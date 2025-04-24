Злоумышленники ограбили дом игрока «Эмелека» и похитили его семью

Футболист «Эмелека» Джексон Родригес стал жертвой грабителей.
Преступники проникли в дом игрока, украли несколько вещей, а также похитили жену и сына защитника.
На данный момент Родригес находится под защитой полиции.
Футболист «Эмелека» Джексон Родригес стал жертвой грабителей.
Преступники проникли в дом игрока, украли несколько вещей, а также похитили жену и сына защитника.
На данный момент Родригес находится под защитой полиции.
вот такой словесный круговорот,однако! Ясно что вещи не главное,
члены семьи похищены, либо обида на игру человека, либо ждать
звонка о размерах выкупа!!!
вот такой словесный круговорот,однако! Ясно что вещи не главное,
члены семьи похищены, либо обида на игру человека, либо ждать
звонка о размерах выкупа!!!