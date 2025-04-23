«Барса» нашла нового Пепа. Лапорта решил важный вопрос с тренером, перезапустившим проект

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вчера, 21:47

Без лишнего шума согласовали контракт.

Разница бросалась в глаза в первые же месяцы

Каталонцы очень любили Хави-игрока и Хави-тренера, поэтому прощание со специалистом давалось тяжело – да и в отношении Ханси Флика скепсиса хватало. Однако первыми же матчами немецкий менеджер показал, что «сине-гранатовые» в надёжных руках. К концу лета «Барса» привыкла к новому тренеру и стала играть убедительнее – в конце августа деклассировали «Вальядолид» дома, сразу после разобрали «Жирону» в выездном дерби (4:1). На победной волне у игроков спрашивали, что такого привнёс Флик, благодаря чему команда взлетела. Наиболее подробную характеристику дал Педри:

Я чувствую себя свободнее. Флик донес до меня, что надо играть без давления, делать то, что я умею. И с точки зрения физической формы видно, что я намного лучше стал делать некоторые вещи. Флик очень хорош в том, чтобы вселять уверенность. Мы в клубе работаем намного интенсивнее, чем прежде. Новые тренеры по физподготовке очень нам помогают. Мы усердно работаем, и это проявляется во время матчей. Команда не проседает после 70 или 80 минут, а сохраняет тот же физический уровень.

Это слова полузащитника в начале сентября – позднее «Барселона» «хлопнет» «Жирону», «Вильярреал», «Алавес», «Севилью», а в конце октября просто уничтожила «Баварию» в ЛЧ и «Реал» в класико – 5:1 и 4:1 соответственно.

Были тревожные звоночки – взрослеющая команда успешно прошла испытания

И всё же путь «Барселоны» даже в этом сезоне не был ровным. Команда лихо начала – и были опасения, что в какой-то момент начнётся спад. Слишком энергозатратный футбол ставит немец. Так и произошло – в ноябре «сине-гранатовые» уступили «Сосьедаду» в гостях, сразу после потеряли очки с «Сельтой», а дома проиграли «Лас-Пальмасу». Правда, сильно на состояние команды повлияли травмы – всю первую часть пропустили центральные защитники Араухо и Кристенсен, на определённом отрезке выбыл ещё и Эрик Гарсия. Но, пожалуй, самая ощутимая потеря – микроповреждение Ямаля. Как только каталонцы остались без вингера, сразу угас атакующий потенциал.

В любом случае для «Барсы» столкновение с таким кризисом – важная часть становления. Тем более спад преодолели быстро. После победы в Суперкубке Испании «Барселона» вернула себе прежнюю форму Самое главное – до сих пор команда в Ла Лиге в 2025 году не проиграла ни разу. «Реал» и «Атлетико», которые только вырвались вперёд, снова пропустили «блауграну» в лидеры. На данный момент «матрасники», по сути, уже попрощались с чемпионской гонкой, а «сливочные» отстают на семь очков (у них матч в запасе).

В игровом плане шторм близок к завершению

Не стоит забывать тёмные времена – тем более они были совсем недавно. «Сине-гранатовым» приходилось обращаться к игрокам уровня Ромеу, Иньиго Мартинеса, просить лидеров пойти на сокращение зарплаты и так далее. И сейчас нельзя сказать, что кризисный период завершён – пару месяцев назад клуб воевал с Ла Лигой, чтобы элементарно заявить Дани Ольмо на вторую половину сезона – игрок, которого летом взяли за 62 млн евро, мог не сыграть за команду до лета (вопрос, кстати, не закрыт окончательно). А это речь ещё не заходила об ограничениях – «Барса» пока не может себе позволить больше одного топ-трансфера за одно окно (пример Ольмо и Нико Уильямса показателен).

При этом если говорить исключительно о спортивной составляющей, позитивных предпосылок куда больше. Кризисный период сформировал облик современной «Барсы». Клубу пришлось пускать в бой совсем зелёных выпускников академии – и теперь в «Барсе» полно молодых, и в то же время достаточно опытных качественных футболистов. Ямаль, Бальде, Пенья, Форт, Касадо, Берналь, Гави, Лопес – это всё те, кого спокойно можно выпустить в старте и не бояться за просадку в качестве. Ламин сейчас вообще среди лучших футболистов мира.

Конечно, у некоторых травмы – причём довольно серьёзные. Но в любом случае у «Барсы» есть костяк, способный дать качество на годы вперёд. Молодой и достаточно качественный костяк – это шикарный козырь.

Финиш сезона – то, что задаст темп новой эпохе

Уже ходят определённые разговоры по поводу целей на сезон. Вот, что об этом говорит молодой вингер Ламин Ямаль:

Мы могли бы выиграть требл, это вполне реально. Необходимо верить в себя, потому что, если вы говорите, что другая команда победит, зачем вам вообще выходить на поле? Так что да, наша команда способна выиграть требл. Мы — «Барса». Мы уже добивались этого в 2009 и 2015 годах — надеюсь, мы сможем сделать это снова.

На самом деле, такой исход действительно не назвать фантастическим. Всё же в чемпионате «сине-гранатовые» лидируют, в ЛЧ уже добрались до полуфинала – два шага до трофея. Да и в Кубке Испании ждёт финал. Но в каждом случае результат вырисовывается на тоненького. В мае будет класико – именно оно, вероятно, определит, возьмёт ли «Барса» Ла Лигу. Финал Кубка разыграют уже 26 апреля – и последним препятствием снова будет «Реал». Что касается еврокубка, в соперники достался «Интер» – «нерадзурри» отлично противодействуют играющим прессингующим командам, так что для «блауграны» это такое же серьёзное испытание. На выходе может получиться как требл, так и ноль трофеев.

Руководство грамотно поступило в такой ситуации – клуб заблаговременно решил тренерский вопрос и договорился с Фликом о продлении контракта. При этом новое соглашение вступит в силу только после окончания текущего сезона. Это сделали, чтобы команду ничего не отвлекало от ключевого отрезка сезона.