и это будет по принципу маркетинга, а не футбольные соображения.
и никаких воспитанников мадридской академии.
неоправданных рисков будут больше и больше.
таких как мбаппе.
а кроосы уходят. и модричи уйдет. и тчуамени продаст.
и тогда пауза продлится в годы.
создатель политики Галактикос на собственном горьком опыте должен был многому научится. а таких провалов достаточно.
а его ошибка это не подписании форвардов топ-уровня, а продажи важных командных игроков. Йерро, Макелелее, Роббен, Рибери, Озил и т.д.
вмешательство в дела тренера. от Дель Боске до Анчелотти это тянется.
Перес продолжит брать звездных игроков. таких как мбаппе и трент.
и это будет по принципу маркетинга, а не футбольные соображения.
и никаких воспитанников мадридской академии.
неоправданных рисков будут больше и больше.
таких как мбаппе.
а кроосы уходят. и модричи уйдет. и тчуамени продаст.
игрокам играющим впереди,однозначно!!!
игрокам играющим впереди,однозначно!!!