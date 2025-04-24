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Злоумышленники ограбили дом игрока «Эмелека» и похитили его семью

вчера, 13:58

Футболист «Эмелека» Джексон Родригес стал жертвой грабителей.

Преступники проникли в дом игрока, украли несколько вещей, а также похитили жену и сына защитника.

На данный момент Родригес находится под защитой полиции.

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12 мартаRoman Novikov в блоге Дно пробитоКомментарии7
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Все комментарии
shur
shur
вчера в 19:00
...защитник находится под защитой полиции...!!! Как не печально,
вот такой словесный круговорот,однако! Ясно что вещи не главное,
члены семьи похищены, либо обида на игру человека, либо ждать
звонка о размерах выкупа!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:05
А у них опасно жить
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:42
Пожелаю Джексону разрешения этой негативной ситуации и благополучного воссоединения с близкими ему людьми.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:11
Беспредел по полной программе...
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:10
Ну идиоты же!Это за гранью(((((((
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:15
Это уже беспредел,похитить семью.
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